Токаев призвал страны ШОС усилить взаимодействие по решению экологических проблем

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - В ходе саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы экологических проблем, передает Kazakhstan Today.



В ходе своего выступления президент Казахстана подчеркнул, что страны ШОС обязаны держать в фокусе внимания экологические проблемы, их негативные последствия на социальное и экономическое развитие народов.



"Поэтому крайне важно усилить взаимодействие по этой проблематике соответствующих ведомств государств-участников ШОС. Составление реестра экологических проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения позволило бы сформировать целостную картину состояния дел в этой области", - отметил Токаев.



Напомним, Токаев предложил создать сеть региональных центров по биобезопасности.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства