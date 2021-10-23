Мамин обсудил с послами ЕС вопросы экологически устойчивого развития экономики

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел 8 заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с Европейским союзом. Рассмотрены вопросы экологически устойчивого развития экономики и борьбы с изменением климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания обсуждены вопросы развития "зеленой экономики", возобновляемых источников энергии, борьбы с опустыниванием в регионе Аральского моря, расширения лесного фонда, развития деревообрабатывающей промышленности, производства и экспорта органической продукции, применения экологических удобрений в сельском хозяйстве, стандартов устойчивого агробизнеса Стратегии ЕС "От фермы - к столу" и другие темы, сообщает пресс-служба главы правительства.

Премьер-министр РК подчеркнул, что Казахстан наращивает меры по реализации своих обязательств в рамках глобальной борьбы с изменением климата. При этом усилия сосредоточены на повышении устойчивости и декарбонизации экономики. Правительство принимает практические меры для реализации объявленной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2020 года в рамках Саммита ООН по климатическим амбициям цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году.

В настоящее время ведется разработка Доктрины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года. Документ предусматривает реформы во всех секторах национальной экономики с упором на возобновляемую и традиционную энергетику, промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов. Сокращение выбросов в окружающую среду будет достигнуто путем повышения энергетической эффективности экономики РК, электрификации, устойчивого землепользования и широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии. При реализации Доктрины достижения углеродной нейтральности будет максимально использован потенциал рыночных механизмов и частных инвестиций.

Глава правительства отметил, что в целях реализации поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по посадке 2 миллиардов деревьев на землях государственного лесного фонда и 15 миллионов деревьев на территории населенных пунктов разработаны Комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения, а также Региональные планы озеленения населенных пунктов на 2021-2025 годы.

Реализуется мастер-план развития лесного сектора экономики РК до 2025 года, предусматривающий усиление охранно-защитных мероприятий в лесах, господдержку частного лесоразведения и другие меры. Созданы условия для повышения конкурентоспособности субъектов лесозаготовительно-деревообрабатывающего комплекса страны путем возмещения 50% расходов на закладку и выращивание леса.

Премьер-министр призвал послов Европейского союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана с ЕС.