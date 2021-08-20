Мишустин: Мы дорожим дружбой с братским Казахстаном

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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава российского правительства Михаил Мишустин обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, включая вопросы противодействия пандемии и совместного производства вакцин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы искренне дорожим дружбой, партнерством и союзничеством с братским Казахстаном. И по правительственной линии у нас сформирована очень содержательная повестка. Есть большие возможности совместной работы, неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем рекордные цифры к концу года, и для этого есть все предпосылки", - сказал Мишустин.

Он отметил успешное взаимодействие двух стран на инвестиционном направлении. Так, российский бизнес участвует в 32 крупных проектах в Казахстане, сообщает Акорда.

Казахстанские коллеги также активно участвуют в проектах в Российской Федерации", - отметил глава российского правительства.

Собеседники отметили позитивную динамику диалога между регионами, новый импульс которому призван придать очередной Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств, который планируется провести осенью в Кокшетау.





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