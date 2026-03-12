11.03.2026, 15:21 12846
Лавров выразил признательность Токаеву за инициативу создания организации по русскому языку
Глава МИД РФ отметил созидательную роль русского языка в сближении народов евразийского пространства
Москва. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания организации по русскому языку.
В своем выступлении Лавров отметил созидательную роль русского языка в сближении народов евразийского пространства, а также в углублении творческих, научных, академических обменов.
Укрепление позиций русского языка в мире - это без преувеличения залог сохранения культурно цивилизационного разнообразия планеты, важный вклад в формирования более справедливого многополярного миропорядка. В этом контексте хотел бы еще раз от имени Российской Федерации выразить искреннюю признательность президенту республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, который в декабре 2021 года выступил с инициативой создания организации для продвижения русского языка", - сказал Лавров.
Он напомнил, что соответствующий договор, подписанный в октябре 2023 года лидерами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, вступил в силу в конце 2024.
Напомним, предложение о создании организации по поддержке и продвижению русского языка Токаев озвучил еще в 2021 году на встрече с президентом России, отметив значение русского языка в межгосударственном взаимодействии.
В 2023 году на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке президенты подписали учредительный договор и устав Международной организации по русскому языку. Документ закрепил создание самостоятельной международной структуры с правосубъектностью.
11.03.2026, 10:30 18291
МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
В частности, в городе Сеуле состоялось мероприятие, посвященное обсуждению туристического потенциала Казахстана, с участием ведущих корейских туристических операторов. В ходе встречи были представлены презентации авиакомпании SCAT Airlines и туристических направлений Казахстана.
Также посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу со студентами - представителями казахстанского объединения QazSociety. В ходе беседы посол поблагодарил активистов за их гражданскую позицию и вклад в развитие казахстанского сообщества в Бельгии. Он рассказал о текущем политическом и социально-экономическом развитии страны, приоритетах внешней политики, процессе цифровизации, а также о перспективах сотрудничества Казахстана с европейскими партнерами.
Кроме того, вопросы роли экспертного сообщества в продвижении казахстанско-чешских отношений были обсуждены в ходе посещения послом Казахстана в Чехии Кайратом Абдрахмановым Центра азиатско-тихоокеанских исследований при Университете CEVRO в Праге. Председатель консультативного совета центра Ян Заградил и исполнительный директор Ян Железны представили основные направления деятельности CAPS в академической и образовательной сферах. При этом был отмечен растущий интерес к исследованиям политической и экономической специфики Центральной Азии.
Между тем в преддверии регионального экологического саммита, который пройдет в Астане 22-24 апреля, в Цюрихе состоялся семинар о возможностях продвижения швейцарских экологических технологий в Каспийском регионе. Мероприятие с участием представителей госструктур, бизнеса и экспертного сообщества организовали посольство Казахстана в Швейцарии и компания Swissenviro, готовящая швейцарский павильон на форуме.
По инициативе Казахстана совет управляющих Международного агентства по атомной энергии продолжил рассмотрение вопроса восстановления суверенного равенства государств-участников в ходе своей регулярной сессии. В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что вопрос суверенного равенства в МАГАТЭ остается ключевым принципом справедливого и инклюзивного участия всех государств-членов в управлении агентством.
Учитывая высокую значимость данной проблематики, Казахстан с 2022 года последовательно инициирует включение данного пункта в повестку дня заседаний совета управляющих и генеральной конференции МАГАТЭ", - добавили в пресс-службе.
Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Андреем Михневым и руководителем Международной финансовой корпорации в Казахстане Зафаром Хашимовым. Обсуждались текущее сотрудничество и перспективы взаимодействия с Группой Всемирного банка, включая подготовку новой Стратегии партнерства на 2026-2031 годы, а также проекты в сферах инфраструктуры, коммунального хозяйства, энергетики, водных ресурсов, цифровой экономики и государственно-частного партнёрства. Стороны подтвердили намерение продолжать укрепление партнерства и конструктивный диалог.
