24.04.2025, 16:41 19636
Токаев выразил поддержку президенту Турции в связи с землетрясением вблизи Стамбула
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением вблизи Стамбула, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула.
Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, братства и стратегического партнерства между нашими странами, подтверждаю готовность Казахстана оказать всестороннюю поддержку и содействие турецкому народу", - говорится в телеграмме президента.
23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (14.49 по времени Астаны), за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Власти страны призвали жителей готовиться к еще одному землетрясению в ближайшее время.
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25.04.2025, 17:23 2971
В Алматы началось второе заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Китаем Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось второе заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Китаем с участием заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, сообщила пресс-служба МИД РК.
Глава МИД Казахстана отметил, что страна придает первостепенное значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и укреплению вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем.
Также планируется, что министры обсудят широкий круг вопросов политического, торгово-экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
Кроме того, ожидается подписание соглашения об учреждении генерального консульства Казахстана в Гуанчжоу и меморандума о сотрудничестве между министерствами иностранных дел на 2026-2028 годы.
Дополнено 25.04.2025, 18.10
Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И приняли участие во втором заседании Стратегического диалога между Казахстаном и Китаем, сообщила пресс-служба МИД РК.
В ходе заседания Стратегического диалога стороны обсудили широкий круг вопросов политического, торгово-экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества. Министры рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также отметили положительную динамику развития казахско-китайских отношений по всему спектру двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено совместным усилиям по наращиванию торгово-экономических связей", - проинформировали в МИД.
Также была подчеркнута необходимость выработки новых подходов в совместном развитии индустриально-инвестиционного, энергетического, транзитно-транспортного и инновационного сотрудничества, включая увеличение несырьевого экспорта Казахстана в Китай.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих в текущем году двусторонних визитов и мероприятий, а также "сверили часы" по актуальным вопросам международной повестки дня.
По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел РК - КНР на 2026-2028 годы и состоялся обмен нотами об учреждении генерального консульства Республики Казахстан в городе Гуанчжоу", - добавили в пресс-службе.
Напомним, глава МИД Китая прибыл с рабочим визитом в Алматы для участия во встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай", которая состоится 26 апреля.
25.04.2025, 13:49 5461
Члены Совета глав министерств обороны стран СНГ обсудили совершенствование объединенной системы ПВО
Представители министерств обороны стран - участниц СНГ также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего военного сотрудничества
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прошло 60-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО (противовоздушной обороны) при Совете министров обороны государств - участников СНГ, приуроченное к 30-летию создания объединенной системы ПВО, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По информации Минобороны РФ, на заседании координационного комитета представители министерств обороны стран - участниц СНГ рассмотрели 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества стран.
Заместитель председателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ Юрий Грехов подчеркнул, что место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно - именно в Алматы 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главами государств было подписано соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств.
В ходе мероприятия военнослужащие вооруженных сил государств - участников СНГ были награждены медалью Министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества".
Завершая заседание, Грехов подчеркнул, что система противовоздушной обороны государств - участников СНГ будет совершенствоваться.
В ведомстве также отметили, что перед началом заседания члены делегаций, представители исполнительного комитета СНГ возложили цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Также делегациям представили обновленную экспозицию Музея боевой славы Алма-Аты Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана при Минобороны республики. Отдельное внимание в экспозиции было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 28 гвардейцам-панфиловцам.
24.04.2025, 11:43 23801
Противодействие международному терроризму и незаконному обороту наркотиков обсудили главы МИД Казахстана и России
Собеседники также обсудили сотрудничество на ключевых глобальных и региональных международных площадках, включая ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС
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Москва. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министры иностранных дел Казахстана и России Акан Рахметулин и Сергей Вершинин на встрече в Москве обсудили взаимодействие в области противодействия новым вызовам и угрозам, сообщает МИД РФ.
Стороны обменялись развернутыми оценками развития ситуации в сфере безопасности, подробно обсудили актуальные вопросы противодействия международному терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков на фоне ситуации на Ближнем Востоке, в Афганистане, других горячих точках", - сообщает ведомство.
