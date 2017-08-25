Открытие в Казахстане Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ состоится 29 августа

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Открытие на территории Казахстана Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ состоится 29 августа этого года с участием главы государства, передает Kazakhstan Today.

"Важным вкладом в укрепление режима нераспространения является создание на территории Казахстана Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. Его открытие состоится уже 29 августа этого года с участием главы государства", - сказал, выступая на 62-й конференции Пагуошского движения ученых "Противостояние новым ядерным угрозам", председатель сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

"С момента обретения независимости наша страна вносит весомый вклад в обеспечение ядерной безопасности, неукоснительно выполняет свои международные обязательства в этой области, активно содействует укреплению режима нераспространения. Поэтому в мировом сообществе Казахстан считают лидером антиядерного движения", - сказал К. Токаев.

По его словам, в деле борьбы за мирное и стабильное будущее всего человечества историческое значение имеет выдающийся вклад основателя Республики Казахстан, президента Нурсултана Назарбаева. Беспрецедентным примером ответственного подхода к глобальной безопасности стали решения главы нашего государства в 1991 году о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и добровольном отказе от четвертого в мире по мощности арсенала ядерного оружия, отметил он.

"Казахстан является участником всех международных договоров по ядерному разоружению, нераспространению и ядерной безопасности. По инициативе нашей страны Генеральной ассамблеей ООН были приняты резолюции об объявлении 29 августа, дня закрытия Семипалатинского полигона, Международным днем действий против ядерных испытаний и 26 сентября Международным днем борьбы за полное уничтожение ядерного оружия. Казахстан также является инициатором Всеобщей декларации по достижению мира, свободного от ядерного оружия, принятой Генассамблеей ООН в декабре 2015 года. С учетом нынешней напряженной международной ситуации данная инициатива главы Казахстана является в высшей степени актуальной. Мы ведем активную работу по институционализации подписанного в 2005 году в Семипалатинске Договора о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия", - сказал он.

Он отметил, что, являясь непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы, страна принимает активное участие в решении вопросов ядерного разоружения. "Мы продвигаем в ООН важные инициативы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: создание Глобального антиядерного движения и построение мира без ядерного оружия к столетию ООН в 2045 году в качестве главной цели человечества в XXI веке. В Казахстане убеждены: действиям, направленным на достижение "ядерного нуля", разумной альтернативы не существует", - подчеркнул председатель сената парламента.

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