Система Orphus

США готовы работать с Токаевым, но считают, что выборы не были конкурентными

22.11.2022, 20:42 3076
Вашингтон. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - США готовы работать с победившим на выборах президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, хотя и считают, что электоральный процесс прошел без достаточной конкуренции, сообщили в госдепе.
 

Мы ждем возможности работать с президентом Токаевым и его правительством для продвижения наших общих целей", - говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства США.

 
Штаты разделяют предварительные оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о том, что хотя день выборов и прошел в спокойной обстановке, самому процессу не хватало "значительной политической конкуренции", кроме того, он сопровождался "ограничением на свободу собраний и выражения мнений". США призывают правительство Казахстана последовать рекомендациям БДИПЧ на будущих выборах, в том числе парламентских в 2023 году.
 
США поддерживают предложенные Токаевым реформы и призывают правительство полностью реализовать их.
 
Ранее в МИД РК отметили, что заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября, страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, которая до настоящего времени пользовалась поддержкой Казахстана.

Напомним, на пост президента РК баллотировались шесть человек. Согласно окончательным данным ЦИК, за Токаева проголосовали 81,31% избирателей. Инаугурация президента состоится 26 ноября.  
 

новости по теме

В МИД РК об оценке выборов от БДИПЧ ОБСЕ: Набор типичных трафаретных и предвзятых выводов

21.11.2022, 20:40 13291
В МИД РК об оценке выборов от БДИПЧ ОБСЕ: Набор типичных трафаретных и предвзятых выводов
Фото: МИД РК
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В МИД РК отметили, что заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября, страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой Казахстана.
 
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) обладает мандатом по оказанию помощи государствам - участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы "обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии" (Хельсинский документ, 1992 г.).
 

В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение ее в передовое общество, основанное на верховенстве закона", - заявили в МИД РК.

 
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что заявление миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее "голословные и неподтвержденные фактами обвинения, диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость".
 

Заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание", - добавили в МИД.

 

Президент Казахстана переговорил с главами Турции и Пакистана

21.11.2022, 20:01 14046
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
 
Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.
 
Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран.
 
В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента.
 
Глава государства выразил благодарность за теплое поздравление и подчеркнул, что Пакистан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии.
 
Собеседники отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в энергетическом и транспортном секторах.
 
Ранее Токаева поздравили президенты Азербайджана, России, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, а также китайский лидер Си Цзиньпин.
 

В Ереване состоится встреча глав МИД стран ОДКБ

21.11.2022, 17:06 16111
В Ереване состоится встреча глав МИД стран ОДКБ
Фото: Depositphotos
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ереване 22-23 ноября состоятся заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, а также совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
 

В указанных мероприятиях от Республики Казахстан примут участие заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, помощник президента - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, министр обороны Руслан Жаксылыков", - проинформировали в ведомстве.

 
В ходе данных заседаний запланировано обсуждение широкого круга вопросов текущей деятельности ОДКБ, а также перспектив ее развития. Особое внимание будет уделено вопросам развития системы коллективной безопасности ОДКБ, мерам по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов организации.
 

Ожидается, что участники заседаний примут совместные заявления, затрагивающие вопросы коллективной безопасности, а также одобрят проекты документов, выносимых на подписание главам государств - членов ОДКБ", - добавили в МИД.

 

Токаев поговорил по телефону с Лукашенко

21.11.2022, 15:24 17466
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает "БОРТ№1".

Лидер Беларуси поздравил Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Главы государств также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
 

Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на выборах

21.11.2022, 13:13 19456
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В адрес Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю переизбрания на пост президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
 

Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа. Убежден, что под вашим превосходным руководством ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана", - говорится в телеграмме.

 
Председатель КНР подчеркнул, что он придает повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений.
 

Готов вместе с вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства", - сказал Си Цзиньпин.


Ранее Касым-Жомарта Токаев поздравили президенты Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, по предварительным данным ЦИК, действующий президент РК Касым-Жомарт Токаев по итогам выборов набрал 81,31% голосов избирателей.
 

Международные миссии дали оценку прошедшим президентским выборам в Казахстане

21.11.2022, 12:45 18906
Международные миссии дали оценку прошедшим президентским выборам в Казахстане
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Омер Коджаман и посольство России в Казахстане дали оценку прошедшим выборам президента в Казахстане.
 

Выводы сводятся к тому, что подготовка к выборам была достаточно качественной, организованной. Прошли солидные тренинги для всех участников избирательных процессов", - сказал представитель наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

 
Выборы, по его словам, прошли достойно и без нарушений избирательного законодательства.
 
