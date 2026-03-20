МИД: Казахстан расширяет международное сотрудничество - от инвестиций и агросектора до культурной дипломатии

Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан, - Президенты Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.





Как подчеркнул президент Узбекистана, результаты референдума наглядно демонстрируют, что проводимые под руководством президента Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы пользуются доверием народа.





Глава нашего государства поблагодарил Шавката Мирзиёева за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.





Как сказал Касым-Жомарт Токаев, новая Конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в процессе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.





Собеседники также отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений, неизменно укрепляющихся в духе стратегического партнерства и союзничества.





Стороны выразили удовлетворение ходом реализации ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета. Достигнута договоренность продолжить взаимодействие на всех уровнях.





Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов.





Дополнено 16.03.2026, 15.25





Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь поздравил Казахстан с успешным проведением референдума, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





Как отметил дипломат, Китай, как дружественный сосед и вечный всесторонний стратегический партнер, высоко оценивает усилия Казахстана по обеспечению долгосрочного мира, стабильности и процветания общества. По его словам, китайская сторона неизменно придает большое значение развитию двусторонних отношений и готова прилагать совместные усилия с казахстанской стороной для последовательной реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств.





Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин поздравил с успешным проведением референдума министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева, сообщает пресс-служба посольства РФ и РК.





Примите мои искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой Конституции Республики Казахстан. ​Состоявшееся всенародное волеизъявление стало важным этапом в дальнейшем развитии казахстанской государственности и совершенствовании политико-правовой системы страны", - говорится в поздравлении.





Дополнено 16.03.2026, 18.19





Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщили в пресс-службе Акорды.





Садыр Жапаров тепло поздравил главу государства с успешным проведением общенародного референдума в Казахстане. Президент Кыргызстана отметил, что итоги голосования по новой Конституции в полной мере отражают широкую поддержку казахстанцами проводимого Касым-Жомартом Токаевым курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны", - говорится в сообщении.





Глава государства выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку и активное участие наблюдателей из Кыргызстана, подчеркнув, что конституционные реформы призваны повысить эффективность госуправления и обеспечить повышение благосостояния граждан.





Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-кыргызских многогранных отношений, подтвердив приверженность всестороннему углублению стратегического партнерства и союзничества двух стран.





Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.





Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко тоже поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции, сообщает пресс-служба президента РБ.





Результаты плебисцита стали очередным подтверждением высокого доверия граждан к проводимому Вами курсу на модернизацию страны и упрочение государственности, наглядно продемонстрировали сплоченность казахстанского общества в стремлении создавать "Справедливый Казахстан", обеспечивать его стабильное развитие", - говорится в поздравлении.





Дополнено 16.03.2026, 20.42





В Акорде проинформировали , что президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отметил, что конституционные преобразования в Казахстане будут способствовать дальнейшему наращиванию отношений союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.





Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", - говорится в телеграмме.





Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравлении отметил, что принятие новой Конституции, предусматривающей модернизацию политической системы и совершенствование управленческой модели, ознаменует начало нового этапа в истории Казахстана, будет способствовать всестороннему развитию страны и дальнейшему укреплению ее роли на международной арене.





Президент Сербии Александр Вучич также направил теплые слова поздравления.





Как искренний и преданный друг Вашей страны я с удовлетворением отмечаю каждый шаг, который Вы предпринимаете на пути развития и достижения амбициозных целей, приносящих ощутимые результаты. Это требует большой работы, принятия непростых решений и преданности как повседневным, так и долгосрочным задачам. Вместе с тем это наглядно показывает, как опытные и мудрые лидеры принимают твердые решения", - написал сербский лидер.





Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей телеграмме написал, что результаты всенародного голосования вновь продемонстрировали ответственное отношение граждан Республики Казахстан к обеспечению независимости и суверенитета страны, а также к построению благополучного и современного общества в условиях верховенства закона.





Свои поздравления также направили генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и другие.





Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.



