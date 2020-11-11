Путин поддержал предложения Токаева по вопросам нацвалют и экологии в рамках ШОС

Сочи. 10 ноября. Kazakhstan Today - Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученные в ходе заседания глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazakhstan Today.
Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы совершенствования механизмов финансирования совместной деятельности стран ШОС, а также более широкое использование нацвалют во взаимных расчетах и совместное решение экологических проблем являются крайне важными, поскольку страны соседствуют друг с другом, пишет РИА "Новости".
Вы подняли много вопросов очень важных, я бы обратил внимание на несколько из них - это совершенствование механизмов финансирования совместной деятельности, более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах, развитие инфраструктуры, совместное решение экологических вопросов. Особенно это важно для нас, потому что многие из этих проблем являются трансграничными - мы же почти все соседи", - сказал Путин после выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства