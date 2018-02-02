Маулен Ашимбаев сменил Кул-Мухаммеда на посту первого зампреда партии "Нур Отан"

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Маулен Ашимбаев сменил Мухтара Кул-Мухаммеда на посту первого заместителя председателя партии "Нур Отан", передает Kazakhstan Today.

Сегодня глава государства Нурсултан Назарбаев посетил центральный аппарат партии "Нур Отан" и представил нового первого заместителя председателя партии Маулена Ашимбаева. Он также поблагодарил Мухтара Кул-Мухаммеда за проделанную работу, сообщила пресс-служба Акорды.

"В связи с назначением Кул-Мухаммеда депутатом сената парламента РК он освобождается от занимаемой должности первого заместителя партии. Выражаю благодарность за ваш вклад и деятельность на этой ответственной должности. В связи с этим было принято решение о назначении Маулена Ашимбаева первым заместителем партии. Более пяти лет он был депутатом, возглавлял комитет мажилиса парламента РК. Я верю, что он внесет свой вклад в повышение статуса и роли партии. Желаю всем хорошей работы", - сказал Нурсултан Назарбаев.

По информации пресс-службы, глава государства также особо акцентировал внимание на текущих задачах, стоящих перед партией "Нур Отан".

"Партия "Нур Отан" стала важной политической силой государства, которая определяет ее политику. Партия принимает участие в реализации всех наших программ", - сказал президент Казахстана.

При этом Нурсултан Назарбаев отметил важность качественного осуществления и повышения контроля реализации всех государственных и отраслевых программ.

Он также подчеркнул необходимость адаптации национальной экономики к условиям четвертой промышленной революции. "Если мы не хотим отстать от мирового развития, то нам нужно двигаться быстрее. Поэтому послание этого года направлено на выполнение реформ. Все наши предыдущие программы были нацелены на это. Вопрос в том, как они работают. Нам нужно строить предприятия, которые необходимы, которые будут производить экспортную продукцию", - сказал президент Казахстана.

При этом Нурсултан Назарбаев отметил актуальность реализации программы инфраструктурного развития "Нурлы жол".

В завершение глава государства вновь акцентировал внимание на важности повышения активности участия партии в подготовке и реализации государственных программ. "У нас есть партийные организации в областях. Они должны быть активными в реализации поставленных задач", - сказал президент Казахстана.

Напомним, указом главы государства Мухтар Кул-Мухаммед, до настоящего времени являвшийся первым заместителем председателя партии "Нур Отан", назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан.

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