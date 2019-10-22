Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом 24-25 октября

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом, передает Kazakhstan Today.

24-25 октября 2019 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Республику Казахстан с официальным визитом посетит президент Республики Беларусь Александр Лукашенко", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его информации, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены состояние и перспективы казахстанско-белорусского стратегического партнерства. Главы государств также планируют обменяться мнениями по развитию взаимодействия Казахстана и Беларуси в рамках СНГ, ЕАЭС и других многосторонних структур, а также по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

Напомним, в начале октября Токаев и Лукашенко встретились в Ереване на полях Высшего Евразийского экономического совета. В ходе этой встречи глава Беларуси предложил Казахстану войти в акционерный капитал крупнейших компаний страны

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