"Nur Otan" полностью готов к проведению выборной кампании

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Маулен Ашимбаев провел совещание с участием руководителей структурных подразделений Центрального аппарата партии и представителей региональных филиалов, на котором обсудили поручения Председателя партии, Елбасы Нурсултана Назарбаева по активному участию партии "Nur Otan" в предстоящей предвыборной кампании, передает Kazakhstan Today.

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что члены партии "Nur Otan" полностью поддерживают решение президента страны Касым-Жомарта Токаева о проведении внеочередных президентских выборов.

Считаем, что это своевременная и необходимая мера для укрепления стабильности власти и обеспечения единства в стране", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По его словам, общенародное голосование позволит укрепить властные институты и снять некоторую неопределенность, имеющуюся в обществе. Это важно не только для казахстанцев, но и для зарубежных партнеров и инвесторов нашей страны.

В этих условиях "Nur Otan" выступает гарантом сохранения курса нашего председателя, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша политическая организация будет сохранять модернизационную повестку и способствовать полной реализации стратегических приоритетов, определенных Первым Президентом Казахстана", - заявил первый заместитель председателя партии "Nur Otan".

Маулен Ашимбаев отметил, что начатые Елбасы масштабные трансформации в экономической, социальной, политической и духовной сферах останутся для партийцев главными направлениями работы на предстоящий период.

В этот исторический для Казахстана момент "Nur Otan" в очередной раз продемонстрирует свое стремление к сохранению незыблемости курса Елбасы и достижению всех поставленных целей. Как лидирующая политическая партия в стране "Nur Otan" будет принимать самое активное участие в президентских выборах. По поручению нашего председателя партия будет выдвигать своего кандидата на предстоящих выборах", - сказал он.

Маулен Ашимбаев сообщил, что председатель партии Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении 23 апреля этого года в городе Нур-Султан XIX внеочередного съезда партии, где и состоится выдвижение единого кандидата от политической организации.

Для этого в самое ближайшее время будут проведены собрания ППО и партийные конференции во всех филиалах по избранию делегатов съезда. В дальнейшем партия в установленные законом сроки развернет предвыборную кампанию по всей стране. Все наши действия будут проходить в строгом соответствии с действующим законодательством и при соблюдении всех необходимых процедур. "Nur Otan" полностью готов к проведению выборной кампании. Для этого мы используем весь свой организационный, кадровый, политический и информационный потенциал в рамках действующего законодательства", - подчеркнул первый заместитель председателя партии "Nur Otan".

По итогам совещания Маулен Ашимбаев дал ряд конкретных поручений Центральному аппарату партии и региональным филиалам по подготовке предстоящего съезда и проведению сопутствующих организационных мероприятий.

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