Также сообщается, что в Казани прошел первый конкурс красоты стран БРИКС+, в котором участвовала казахстанская делегация - Ольга Мигунова, Аида Жанкылыш и Арина Каторгина в категориях Mrs, Miss и Little Miss. Участницы - победительницы национальных конкурсов своих стран. Мероприятие стало платформой для культурного и гуманитарного обмена, диалога и продвижения женской силы, а казахстанская делегация провела презентацию национального наследия и мастер-классы по сценической речи и публичным выступлениям. В конкурсе соревновались представительницы 17 стран.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с исполняющим обязанности управляющего Главного управления по внешней торговле Королевства Мухаммедом Аль-Абдулджабаром. Стороны обсудили расширение двусторонней торговли, диверсификацию товарной номенклатуры, развитие контактов между деловыми кругами и укрепление устойчивых торговых связей на фоне текущей геополитической ситуации. По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии казахстанско-саудовских экономических отношений.
Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул провел встречи с руководителями и журналистами ведущих турецких медиа-холдингов - İhlas Medya, Demirören Medya и Albayrak Medya. Консул рассказал о проекте новой Конституции Казахстана и конституционных реформах, направленных на модернизацию государственного управления, усиление баланса властей и защиту прав граждан. Турецкие СМИ выразили интерес к политической модернизации в Казахстане, стороны подтвердили готовность продолжать информационное сотрудничество и информировать турецкую аудиторию о реформировании страны.
Посол Республики Казахстан в Швейцария Кайрат Саржанов встретился с директором Федерального управления энергетики Швейцарии Бенуа Рева. Обсуждались текущее и перспективное сотрудничество в атомной и возобновляемой энергетике, повышение энергоэффективности, взаимодействие компаний "Казатомпром" и Axpo Power, а также проекты Национального ядерного центра Казахстана с швейцарской NAGRA. Стороны договорились активизировать контакты профильных организаций для обмена опытом и расширения сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и "зеленой" энергетики.
Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Ваагном Овакимяном. Армянская сторона была ознакомлена с ключевыми аспектами конституционной реформы в Казахстане и подготовкой к республиканскому референдуму 15 марта 2026 года. Председатель ЦИК Армении подтвердил участие в качестве международного наблюдателя, а стороны договорились продолжать обмен опытом и развивать сотрудничество в сфере избирательных процессов.
Посол РК в Индонезии Сержан Абдыкаримов встретился с новым генеральным директором по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Санто Дармосумарто. Стороны обсудили состояние и перспективы казахско-индонезийского сотрудничества в политике, экономике, инвестициях и культуре, а также обменялись мнениями по международной повестке. Абдыкаримов рассказал о конституционных и социально-политических реформах в Казахстане и предстоящем национальном голосовании 15 марта 2026 года. По итогам встречи подтверждена готовность продолжать конструктивный диалог и развивать взаимовыгодное партнерство.
08.03.2026, 12:49 107101
Министры иностранных дел Казахстана и Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Фото: МИД РК
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмадом Ас-Сабахом обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба МИД.
В частности, Кошербаев, выразив обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе, озвучил позицию Казахстана, а также отметил важность дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с принципами международного права.
По итогам беседы главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Кувейта подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера министры иностранных дел Казахстана и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
08.03.2026, 11:53 109336
МИД: Расширение институционального сотрудничества обсудили на неформальном заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран ОТГ
Фото: gov.kz
Стамбул. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы укрепления политического диалога и расширения институционального сотрудничества обсудили на неформальном заседании Совета министров иностранных дел стран Организации тюркских государств в Стамбуле, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В ходе встречи участники обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения институционального сотрудничества и продвижения совместных инициатив, направленных на углубление взаимодействия и интеграции в тюркском мире. Особое внимание было уделено вопросам подготовки предстоящих мероприятий в рамках Организации тюркских государств, а также укреплению координации между государствами-членами по ключевым направлениям сотрудничества", - говорится в сообщении.
По данным МИД, казахскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев. В рамках мероприятия он совместно с главами других делегаций был принят президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией, а также перспективы развития взаимодействия в рамках тюркского сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между братскими тюркскими государствами и повышении роли тюркского мира в международных и региональных процессах", - добавили в пресс-службе.
По итогам мероприятия было принято совместное заявление министров иностранных дел ОТГ по недавним событиям на Ближнем Востоке, а также утверждено положение о сотрудничестве с третьими сторонами в формате ОТГ+.
