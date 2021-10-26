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Мамин провел переговоры с заместителем премьер-министра Венгрии

25.10.2021, 17:03 48844
Мамин провел переговоры с заместителем премьер-министра Венгрии
Фото: правительство
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял заместителя премьер-министра - министра финансов Венгрии Михая Варгу, прибывшего в Казахстан для участия в V заседании Стратегического совета Казахстан - Венгрия и казахстанском бизнес-форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, финансово-банковской, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, сферах, АПК, ГМК, возобновляемой энергетике, фармацевтике, образовании и других сферах, сообщила пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Глава правительства отметил потенциал развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Венгрией на фоне высоких темпов восстановления национальных экономик двух стран. 
 
В рамках казахстанско-венгерского бизнес-форума достигнуты договоренности по реализации совместных проектов в сферах медицинского туризма, агропромышленного комплекса, возобновляемой энергетики, транспорта и логистики, финансов. 
 
Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам сотрудничества на площадке Международного финансового центра "Астана". К настоящему времени в МФЦА работает представительство "EXIM" банка Венгрии, планируется расширение взаимодействия с другими венгерскими финансово-банковскими структурами. 
 

Экономика Венгрии является одной из наиболее развитых в регионе Центральной и Восточной Европы. В 2020 году ВВП страны составил $155 млрд. По прогнозам Европейской комиссии, после падения на 5% в 2020 году, рост экономики в 2021 году составит 6,3% Ведущими отраслями экономики Венгрии являются машиностроение, АПК, металлургия, производство строительных материалов, фармацевтика, производство продовольствия, транспорт и логистика, легкая и химическая промышленности", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

 
В июне Венгрия стала первой европейской страной, заключившей с Казахстаном соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации. В сентябре возобновлено регулярное прямое авиасообщение между городами Нур-Султан и Будапешт. Рассматривается возможность открытия прямых рейсов между Алматы и столицей Венгрии.
 
 

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новости по теме

Токаев принял министра финансов Венгрии Михая Варгу

26.10.2021, 18:25 2728
Токаев принял министра финансов Венгрии Михая Варгу
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра финансов Венгрии Михая Варгу, передает AZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, Варга находится в Нур-Султане для участия в Пятом заседании казахстанско-венгерского стратегического совета и бизнес-форуме.
 
В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также были затронуты вопросы, связанные с мерами по противодействию пандемии, изменением климата и региональной повесткой дня.
 
Приветствуя Варгу, Токаев выразил уверенность в том, что итоги его насыщенного визита в Казахстан будут продуктивными и придадут серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.
 
В свою очередь министр финансов Венгрии выразил признательность главе государства за возможность встречи и отметил, что, несмотря на текущую ситуацию в мире, казахстанско-венгерские отношения смогли сохранить свою активность и динамичность.
 
Варга также отметил, что руководство его страны с нетерпением ожидает визита Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в предстоящий период. 
 
Венгерский политик выразил благодарность президенту за оказанную поддержку в условиях пандемии, а также проинформировал его об успешно проведенном бизнес-форуме в Нур-Султане, в ходе которого был подписан ряд важных инвестиционных соглашений.
 

Казахстан предоставил гуманитарный транзитный коридор для женщин Афганистана

26.10.2021, 16:24 6022
АЛМАТЫ. 26 ОКТЯБРЯ - Казахстан предоставил гуманитарный транзитный коридор для женщин Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Исходя из приверженности Республики Казахстан своим международным обязательствам в гуманитарной сфере, главой государства принято решение предоставить транзитный коридор для афганских женщин - судей и парламентариев - и членов их семей", - сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

 
По данным ведомства, транзит осуществлен в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт Алматы для дальнейшего пролета в третьи страны.
 
Напомним, что боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом.
 
Также, как сообщалось ранее, Казахстан выступил с призывом всех причастных сторон обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации.
 

Токаев посадил дерево на Аллее почетных гостей в Ашхабаде

25.10.2021, 20:45 37909
Фото: Акорда
АШХАБАД. 25 ОКТЯБРЯ - В рамках визита президент Казахстана посетил исторический комплекс, посвященный сражению 1881 года, почитанию погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и поминовению жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Комплекс включает в себя памятники и монументы, увековечивающие память о героях и жертвах этих событий, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В музее "Святость Родины" Касым-Жомарту Токаеву были представлены макеты с описанием военных действий и экспонаты, относящиеся к Великой Отечественной войне и землетрясению.

Касым-Жомарт Токаев в завершение своего государственного визита в Ашхабад возложил венок к монументу, посвященному Независимости Туркменистана.

Основанием белоснежного монумента служит полусфера, воплощающая собой образ традиционной туркменской юрты. Вокруг монумента возвышаются величественные статуи правителей и военачальников, мыслителей и деятелей искусств Туркменистана.

По сложившейся традиции президент Казахстана посадил дерево на Аллее почетных гостей, символизирующей проводимую Туркменистаном политику миролюбия, дружбы и добрососедства.
 
Ранее президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры в узком формате.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад.
 

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