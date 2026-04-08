МИД: Казахстан наращивает сотрудничество с Грузией в логистике и инвестициях

Тбилиси. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Тбилиси состоялась его встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Собеседники рассмотрели актуальные вопросы казахстанско-грузинских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.





Отметив, что по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов США, стороны констатировали необходимость принятия практических мер по его увеличению.





Стороны выразили заинтересованность во взаимном увеличении прямых инвестиций, а также реализации совместных проектов в таких сферах, как логистика, инфраструктура и торговля.





Казахстан также готов расширить сотрудничество с Грузией по развитию маршрутов в Каспийско-Черноморском бассейне. В данном контексте важно использовать возможности морских портов двух стран при осуществлении грузовых перевозок", - отметил Кошербаев.





Одним из ключевых приоритетов взаимодействия обозначено дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).





Особое внимание было уделено проекту по запуску нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти с участием казахстанских инвесторов. Терминал будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок и станет важным звеном в логистической цепи Среднего коридора.





В ходе встречи также был обсужден ряд других вопросов в сферах сельского хозяйства, туризма и культурно-гуманитарного сотрудничества.





Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.