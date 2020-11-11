Токаев озвучил меры по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах между странами ШОС

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества предложил принять план по наращиванию доли национальных валют во взаимных расчетах организации, передает Kazakhstan Today.

Усиление протекционизма и разрыв международных цепочек товарных поставок делает неотложной задачу раскрытия потенциала нашей организации. Надеемся на то, что утверждение плана действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года будет способствовать восстановлению и наращиванию взаимной торговли", - отметил президент Казахстана.

Решение указанной задачи, по словам главы государства, требует ускорения переговоров по созданию механизма финансирования проектной деятельности.

Хороший импульс такой работе придало бы принятие мер в виде дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, а также создание евразийского финансового консультационного механизма", - заявил Токаев.





Напомним, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференцсвязи собрались на саммит , в ходе которого обсудят меры по смягчению последствий пандемии для экономики.

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