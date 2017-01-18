Мажилис одобрил поправки по вопросам развития местного самоуправления

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Мажилис одобрил поправки по вопросам развития местного самоуправления18.01.2017
  • Фото: strategy2050.kz
Политика  12:45

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам развития местного самоуправления, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Документ предусматривает формирование самостоятельного бюджета на уровне городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.

По словам главы МНЭ РК Тимура Сулейменова, акимов будут тщательно готовить к нововведениям.

"Предусматривается внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления, расширение полномочий органов местного самоуправления в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью", - сказал министр.

Он пояснил, что бюджетная система страны состоит из трех уровней.

"На уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов самостоятельного бюджета нет. Речь идет почти о 2,5 тыс. административных единиц", - проинформировал министр.

По его словам, бюджет МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедряется как 4-й уровень государственного бюджета с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2000 человек, а с 2020 года - повсеместно. Планируется, что расходовать средства своего бюджета органы местного самоуправления будут на дошкольное воспитание и обучение, благоустройство и озеленение, строительство и ремонт автодорог, организацию водоснабжения населенных пунктов.

Сулейменов заверил, что "будет осуществляться всесторонняя подготовка кадров к грядущим изменениям". По его словам, в регионах проводится специальный курс обучения по планированию и расходованию средств, сбору налогов, осуществления государственных закупок. Сформированы также специальные информационно-разъяснительные группы, которые будут выезжать в города районного значения и села для подготовки специалистов аппаратов акимов по вопросам бюджетного планирования, исполнения и управление коммунальным имуществом.

"Очень важно проведение таких подготовительных мероприятий, как тренинги, разъяснения, приезд специалистов из области, из центра", - сказал Сулейменов.

Он отметил, что исходя из рекомендаций депутатов мажилиса будет сформирован специальный справочник, который будет распространен по регионам.

Спикер палаты Нурлан Нигматулин отметил, что сельских акимов необходимо обучить правильному и грамотному управлению бюджетным процессом и коммунальной собственностью. Это, по его словам, предотвратит нерациональное использование средств. Нигматулин отметил, что данные нормы должны быть проработаны ко второму чтению. Министр согласился с такой необходимостью и заверил, что законопроект в этой части будет доработан.
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