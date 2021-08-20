Мишустин: Мы дорожим дружбой с братским Казахстаном

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Мы искренне дорожим дружбой, партнерством и союзничеством с братским Казахстаном. И по правительственной линии у нас сформирована очень содержательная повестка. Есть большие возможности совместной работы, неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем рекордные цифры к концу года, и для этого есть все предпосылки", - сказал Мишустин.
Он отметил успешное взаимодействие двух стран на инвестиционном направлении. Так, российский бизнес участвует в 32 крупных проектах в Казахстане, сообщает Акорда.
Казахстанские коллеги также активно участвуют в проектах в Российской Федерации", - отметил глава российского правительства.
Собеседники отметили позитивную динамику диалога между регионами, новый импульс которому призван придать очередной Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств, который планируется провести осенью в Кокшетау.
Как сообщалось ранее, Токаев отметил динамичный рост взаимной торговли с Россией вопреки пандемии. По его словам, за первые пять месяцев 2021 года объем взаимной торговли вырос на 26%.
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