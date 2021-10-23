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Мамин обсудил с послами ЕС вопросы экологически устойчивого развития экономики

22.10.2021, 19:24 18739
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел 8 заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с Европейским союзом. Рассмотрены вопросы экологически устойчивого развития экономики и борьбы с изменением климата, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания обсуждены вопросы развития "зеленой экономики", возобновляемых источников энергии, борьбы с опустыниванием в регионе Аральского моря, расширения лесного фонда, развития деревообрабатывающей промышленности, производства и экспорта органической продукции, применения экологических удобрений в сельском хозяйстве, стандартов устойчивого агробизнеса Стратегии ЕС "От фермы - к столу" и другие темы, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Премьер-министр РК подчеркнул, что Казахстан наращивает меры по реализации своих обязательств в рамках глобальной борьбы с изменением климата. При этом усилия сосредоточены на повышении устойчивости и декарбонизации экономики. Правительство принимает практические меры для реализации объявленной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2020 года в рамках Саммита ООН по климатическим амбициям цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
В настоящее время ведется разработка Доктрины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года. Документ предусматривает реформы во всех секторах национальной экономики с упором на возобновляемую и традиционную энергетику, промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов. Сокращение выбросов в окружающую среду будет достигнуто путем повышения энергетической эффективности экономики РК, электрификации, устойчивого землепользования и широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии. При реализации Доктрины достижения углеродной нейтральности будет максимально использован потенциал рыночных механизмов и частных инвестиций. 
 
Глава правительства отметил, что в целях реализации поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по посадке 2 миллиардов деревьев на землях государственного лесного фонда и 15 миллионов деревьев на территории населенных пунктов разработаны Комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения, а также Региональные планы озеленения населенных пунктов на 2021-2025 годы. 
 
Реализуется мастер-план развития лесного сектора экономики РК до 2025 года, предусматривающий усиление охранно-защитных мероприятий в лесах, господдержку частного лесоразведения и другие меры. Созданы условия для повышения конкурентоспособности субъектов лесозаготовительно-деревообрабатывающего комплекса страны путем возмещения 50% расходов на закладку и выращивание леса. 
 
Премьер-министр призвал послов Европейского союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана с ЕС.
 

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Выявлены новые факты загрязнения реки Курчум

21.10.2021, 15:25 52543
УСТЬ-КАМЕНОГОРК. 21 ОКТЯБРЯ - Выявлены новые факты загрязнения реки Курчум, сообщило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
На днях в социальной сети распространился видеоролик, в котором говорится о загрязнении реки Курчум в Восточно-Казахстанской области. В связи этим на место выехали сотрудники департамента экологии по Восточно-Казахстанской области и районного отдела внутренних дел и прокуратуры.
 

В ходе проведенного осмотра русла реки Курчум в сторону села Маралды зафиксирован факт загрязнения реки в месте, где в нее впадает река Киынсу (приблизительно 12-15 километров от села Маралды), при этом вода реки Курчум выше места, где впадает река Киынсу, чистая, ввиду чего оперативной группой был проведен осмотр места разведки и добычи драгоценных металлов ТОО "Маралихаголд", расположенного недалеко от села Маралды", - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

 
Как утверждают в ведомстве, проведенный осмотр показал, что в 2-3 отстойниках отсутствует вода, использованная ранее при обогащении руды. По словам находящихся там рабочих ТОО "Маралихаголд", воду, использованную в добыче, 14 октября 2021 года спустили в Васильевский ключ. Вода Васильевского ключа впадает в ключ Бугуль, который впадает в реку Киынсу, а он, в свою очередь, - в реку Курчум.
 
Данный факт зарегистрирован в книге учета информации районного отдела внутренних дел. Собранный материал направлен в департамент экологии и Иртышскую бассейновую инспекцию.
 
 

Сенат ратифицировал Протокол по защите Каспийского моря

21.10.2021, 12:10 59806
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря подписан 12 декабря 2012 года в Москве, говорится в заключении к протоколу.
 
Целью Протокола являются предотвращение, снижение, контроль и максимально возможное устранение загрязнения Каспийского моря из наземных источников и в результате деятельности, осуществляемой на суше, сообщает "Казправда".
 

В этой связи протоколом предусматриваются принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения, регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии, создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления в акваторию моря загрязняющих веществ", - говорится в заключении к документу.

 

В Алматы на территории промышленных объектов выявили крупные свалки

20.10.2021, 19:27 73954
В Алматы на территории промышленных объектов выявили крупные свалки
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Две крупные свалки на территории промышленных объектов выявлены в Алматы. Один из них расположен в Жетысуском районе города, другой в Ауэзовском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники природоохранной полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий выявили большую свалку строительного и бытового мусора на территории одного из ТОО, сообщает Polisia.kz. 
 

По данному факту в отношении директора организации приняты меры административного воздействия по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства). Вместе с тем с руководства ТОО получено гарантийное письмо на предмет незамедлительного устранения выявленных нарушений. 

 
Аналогичное стихийное складирование мусора выявлено стражами порядка и на территории Ауэзовского района Алматы в гаражном кооперативе, расположенном в микрорайоне Аксай. К административной ответственности привлечен его председатель. Сумма штрафа составила 30 МРП. 
 
Ранее сообщалось, что Актау накрыло смогом из-за пожара на свалке. Это уже второй крупный пожар на мусорном полигоне Актау в этом году. В мае отходы горели за строительным гипермаркетом в 1-А микрорайоне города. 
 
В сентябре представители Экологического общественного союза разобрали стихийную свалку строительных отходов на горных территориях близ Алматы.
 

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