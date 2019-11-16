Токаев поручил снять с повестки вопрос о налогообложении безналичных переводов

Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил снять с повестки дня вопрос о налогообложении безналичных денежных переводов. Об этом сообщил помощник главы государства Маулен Ашимбаев, передает Kazakhstan Today.

Накануне в Кокшетау Токаев провел совещание по вопросам развития Акмолинской области. Вместе с тем, как отметил Ашимбаев, президент озвучил ряд важных месседжей, которые касаются всей страны. Один из вопросов касался обсуждаемого налогообложения мгновенных денежных переводов

На совещании президент высказался и по поводу возможного введения налогов на безналичные переводы. Этот вопрос очень волнует общество в последние дни, так как, благодаря своему удобству, система моментальных переводов некоторых банков становится все более популярной среди населения. Глава государства подчеркнул, что проблема требует тщательной проработки государственными органами. По этой причине президент дал поручение снять вопрос с повестки дня", - написал помощник президента в Facebook .

Напомним, в своем выступлении накануне в Кокшетау Касым-Жомарт Токаев также раскритиковал работу по сдерживанию цен на продовольствие , заявив, что акимы фактически самоустранились от этой задачи. По информации Маулена Ашимбаева, "глава государства подчеркнул, что работа по существу провалена, и поручил наказать лиц, которые не сумели своевременно и качественно выполнить соответствующие поручения".

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