Особое внимание собеседники уделили наращиванию координации российско-казахстанского сотрудничества, в том числе на ключевых глобальных и региональных международных площадках, включая ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Встреча прошла в доверительной атмосфере. Достигнуто понимание, что укреплению стратегического партнерства, объединяющего Казахстан и Россию, способствовало бы наращивание межмидовского диалога по проблематике противодействия новым вызовам и угрозам, в том числе в рамках реализации плана мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами России и Казахстана на 2025-2026 годы", - резюмировали в МИД России.
23.04.2025, 12:24 33711
Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии - Токаев
По словам президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов
Фото: Акорда
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главнокомандующим сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асимом Муниром подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии, информирует Акорда.
Он сообщил, что наблюдается позитивная динамика в двусторонних отношениях. По словам президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов, в том числе в торговле, транспорте и логистике.
В свою очередь генерал Асим Мунир передал главе государства слова приветствия от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил отметил положительную тенденцию взаимодействия оборонных ведомств Казахстана и Пакистана.
Также собеседники подчеркнули важность придания дополнительного импульса развитию сотрудничества, а также полноценной реализации имеющихся возможностей в различных секторах экономики, представляющих взаимный интерес.
22.04.2025, 13:11 41621
Увеличить товарооборот до миллиарда долларов намерены Казахстан и Туркменистан Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Акорда.
Отрадно, что сотрудничество между нашими государствами успешно развивается. В планах находятся стратегически важные проекты в газовой отрасли, а также транспортно-логистической сфере. Мы держим эту работу под контролем, поскольку от ее результатов зависит дальнейшее качественное развитие экономического сотрудничества между нашими странами", - заявил на встрече президент.
Он поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, подчеркнув, что эта инициатива, поддержанная ООН, свидетельствует о высокой международной репутации Туркменистана.
В свою председатель халк маслахаты выразил признательность за оказанное гостеприимство и назвал Казахстан одним из главных стратегических партнеров Туркменистана.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления многопланового стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных мер по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы
Особое внимание собеседники уделили расширению партнерства в газовой отрасли, в частности, участию Казахстана в проекте разработки месторождения Галкыныш совместно с иностранными партнерами.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительный потенциал проекта строительства железной дороги Тургунди - Герат - Кандагар - Спин-Булдак, успешная реализация которого обеспечит диверсификацию транспортных маршрутов и расширение экспортных рынков. По его словам, ключевую роль в развитии транзитного потенциала в направлении Север - Юг также играют железнодорожная магистраль Казахстан - Туркменистан - Иран и строящаяся автомобильная дорога Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана", - сообщает Акорда.
Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах образования и цифровизации. Казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие Туркменистану в цифровизации государственных услуг, а также в повышении квалификации IT-специалистов.
Дополнено 22.04.2025, 15.00
Позже Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели промышленную выставку и посетили индустриальный парк SPK Turkistan.
Здесь, по информации Акорды, реализуются 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 36,5 млрд тенге. Налажено производство систем дождевого и капельного орошения, сельскохозяйственных тракторов, школьной, медицинской и офисной мебели, межкомнатных дверей и промышленных холодильников. В рамках следующего этапа развития парка планируется строительство 112 объектов на площади 70 гектаров, а также запуск 13 новых проектов на сумму 39,7 млрд тенге.
Главы государств ознакомились с выставкой казахстанских производителей, представляющих космическую отрасль, машиностроение, металлургию, строительную индустрию, легкую, пищевую и химическую промышленность.
Высоким гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.
21.04.2025, 16:01 51096
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан Дополнено
Фото: Акорда
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Туркестан. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан, сообщает Акорда.
В аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Сообщается, что в рамках визита запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.
Дополнено 21.04.2025, 17.33
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира - мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Высокие гости почтили память выдающегося мыслителя, а также ознакомились с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые ведутся в мавзолее", - заявили в пресс-службе.
21.04.2025, 09:24 55776
Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Италии
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 26-27 апреля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров на высшем уровне стороны планируют обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
27 апреля в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия".
21.04.2025, 08:36 55581
Главы правительств Казахстана и России проведут переговоры в Москве
Фото: Коллаж primeminister.kz/Caravan.kz
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Москва. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 21 апреля в Москве премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики", - говорится в сообщении.
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