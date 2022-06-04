Подготовку к заседанию Совета глав государств - членов ШОС обсудили Токаев и Чжан Мин

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, прибывшего в Казахстан с первым официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Собеседники обсудили взаимодействие Казахстана с ШОС по таким приоритетным направлениям, как обеспечение региональной безопасности, развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Также были затронуты ключевые аспекты деятельности организации в условиях современной геополитической ситуации.
Казахстан является активным участником нашей организации. Выступая на саммите ШОС в Бишкеке, я заявил о том, что эта организация является наиболее успешной среди международных организаций, существующих на международной арене", - сказал Токаев.
Он также акцентировал внимание на уникальности повестки дня ШОС, которая затрагивают широкий спектр проблем.
Показательно, что Шанхайская организация сотрудничества не является конфронтационной по своей сути, она настроена на конструктив, на развитие сотрудничества между государствами-участниками. Эта организация также нацелена на то, чтобы внести свой большой вклад в оздоровление международной ситуации. Поэтому Казахстан и далее будет активно участвовать в работе ШОС и вносить свой посильный вклад в укрепление ее потенциала", - подчеркнул лидер Казахстана.
Глава государства поблагодарил генерального секретаря ШОС за формирование миссии наблюдателей на предстоящий в нашей стране общенациональный референдум.
В свою очередь Чжан Мин выразил признательность президенту Казахстана за доверие и поддержку при принятии решения совместно с другими лидерами ШОС о его назначении на пост главы организации.
Дипломат также высоко оценил успехи Казахстана в социально-экономическом развитии и проводимые в стране масштабные реформы.
Во время беседы генеральный секретарь ШОС также проинформировал президента о подготовке к очередному заседанию Совета глав государств - членов ШОС, которое планируется провести в сентябре в Самарканде.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.