12.12.2024, 17:10 17106
Строительство АЭС в Казахстане: председатель СФ обсудила с Токаевым возможное участие "Росатома"
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель совета федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудила возможное участие "Росатома" в строительстве атомной электростанции в стране, заявила в ходе пресс-подхода Валентина Матвиенко.
У Казахстана, скажем, есть интерес к участию "Росатома" в строительстве атомной электростанции. Но решения еще нет, оно обсуждается. Мы надеемся, что опыт "Росатома", как компании, которая имеет большой опыт в строительстве АЭС во многих странах мира, и компании, которая реализует эти проекты уже на новом уровне, безопасные, экологически надежные, с высокой степенью гарантий", - сообщила председатель СФ.
Она также подчеркнула, что окончательное решение будет принимать политическое руководство Казахстана.
Ранее президент РФ высказался об участии "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане.
Напомним, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС. Глава государства заявил о возможности сотрудничества Казахстана и Франции в области гражданской атомной энергетики. Премьер-министр РК обсудил с главой "Росатома" сотрудничество в атомной энергетике.
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12.12.2024, 15:38 19351
На необходимость устранения торговых барьеров в странах СНГ указал премьер Казахстана
Фото: Depositphotos
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Москва. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло на площадке МГТУ имени Баумана, где членам делегаций также презентовали инженерные проекты и научные разработки студентов стран СНГ, обучающихся в российских вузах, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Выступая на заседании совета, Олжас Бектенов подчеркнул, что четверть внешней торговли Казахстана приходится на рынки стран СНГ. В связи с этим существует необходимость системного выявления и устранения существующих барьеров. Руководитель правительства отметил, что учреждение инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым межгосударственной программы "Ярмарка Содружества" будет способствовать укреплению экономических связей между странами СНГ.
Важным фактором развития торгово-экономической кооперации является расширение транспортных коридоров. Бектенов акцентировал внимание на том, что СНГ отводится особая роль в трансконтинентальных транспортных потоках, в частности в направлении Запад - Восток и Север - Юг. Разработанная казахстанской стороной концепция сопряжения главных транспортных артерий СНГ направлена в исполнительный комитет СНГ в октябре 2024 года. Данный проект позволит повысить транспортную пропускную способность стран Содружества.
Бектенов уделил особое внимание вопросу усиления сотрудничества в сфере экологии. Предупреждение климатических вызовов и устранение их последствий способствует устойчивому региональному и глобальному развитию.
Примером успешной региональной кооперации по сохранению уникальных природных экосистем может послужить трансграничный биосферный резерват "Алтай". Он создан совместными усилиями Казахстана и России на базе Катон-Карагайского национального природного парка и Катунского биосферного заповедника. В 2017 году он был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, став первым совместным резерватом в Азии. Сегодня на базе этого уникального проекта ведутся научно-исследовательские работы, проводятся конференции, налажен обмен опытом и наработками. Таким образом, на Алтае отработана уникальная модель трансграничного сотрудничества в сфере сохранения природных ценностей на базе особо охраняемых территорий", - отметил премьер.
По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов, в том числе о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, в области цифровой трансформации транспортного комплекса и др.
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в мае 2025 года в Душанбе.
12.12.2024, 13:02 21946
Взаимоотношения между Россией и Казахстаном развиваются по восходящей линии - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко заявил, что взаимоотношения между государствами развиваются по восходящей линии, сообщает Акорда.
Недавно в нашей стране с государственным визитом был президент Владимир Владимирович Путин. Был придан серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее нашего взаимодействия", - заявил президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, во всех этих процессах важную роль играет межпарламентская дипломатия. Он подчеркнул, что депутаты вносят значительный вклад в дальнейшее продвижение взаимовыгодного сотрудничества двух государств.
Также лидер РК отметил, что визит председателя совета федерации является еще одним знаковым событием с точки зрения не только укрепления межпарламентских связей, но и дальнейшего расширения всего комплекса казахстанско-российского многопланового стратегического партнерства.