Лебедев также подчеркнул активность избирателей, их зрелость в политическом отношении и в требованиях к кандидатам.
 
В посольстве Российской Федерации в Казахстане рассказали, что выборы, а также предшествовавшая им избирательная кампания, прошедшая открыто, справедливо и при равных условиях для всех кандидатов, продемонстрировали высокий уровень подготовки и проведения электорального процесса в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными избирательными стандартами.
 

Итоги голосования безоговорочно подтвердили самую широкую и единодушную поддержку казахстанским народом действующего главы государства, проводимых в стране масштабных реформ и усилий руководства республики по строительству Справедливого Казахстана. Посольство России желает всем казахстанцам процветания и выражает уверенность в дальнейшем успешном и динамичном развитии и укреплении российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей во благо наших государств и народов", - говорится  в сообщении.


По словам генсека ШОС Чжана Мина, избиратели на выборах президента Казахстана проявили высокую активность и голосование прошло организованно.

Во всех избирательных участках были созданы все условия для голосования и наблюдения. Отметим, что условия были созданы как для обычных граждан, так и для людей с ограниченными возможностями. Не было никаких препятствий для наблюдения", - цитирует Мина "Sputnik Казахстан".


По словам генсека ШОС, в день выборов жалоб и замечаний не было. Он также сообщил, что миссия ШОС рассматривает приглашение наблюдателей как стремление Казахстана провести максимально открытые и демократичные выборы.

Всего наблюдателей ШОС в Казахстан прибыло 18 человек. Они работали на 22 избирательных участках в Астане и Акмолинской области, присутствовали на пломбировании ящиков для голосования до их вскрытия", - уточнил он.


Член миссии ШОС от России Александр Сахинский отметил высокую явку среди молодого поколения казахстанцев.

Очень приятно было отметить большое количество граждан молодого возраста. Именно от них будет развитие, от них зависит будущее республики. Фактов нарушения во время голосования не было", - сказал он.


На избирательных участках вмешательства со стороны администрации и правоохранительных органов не замечено, не было принуждения в ходе президентских выборов, заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман.

В центре города мы побывали в 8-10 избирательных участках. Далее поехали на окраину города, чтобы ознакомиться с ходом выборов там. Отметим, что в центре города и за его пределами были созданы все условия для голосования согласно международным стандартам. Не было агитационных материалов как на участках, так и за их пределами", - сказал он.


Условия для граждан с ограниченными возможностями также были предоставлены, отметил глава миссии ОТГ.

Члены миссии ОТГ не увидели серьезных технических проблем на избирательных участках. Они были оснащены для удобства как обычных граждан, так людей с ограниченными возможностями. На избирательных участках были отдельные кабины для колясочников, для слабовидящих были подготовлены бюллетени со шрифтом Брайля, также работали мобильные группы, что говорит о высоком уровне подготовки", - цитирует Коджамана "Sputnik Казахстан".


Также он отметил высокую явку избирателей и широкое освещение хода голосования в СМИ.

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания.  

На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев.

Итоговая явка избирателей на выборах составила 69,44%. По предварительным данным, за действующего президента РК Касым-Жомарт Токаева проголосовали 81,31% избирателей.
 

Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана

21.11.2022, 10:54 20856
Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана
Фото: Акорда
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Лидер Казахстана подчеркнул, что сегодня отношения между двумя государствами развиваются весьма динамично и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства.
 
Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Также был рассмотрен график предстоящих встреч.

Дополнено:

Также с победой на выборах Токаева поздравил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту", - сообщает Акорда.


Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Кыргызстаном.

В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. По предварительным результатам еxit poll, Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, набрав более 80% голосов избирателей.
 

Президент Таджикистана поздравил Токаева с победой на выборах

21.11.2022, 10:32 20366
Президент Таджикистана поздравил Токаева с победой на выборах
Фото: Акорда
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Главы государств подчеркнули, что в начале следующего года отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.
 
Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества во благо народов Казахстана и Таджикистана.
 
Президенты также обменялись мнением по отдельным актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания. По данным ЦИК, по состоянию на 22.00 явка по стране составила 69,43%, в голосовании принял участие 8 299 501 гражданин.

Последний зарубежный избирательный участок в Сан-Франциско завершил работу. В 11.00 ЦИК РК озвучит предварительные результаты президентских выборов.  

По предварительным результатам еxit poll, Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, набрав более 80% голосов избирателей.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов