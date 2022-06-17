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Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме

16.06.2022, 22:58 2096
Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме
Фото: akorda.kz
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
17 июня в первой половине дня глава государства проведет двусторонние встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Башкортостана Радием Хабировым. Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, сообщается в Telegram-канале телерадиокомплекса президента РК.
 
Программу визита завершит двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

 

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Иран, Россия и Турция сделали совместное заявление по итогам 18-й Международной встречи по Сирии

16.06.2022, 15:50 3456
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Опубликовано совместное заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам 18-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран - гарантов Астанинского формата:
 
Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.
 
Рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в обеспечении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.
 
Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в т.ч. трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили растущее присутствие и активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на объекты гражданской инфраструктуры, которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.
 
Осудили все виды террористической активности в различных частях Сирии. Подтвердили необходимость дальнейшего сотрудничества в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат Ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Высказали серьезную обеспокоенность присутствием и террористической активностью группировки "Хейат Тахрир Аш-Шам" и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации (ИЗД) и за ее пределами.
 
Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в ИЗД и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию. Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.
 
Обсудили ситуацию на северо-востоке САР и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили серьезную обеспокоенность относительно активизации боевых действий и всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата, в т.ч. в форме подавления мирных демонстраций, насильственный призыв на военную службу и дискриминационные практики в области образования. Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирии.
 
Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право и международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе и призвали их прекратить. Подчеркнули, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан.
 
Выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.
 
Подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР.
 
Отметили созыв восьмого заседания Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета 30 мая - 3 июня в Женеве и приветствовали объявление о проведении девятого заседания 25-29 июля при конструктивном подходе сирийских сторон. В этой связи подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы Комитета. Подчеркнули, что КК должен осуществлять свою работу без каких-либо бюрократических и логистических проволочек.
 
Высказали убежденность, что в своей работе Комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов.
 
Вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, включая все избирательные меры и изъятия в отношении конкретных районов Сирии, которые могут привести к распаду страны, способствуя реализации сепаратистских планов.
 
Подчеркнули необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий.
 
В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
 
Подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации.
 
Приветствовали состоявшийся 13 июня 2022 г. успешный обмен насильственно удерживаемыми лицами между сторонами сирийского вооруженного конфликта, продемонстрировавший настрой сирийских сторон укреплять взаимное доверие при содействии стран-гарантов Астанинского формата. Проведенная операция продемонстрировала решимость стран-гарантов активизировать и расширять взаимодействие в рамках Рабочей группы, которая является уникальным механизмом, доказавшим свою востребованность и эффективность в деле укрепления доверия между сирийскими сторонами. Сошлись во мнении относительно необходимости наращивания масштабов будущих операций по освобождению задержанных лиц, а также расширения деятельности Рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей пропавших без вести.
 
Отметили сирийскую законодательную инициативу, касающуюся всеобщей амнистии за террористические преступления, совершенные сирийцами до 30 апреля 2022 г.
 
С удовлетворением отметили участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата, а также представителей ООН и МККК.
 
Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 18-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане.
 
Договорились провести 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года. Подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате. Вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 г. договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия.
 

Токаев: дружба между Казахстаном и Россией должна быть вечной

15.06.2022, 16:28 7001
Токаев: дружба между Казахстаном и Россией должна быть вечной
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что дружба между Казахстаном и Россией должна быть вечной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Преемственность дружбы, союзничества между нашими странами, именно преемственность, сохраняется в полном объеме. Во всяком случае, я, как глава государства, буду делать все возможное для сохранения поистине дружественных взаимоотношений между нашими странами", - сказал Токаев. 

 
Он отметил, что "нас не разделяет, а объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире".
 

Эта дружба должна носить абсолютно перманентный, можно сказать, вечный характер", - подчеркнул президент РК.

 
Токаев считает, что у казахов и россиян схожий менталитет.
 

Я считаю, что русские и казахи должны находиться вместе. Я как-то выступал недавно на экономическом форуме в Бишкеке и говорил, что евразийцы, а мы все евразийцы, должны держаться вместе... Мы в конце концов находимся в Евразии и должны держаться вместе. В этом мое глубокое убеждение. От этого мы не проиграем. Мы выиграем все", - заключил президент.

 

Послы пяти стран вручили Токаеву верительные грамоты

15.06.2022, 13:15 7871
Послы пяти стран вручили Токаеву верительные грамоты
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами пяти государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Верительные грамоты вручили послы Вьетнама - Тхай Ныы Май Фам, Португалии - Мария де Фатима Велез де Андраде Мендеш, Армении - Армен Гевондян, Чили - Эдуардо Эксобар Марин, Новой Зеландии - Сара Мари Уолш", - сообщает Акорда.

 
Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.
 
Обращаясь к послу Вьетнама, президент отметил, что развитие тесного сотрудничества с этой страной является неотъемлемой частью казахстанской внешней политики на азиатско-тихоокеанском пространстве, включая АСЕАН.
 
Португалию Казахстан рассматривает в качестве надежного партнера Казахстана в Европейском союзе, отметил Токаев. 
 

Отмечаю значительный потенциал для взаимодействия в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий, культуры и туризма. Прогресс в этом направлении заложит хорошую основу для организации официального визита президента Португалии в Казахстан", - полагает Токаев.

