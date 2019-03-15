Парламент РК принял ратификацию соглашения с правительством Узбекистана о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Сенат парламента РК принял законопроект о ратификации Рамочного соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики, передает Kazakhstan Today.

Соглашение, подписанное в Ташкенте 16 сентября 2017 года, направлено на стимулирование сотрудничества в нефтегазовой сфере, нефтегазохимии и электроэнергетике; бесперебойное снабжение южных регионов Казахстана природным газом.

Документ также отражает взаимную заинтересованность в развитии транзитного потенциала газотранспортной системы двух стран. В частности, в Соглашении отражена заинтересованность узбекской стороны в поставках нефти казахстанского происхождения в объеме до 2 млн тонн в год.

Узбекская сторона гарантирует своевременное завершение строительства нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на территории Узбекистана для обеспечения приема запланированных объемов нефти.

Предусматривается создание Координационного совета, который будет осуществлять регулирование и контроль за своевременным исполнением мероприятий.

Соглашением регламентируется, что казахстанская сторона до ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода Шымкент - Джизак облагает услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.

При этом для целей возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу рассматриваются казахстанской стороной как международная перевозка.

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