В свою очередь Валентина Матвиенко выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и отметила, что с большой радостью приехала в Казахстан во главе представительной парламентской делегации. Она передала теплые слова приветствия президента России Владимира Путина, который высоко оценивает итоги своего недавнего визита в Астану.
Визит действительно был очень продуктивным и результативным. Главное, что наше сотрудничество, которое набирает обороты, носит взаимовыгодный и взаимоуважительный характер. Благодаря усилиям глав государств Казахстана и России двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. И какую бы мы сферу ни взяли: взаимный товарооборот, инвестиции, крупнейшие проекты в промышленности, в энергетике, сотрудничество в сельском хозяйстве, это реальные примеры крепкого стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами", - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Также в ходе встречи собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ранее председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с председателем совета федерации Валентиной Матвиенко.
12.12.2024, 12:41 22961
Казахстан и Россия подписали межпарламентское соглашение на 3 года
Соглашение подписано по итогам переговоров председателя сената РК Маулена Ашимбаева с главой совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко
Фото: Сенат РК
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба верхней палаты.
В ходе переговоров было отмечено, что регулярные встречи способствуют системному развитию межпарламентского сотрудничества двух стран. Они позволяют "сверять часы" по актуальным вопросам сотрудничества и оперативно решать многие задачи", - подчеркнули в пресс-службе.
По итогам переговоров подписан план межпарламентского сотрудничества между казахстанским сенатом и российским советом федерации федерального собрания на 2025-2027 годы.
Документ позволит обозначить приоритетные сферы взаимодействия на предстоящий период, четко структурировать работу депутатов и сотрудников аппаратов, а также активизировать межпарламентское сотрудничество", - отметили в сенате.
11.12.2024, 17:21 34691
Председатель СФ обсудит перспективы развития российско-казахстанского межпарламентского взаимодействия в Астане
Намечено подписание плана сотрудничества верхних палат парламентов России и Казахстана на 2025-2027 годы
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Казахстан обсудит перспективы развития российско-казахстанского межпарламентского взаимодействия в Астане, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
В Астане Валентина Матвиенко проведет встречи с руководством страны и казахстанскими парламентариями, обсудит весь спектр вопросов, касающихся развития двусторонних отношений. Во время переговоров с председателем сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента России Владимира Путина в Астану", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, главы верхних палат парламентов подпишут план межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Республики Казахстан на 2025-2027 годы. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве аппаратов верхних палат парламентов.
По данным Совета Федерации, в составе делегации - первый заместитель председателя СФ, сопредседатель комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и сенатом парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.
11.12.2024, 12:10 38416
Чжан Мин передал полномочия генсека ШОС Нурлану Ермекбаеву
Фото: gov.kz
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Пекин. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине открылось завершающее в текущем году заседание Совета национальных координаторов государств - членов ШОС, на котором генеральный секретарь организации Чжан Мин официально представил своего преемника Нурлана Ермекбаева, сообщает пресс-служба ШОС.
Ермекбаев пробудет на посту генерального секретаря ШОС с 2025 по 2027 год. Он был утвержден на должность еще 4 июля 2024 года на саммите ШОС в Астане, но официально вступит в должность 1 января.
Представляя нового главу организации, Чжан Мин назвал его "высококвалифицированным политическим деятелем и дипломатом".
Ранее Нурлан Ермекбаев исполнял обязанности заместителя генерального секретаря ШОС.
Также Ермекбаев в разные годы работал министром по делам религий и гражданского общества, служил в должности помощника президента - секретаря Совбеза. Занимал пост министра обороны Казахстана.
Для справки
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в нее входят 10 стран: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
09.12.2024, 20:26 64891
Делегация во главе с Кошановым приняла участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ
Председатель мажилиса проинформировал коллег об итогах казахстанского председательства в ОДКБ
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Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация парламента во главе с председателем мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании Совета и семнадцатом пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщает пресс-служба палаты.
