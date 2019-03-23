Рабочие ТЭЦ-2 Алматы поддержали переименование столицы

Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - Рабочие ТЭЦ-2 Алматы записали видеообращение, на котором выразили поддержку инициативы по переименованию столицы, передает Kazakhstan Today.

История Астаны неразрывно связана с именем Елбасы. Поэтому мы выступаем за то, чтобы столице присвоили имя первого президента. Мы всегда с Елбасы и поддерживаем его курс!" - заявляют рабочие в своем обращении.

Они также отмечают, что Астана является особенным городом с уникальным обликом и архитектурой. За короткий срок Астана стала международной площадкой для переговоров на самом высоком уровне.

Напомним, что с инициативой дать Астане имя Нурсултан выступил Касым-Жомарт Токаев, выступая со своей первой речью в качестве президента Казахстана. Парламент в тот же день поддержал инициативу, приняв соответствующие поправки. В маслихате Астаны также согласились с переименованием. По информации акимата города, после переименования название города будет писаться - Нур-Султан.

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