Подготовку к заседанию Совета глав государств - членов ШОС обсудили Токаев и Чжан Мин

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, находящегося в Казахстане в рамках регионального турне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приветствуя председателя ОБСЕ, Токаев отметил, что его визит имеет важное значение для укрепления сотрудничества между Казахстаном и Польшей, а также с ОБСЕ.

Глава государства рассказал о подготовке к общенациональному референдуму и приветствовал решение о направлении миссии ОБСЕ по оценке предстоящего плебисцита.

Референдум - это начало процесса важных политических преобразований в нашей стране. Работа по продвижению демократии в Казахстане будет непрерывно продолжаться", - подчеркнул президент.

В свою очередь Збигнев Рау высоко оценил усилия по реализации масштабных политических и экономических реформ в Казахстане.

По моей оценке, предстоящий референдум является прорывом с точки зрения внесения изменений в Конституцию и ваших усилий по повышению социального благосостояния и продвижению рыночных реформ. Предстоящий референдум - весьма важный знак проявления политической воли для положительных изменений", - отметил польский дипломат.

Токаев и Збигнев Рау также подробно обсудили взаимодействие Казахстана с ОБСЕ по всем трем направлениям организации: в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях.

Говоря о двустороннем сотрудничестве с Польшей, Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает эту страну в качестве важного партнера в регионе Центральной Европы.

По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 12%, достигнув 760 млн долларов. Считаю, что у нас есть хорошие возможности для наращивания взаимной торговли", - сказал лидер Казахстана.

Збигнев Рау также проинформировал главу Казахстана о своих встречах с представителями религиозных общин и гражданского общества нашей страны, дал высокую оценку казахстанской модели межнационального и межконфессионального согласия и выразил признательность президенту за постоянную поддержку польской диаспоры, проживающей в РК.