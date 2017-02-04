Назарбаев выдвинул идею воспитания нового интеллектуального поколения казахстанцев - эксперт

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Назарбаев выдвинул идею воспитания нового интеллектуального поколения казахстанцев - эксперт04.02.2017
Политика  19:24

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Эксперты продолжают делиться откликами на очередное послание народу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", передает Kazakhstan Today.

В частности, в комментарии президента Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалия Ибраева отмечается, что Назарбаев сделал очень важный акцент на повышении качества образования, на развитие способностей критического мышления в учебных программах, воспитание патриотизма.

"Критическое мышление всегда было двигателем прогресса. Научный критицизм позволил сделать человечеству великие открытия. По сути, Елбасы выдвинул идею воспитания нового интеллектуального поколения казахстанцев. В этом я вижу главный посыл послания. Поставлена задача сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста. Четвертый приоритет - улучшение качества человеческого капитала, является главным условием выполнения программ технологической модернизации, развития бизнеса, логистики, аграрного, банковского и других секторов экономики. Система образования в Казахстане и сегодня является эффективной, но предстоит сделать еще больше, с прицелом на опережение будущего", - подчеркивает эксперт.

В свою очередь главный редактор газеты "Афинский курьер" Федор Игнатиадис пишет: "Нет сомнений в том, что обозначенные в послании планы и личные усилия главы государства способны осуществить серьезный прорыв в развитии Казахстана. Убежден, что в Казахстане будут успешно реализованы все обозначенные приоритетные задачи развития страны на предстоящие годы".
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