 
Лидер Казахстана подчеркнул, что придает важное значение многолетнему сотрудничеству с Арменией - одним из ключевых партнеров Казахстана на пространстве СНГ.

 
Он также выразил удовлетворение состоянием развития двустороннего взаимодействия с Чили, отметив перспективы их вывода на новый уровень.
 

Мы приветствуем устойчивый интерес чилийского медного гиганта CODELCO к установлению стратегического партнерства с казахстанскими партнерами", - сказал Токаев. 

 
Характеризуя двусторонние отношения с Новой Зеландией, президент отметил, что они основаны на взаимном доверии и неизменной дружбе.
 

Казахстан заинтересован в сотрудничестве с правительством Новой Зеландии в расширении взаимной торговли и инвестиций в целях укрепления общих цепочек поставок и экономической устойчивости" - сказал Токаев.

 
В завершение мероприятия глава государства пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран.
 

Меры по взаимодействию в случае ядерной аварии утвердили страны СНГ

10.06.2022, 15:26 16866
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Члены Экономического совета стран СНГ на прошедшем в Нур-Султане 94-м заседании утвердили практические меры по информированию о ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, а также объеме и содержании необходимой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Реализация этих мер позволит повысить эффективность и оперативность взаимодействия государств - участников СНГ в случае возможных инцидентов, связанных с использованием атомной энергии в мирных целях, минимизировать их последствия и положительным образом отразится на уровне ядерной и радиационной безопасности на пространстве СНГ в целом", - сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ. 

 
Напомним, на заседании стороны также договорились ускорить подписание соглашения об инвестициях.
 

Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН

09.06.2022, 15:49 20496
Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед, прибывшую в Казахстан в рамках турне по странам Центральной Азии, передает KZZAKHSTAN TODAY.
 
Собеседники рассмотрели приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по достижению целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата, противодействию пандемии, обеспечению гендерного равенства и прав человека.
 

Приветствуя Амину Мохаммед, глава государства поздравил ее с недавним переизбранием на должность и отметил, что ее визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны - проведением общенационального референдума, итоги которого позволяют приступить к построению Нового Казахстана. Президент отметил исключительную роль Всемирной организации в формировании и развитии принципа многосторонности и международной дипломатии. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул твердую приверженность Казахстана дальнейшему всестороннему укреплению сотрудничества с ООН и ее повестке по решению глобальных проблем", - сообщает Акорда. 

 
Лидер Казахстана также приветствовал инициативу Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созыву "Саммита будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности в 2023 году.
 
Кроме того, Токаев рассказал о принимаемых Казахстаном усилиях по обеспечению продовольственной безопасности, оказанию гуманитарной помощи нуждающимся странам.

Он высоко оценил лидерство Амины Мохаммед в реализации региональной программы SpotLight Initiative для Центральной Азии и Афганистана, направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек.
 
В свою очередь Амина Мохаммед передала президенту теплое приветствие и искренние пожелания Генерального секретаря ООН, приветствовала реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы в стране и поздравила его с успешным проведением референдума.
 
В ходе беседы также была рассмотрена афганская проблематика. Амина Мохаммед подчеркнула особую важность активизации международных усилий в решении проблем, связанных с социально-экономическим восстановлением Афганистана.
 

Очередной раунд переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 15-16 июня

09.06.2022, 13:49 21256
Очередной раунд переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 15-16 июня
Фото: aa.com.tr
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Очередной раунд переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 15-16 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства иностранных дел РК, 15-16 июня 2022 года в Нур-Султане в рамках Астанинского процесса пройдет 18-я международная встреча высокого уровня по Сирии.
 
Сообщается, что пленарное заседание участников данной встречи состоится 16 июня.
 

Озвучена дата проведения первого Национального курултая

09.06.2022, 09:34 22526
Озвучена дата проведения первого Национального курултая
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин назвал дату проведения первого Национального курултая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первое заседание Улттык Курылтай состоится 16 июня в новообразованной области Улытау. В состав данного консультативно-совещательного органа войдут депутаты парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов", - написал Карин в своем Telegram-канале.

 
Он отметил, что одной из важнейших задач курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Ранее глава государства отметил, что посредством курултая у граждан появится больше возможностей принять  участие в работе государства. 
 

Казахстан передал КНР председательство в формате "Центральная Азия - Китай"

08.06.2022, 14:29 25956
Казахстан передал КНР председательство в формате "Центральная Азия - Китай"
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Председательство в формате совещания министров иностранных дел "Центральная Азия - Китай" перешло от Казахстана к Китаю, сообщил на министерской встрече министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принятое по итогам совещания совместное заявление министров иностранных дел стран - участниц формата подвело итог продуктивных консультаций, прошедших в рамках сегодняшнего заседания. Сегодня Казахстан завершил свое председательство в формате. Согласно общему решению министров, эта важная миссия - возглавить следующий, четвертый форум - перешла КНР", - цитирует Тлеуберди ТАСС

 
Он также выразил уверенность, что прошедшее совещание позволит заложить прочный фундамент для дальнейшего наращивания взаимовыгодного всестороннего сотрудничества в рамках диалога и будет способствовать превращению региона в пространство мира, дружбы, стабильности, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии.
 

Участники совещания пришли к единому мнению, что формат "Центральная Азия - Китай" из года в год, наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей", - отметил Тлеуберди.

 

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