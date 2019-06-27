Токаев дал интервью агентству Bloomberg

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью Международному информационному агентству "Bloomberg".

Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением дальнейшего развития нашей страны. Ответил на ряд вопросов по социальной, финансово-экономической и инвестиционной тематике. Значительный блок интервью был посвящен внешней политике Казахстана, региональной повестке, двустороннему взаимодействию с США", - написал в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

Он отметил, что агентство Bloomberg является общепризнанным лидером в распространении финансовых данных и аналитических материалов для делового мира. Видеозапись интервью будет транслироваться телеканалом BloombergTelevision, а также будет доступна через терминалы Bloomberg и размещена на сайте www.bloomberg.com, аудитория которого составляет около 4 млн пользователей в неделю.

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