В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал коллег об итогах казахстанского председательства в ОДКБ. Он отметил, что благодаря слаженной совместной работе с партнерами выполнены все задачи, стоявшие перед ОДКБ в этот период. Кроме того, организация углубила сотрудничество с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопасности. Продолжили развиваться контакты ОДКБ с СНГ и ШОС. Также в ноябре этого года в Нью-Йорке была принята совместная резолюция о сотрудничестве ООН и ОДКБ.
В ходе своего выступления спикер мажилиса отметил, что Парламентская ассамблея ОДКБ позволяет государствам-членам поддерживать конструктивный диалог по актуальным вопросам безопасности и стабильности.
Также Ерлан Кошанов подчеркнул, что под председательством Казахстана отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. По итогам заседания было принято обращение Парламентской ассамблеи ОДКБ, приуроченное предстоящему юбилею.
В рамках мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ состоялась встреча глав парламентских делегаций с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ерлан Кошанов передал президенту России слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и проинформировал о высокой интенсивности казахстанско-российских межпарламентских отношений.
В 2025 году председательство в ОДКБ переходит к Кыргызстану.
09.12.2024, 14:15 70151
Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
Фото: ПА ОДКБ
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ.
В Москве началось совместное заседание ПА ОДКБ и XVII пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
В самом начале заседания Вячеслав Володин единогласно избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ. Коллеги из государств ОДКБ отметили высокий профессионализм и многолетнюю эффективную деятельность председателя ассамблеи", - рассказали в ПА ОДКБ.
В соответствии с повесткой дня заседания запланировано рассмотреть ряд вопросов, в том числе о реализации приоритетов председательства Республики Казахстан в ОДКБ, о приоритетах Кыргызской Республики на период председательства в ОДКБ в 2025 году, об итогах очередной ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и текущей деятельности организации, а также о принятии законодательных актов и политических заявлений по актуальным вопросам сферы безопасности.
Вячеслав Володин, выступая на заседании, отметил важность модельных актов, принятых ассамблеей.
На пути формирования единого правового пространства многое сделано. Принято 89 модельных актов. Сегодня обсудим еще восемь", - отметил он.
Он особо поблагодарил коллег из Казахстана за их эффективное председательство в ОДКБ и подчеркнул один из приоритетов Кыргызской Республики, которая станет председателем в 2025 году, по продолжению развития межпарламентского сотрудничества организации, в том числе работу по гармонизации законодательства государств-членов.
В современных условиях повышается востребованность формирования устойчивой системы безопасности в интересах мирного сосуществования всех евразийских государств. В рамках парламентского измерения мы должны внести свой вклад в этот процесс", - подчеркнул председатель ПА ОДКБ.
В завершение своего выступления Володин акцентировал внимание на одном из главных вопросов сегодняшней повестки - принятии обращения к народам государств - членов Организации и парламентам стран мира в связи с 80-летием Победы. Он отметил, что "защита исторической правды - наш приоритет. Долг перед теми, кто сегодня не может защитить себя, - нашими дедами и прадедами".
Он напомнил, что в следующем году граждане государств ОДКБ совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и пригласил коллег принять участие в Международном форуме Союзного государства России и Беларуси, посвященном 80-летию Победы. Он пройдет в апреле следующего года в городе-герое Волгограде.
09.12.2024, 13:33 65426
МИД Казахстана следит за ситуацией в Сирии
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана следит за ситуацией в Сирии, сообщили официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
Говорить о переговорах по Сирии в Астане пока рано, мы отслеживаем ситуацию", - цитирует ТАСС Смадиярова.
Напомним, переговоры по урегулированию в Сирии, известные как Астанинский формат, или Астанинский процесс, проходят с 2017 года, в ноябре в Астане прошел 22-й раунд переговоров. На встрече с участием представителей России, Ирана, Турции, а также МИД Сирии, сирийской оппозиции обсуждались усилия по урегулированию в Сирии, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, а также гуманитарная ситуация в стране и мобилизация усилий международного сообщества по содействию ее постконфликтному восстановлению. Встреча на уровне глав МИД России, Ирана и Турции также прошла 7 декабря на площадке Дохийского форума в столице Катара.
Ранее, 27 ноября, члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс, 8 декабря вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?