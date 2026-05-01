Сотрудничество между Казахстаном и Россией развивается в духе стратегического партнерства - Кошербаев

Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудничество между Казахстаном и Россией развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.





Комплексное сотрудничество между нашими странами последовательно развивается в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - подчеркнул Ермек Кошербаев.





Глава МИД Казахстана отметил, что Россия входит в число основных торгово-экономических партнеров Казахстана.





По итогам 2025 года товарооборот превысил 27 млрд долларов, при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли и расширения кооперации", - заявили в пресс-службе.





Кроме того, успешно развивается инвестиционное сотрудничество. В частности, за последние 20 лет объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана составил 29,3 млрд долларов, казахстанских в экономику РФ - 9 млрд долларов.





Российские компании активно участвуют в реализации крупных инициатив в промышленности, энергетике, транспорте и других отраслях", - подчеркнули в ведомстве.





По информации МИД, одним из драйверов торгово-экономических связей Казахстана с Россией остается промышленная кооперация.





В число новых и перспективных направлений сотрудничества вошли сферы цифровых решений, искусственного интеллекта и высоких технологий. Весомый потенциал взаимодействия сохраняется и в базовых отраслях - энергетике и транспортно-логистической сфере", - проинформировали в пресс-службе.





Также собеседники обменялись видением дальнейшего развития международного транспортного коридора Север - Юг, автомагистрали Западная Европа - Западный Китай и повышения пропускной способности приграничной инфраструктуры.





В процессе обмена мнениями по проблематике экологии, изменения климата и рационального использования водных ресурсов были обсуждены итоги прошедшего 22-23 апреля в Астане Регионального экологического саммита. Стороны сошлись во мнении о необходимости продвижения практического сотрудничества в этой сфере.





Кроме того, собеседники выразили удовлетворенность уровнем взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и констатировали, что успешно проведенные в Астане Дни России в Казахстане являются результатом естественного продолжения традиционно активного культурного обмена между нашими странами.





Также взаимодействию в сфере образования было уделено особое внимание, при этом подчеркивалось, что реализуемые в этой отрасли проекты являются долгосрочным вложением в подготовку кадров и укрепление интеллектуального потенциала двух стран. В этой связи были обсуждены проекты по созданию казахско-российских школ на территории двух стран, а также развитие совместных образовательных инициатив, в том числе по созданию филиалов школы "Сириус" в Астане и Алматы.





На сегодняшний день в Казахстане успешно функционируют филиалы ведущих российских вузов. При этом в 2025 году были открыты филиалы казахстанских вузов КазНУ имени аль-Фараби в Омске и МГИМО в Астане. В то же время в России обучаются порядка 60 тыс. казахстанских студентов", - сообщили в МИД.





Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также по вопросам взаимодействия в рамках международных и региональных организаций. Кроме того, на переговорах особое внимание было уделено подготовке предстоящего государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.



