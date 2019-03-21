Путин поблагодарил Назарбаева за совместную работу

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Москва. 20 марта. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ прокомментировал сложение Нурсултаном Назарбаевым полномочий президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего самого близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства. Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена. Но в связи с тем что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов", - сказал В. Путин.

Президент РФ отметил, что Назарбаев является инициатором интеграции в рамках ЕАЭС.





"Он один из инициаторов продвинутой интеграции между нашими странами, он один из авторов, если не сказать автор, ЕврАзЭС, проекта, который развивается очень успешно благодаря в том числе его непосредственной поддержке и его участию в этой работе. С нашей стороны будем делать всё для того, чтобы эти процессы поддерживать", - сказал Путин.

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