Президент РК поблагодарил президента РФ за оказанную помощь во время пандемии

Фото: Акорда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мероприятия руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.

Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.

Президент Казахстана выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве в этой сфере.

Глава государства поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.

Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве.

Ранее президент России Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Также в Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным.