На заседании "Астана Клуба" презентуют Рейтинг глобальных рисков для Евразии

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - На ежегодном заседании "Астана Клуба" представят результаты исследования "Рейтинг глобальных рисков для Евразии в 2019 году", передает Kazakhstan Today.

Четвертое заседание ежегодного "Астана Клуба" пройдет в столице Казахстана 12-13 ноября в "Назарбаев-Центре".

"Главным итогом работы международной дискуссионной площадки "Астана Клуб" в 2018 году станет международное исследование "Рейтинг глобальных рисков для Евразии в 2019 году", целью которого является оценка актуальных геопополитических и геоэкономических процессов как в регионе Евразии, так во всем мире в целом", - сообщили организаторы "Астана Клуба".

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 1000 экспертов из 60 стран, а свою развернутую позицию по оценке рисков предоставили свыше 30 авторитетных экспертов и политиков, чье мнение учитывается лидерами государств, международными институтами и крупнейшими СМИ.

"Мы считаем, что Евразия находится у критической развилки, когда она может либо объединиться, либо стать полем глобального конфликта. То, как разрешится эта дилемма, будет видно уже в ближайшие годы. Для Казахстана, как страны, находящейся в эпицентре всех процессов в Евразии, очень важно, чтобы его участники находили мирные и компромиссные решения существующих противоречий. Поэтому выстраивание эффективного диалога между ведущими центрами силы Евразии является одной из важнейших задач внешней политики Казахстана. В этом контексте подготовленный нами рейтинг рисков призван обозначить те проблемные вопросы, которые должны стать предметом данного диалога", прокомментировал директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Ержан Салтыбаев.

Сообщается также, что в текущем году в работе "Астана Клуба" примут участие более 50 спикеров из 30 стран мира. В качестве гостей на форум приглашены бывшие и действующие главы государств и правительств, крупные дипломаты, руководители ведущих мозговых центров и эксперты с мировым именем. В частности, ожидается приезд экс-президента Польши Бронислава Коморовского, экс-президента Афганистана Хамида Карзая, экс-президента Словении Данило Тюрка, бывшего премьер-министра Пакистана Шауката Азиза, бывшего министра иностранных дел Австрии и комиссара ЕС по внешним связям и Европейской политике соседства Бенита Ферреро-Вальднера, экс-министра иностранных дел Италии Франко Фраттини и других.

Работа экспертов в рамках 4 заседания Клуба будет сосредоточена вокруг главной темы, обозначенной как "На пути к Большой Евразии: как построить общее будущее?". В ходе панельных сессий будут также рассмотрены различные сценарии будущего Большой Евразии, перспективы развития инициативы "Пояс и путь", Евразийского экономического союза, а также современные процессы трансформации в Центральной Азии.

Организаторами Клуба выступают Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы и Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК - Елбасы.

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