07.03.2026, 17:10 131281
Министры иностранных дел Казахстана и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Фото: МИД РК
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абдельаты, сообщили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.
В ходе беседы стороны обсудили сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, а также подчеркнули важность деэскалации и урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами в рамках норм международного права.
Министры также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития, выразив заинтересованность в расширении торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия.
Абдельаты заверил, что Египет остается безопасной страной для посещения иностранными туристами, и подчеркнул, что египетские власти принимают все необходимые меры в данном направлении.
Стороны договорились активизировать обмен визитами на высшем и высоком уровне, а также продолжить регулярный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
07.03.2026, 14:56 137311
Токаев приветствовал решение Ирана отказаться от нападений на соседние страны
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны, сообщил пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.
Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке, отметил пресс-секретарь.
Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае атак с их стороны на Иран. Мы много раз говорили, что они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе", - цитирует иранского президента РИА Новости.
Эскалация конфликта вокруг Ирана началась 28 февраля 2026 года, когда Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию и нанес серию ударов по территории страны. Причиной операции назывался кризис вокруг иранской ядерной программы. В ходе атак были поражены военные объекты и командные пункты. По сообщениям СМИ, в результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, после чего в стране объявили 40-дневный национальный траур.
После начала операции Тегеран объявил о ответных действиях против США и Израиля. Иранские силы начали наносить ракетные удары и запускать беспилотники по израильским городам, а также по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
07.03.2026, 09:13 144526
Глава МИД Казахстана и митрополит Александр обсудили укрепление межрелигиозного мира
Фото: МИД РК
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял главу Православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, сообщили в МИД РК.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы укрепления межрелигиозного мира, общественного согласия и сохранения духовно-нравственных ориентиров.
Также был отмечен вклад Православной церкви Казахстана в поддержание атмосферы взаимного уважения, толерантности и стабильности в обществе.
Собеседники подтвердили значимость дальнейшего взаимодействия государственных органов и религиозных объединений в целях продвижения межрелигиозного диалога, а также укрепления мира и согласия в стране.
06.03.2026, 21:30 166031
МИД: Казахстан обсудил сотрудничество с МФК и провел первые политические консультации с Таиландом
Фото: МИД РК
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибекa Куантырова с руководителем деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) в Казахстане Зафаром Хашимовым, также прошел первый раунд казахстанско-таиландских политических консультаций. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, развитие экономических связей и укрепление политического диалога.
В Астане заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров провел встречу с руководителем деятельности Международной финансовой корпорации (МФК/IFC) в Республике Казахстан Зафаром Хашимовым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и МФК, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения взаимодействия в целях содействия устойчивому экономическому развитию страны. По итогам встречи участники подтвердили взаимную готовность к продолжению конструктивного диалога и расширению сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Также в МИД РК состоялся первый раунд казахско-таиландских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел РК Алибекa Бакаева и секретаря министра иностранных дел Королевства Таиланд Саруна Чароенсувана.
В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога и расширении договорно-правовой базы. Подчеркнута важность активизации обменов визитами на высоком и высшем уровнях, а также подготовки очередного заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Особое внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами составил 255 млн долларов США. Отмечен значительный потенциал сотрудничества в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре, транспорте и логистике, цифровом развитии и туризме. По итогам консультаций стороны договорились о продолжении регулярного политического диалога.
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев провел встречу с президентом международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, впервые посетившей с визитом Казахстан. Собеседники обсудили совместные действия в рамках Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также подготовку к Конференции высокого уровня в Аммане (Иордания) в конце 2026 года по вопросам гуманности во время войны. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на международном, региональном и национальном уровнях.
06.03.2026, 20:38 151911
Главы МИД Казахстана и Турции обсудили ситуацию в регионе
Фото: МИД РК
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе беседы министры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и возможные пути ее деэскалации. Турецкая сторона выразила серьезную обеспокоенность в связи с военными атаками по территориям Турции и Азербайджана.
Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему наращиванию торгово-экономических отношений между двумя странами.
Как отметили в МИД, по итогам беседы была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне министерств иностранных дел и транспорта двух государств.
