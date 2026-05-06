МИД: Казахстан усиливает международное сотрудничество в правовой сфере, туризме и высоких технологиях

Фото: МИД

Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Австрия отметили значительный потенциал сотрудничества в горнодобывающей промышленности, транспорте и инфраструктуре, энергетике, туризме и образовании, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.





Сегодня мы обсудили ключевые направления казахско-австрийского сотрудничества и наметили новые горизонты взаимодействия", - подчеркнул министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев на встрече с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер и главой МВД республики Герхардом Карнером.





В ходе переговоров был отмечен прогресс в реализации соглашений об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии, что открывает дополнительные возможности для углубления двустороннего сотрудничества. Кроме того, австрийская сторона в рамках взаимодействия с ОБСЕ передаст 25 устройств для считывания паспортов международному аэропорту Астаны. Отдельное внимание было уделено развитию торгово-экономических и инвестиционных связей, включая проведение круглого стола.





В этом контексте подчеркнута роль межправительственной комиссии и делового совета, а также австрийских компаний, осуществляющих деятельность в Казахстане", - уточнили в МИД.





Также особый акцент сделан на расширении транспортно-логистического партнерства, включая развитие Среднего коридора и участие в инициативе Global Gateway, открывающей новые возможности для австрийского бизнеса в Казахстане.





В контексте экономической кооперации стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества. Кроме того, подчеркнута роль Казахстана как одного из ключевых поставщиков нефти в Австрию, а также вклад страны в обеспечение энергетической безопасности и стабильных поставок.





Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и региональной безопасности, подтвердив приверженность укреплению многостороннего сотрудничества и решению современных вызовов исключительно мирным путем в соответствии с уставом ООН.





По итогам встречи собеседники выразили уверенность, что совместные усилия придадут новый импульс казахско-австрийскому партнерству и будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.



