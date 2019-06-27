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Токаев дал интервью агентству Bloomberg

26.06.2019, 20:30 8074
Токаев дал интервью агентству Bloomberg
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью Международному информационному агентству "Bloomberg".
 

Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением дальнейшего развития нашей страны. Ответил на ряд вопросов по социальной, финансово-экономической и инвестиционной тематике. Значительный блок интервью был посвящен внешней политике Казахстана, региональной повестке, двустороннему взаимодействию с США", - написал в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

 
Он отметил, что агентство Bloomberg является общепризнанным лидером в распространении финансовых данных и аналитических материалов для делового мира. Видеозапись интервью будет транслироваться телеканалом BloombergTelevision, а также будет доступна через терминалы Bloomberg и размещена на сайте www.bloomberg.com, аудитория которого составляет около 4 млн пользователей в неделю.
 
Напомним, ранее Токаев дал интервью Euronews и The Wall Street Journal. В частности, он рассказал, что в Казахстане будет принят закон, позволяющий желающим выходить на демонстрации.
 

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