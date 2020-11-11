Путин поддержал предложения Токаева по вопросам нацвалют и экологии в рамках ШОС

Сочи. 10 ноября. Kazakhstan Today - Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученные в ходе заседания глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы совершенствования механизмов финансирования совместной деятельности стран ШОС, а также более широкое использование нацвалют во взаимных расчетах и совместное решение экологических проблем являются крайне важными, поскольку страны соседствуют друг с другом, пишет РИА "Новости ".

Вы подняли много вопросов очень важных, я бы обратил внимание на несколько из них - это совершенствование механизмов финансирования совместной деятельности, более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах, развитие инфраструктуры , совместное решение экологических вопросов . Особенно это важно для нас, потому что многие из этих проблем являются трансграничными - мы же почти все соседи", - сказал Путин после выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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