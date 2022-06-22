Токаев: я хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами

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ДОХА. 21 ИЮНЯ - Как сообщает Telegram-канал "БОРТ №1", в ходе специальной панельной сессии In Conversation with President Tokayev ("Разговор с президентом Токаевым") в рамках проходящего сегодня в Дохе Катарского экономического форума модератор мероприятия задал вопрос Касым-Жомарту Токаеву по поводу усилий президента США в вопросе увеличения объемов добычи нефти в рамках ОПЕК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Администрация президента Байдена требует от властей Саудовской Аравии добывать больше нефти. Работает ли политика президента США Джо Байдена в отношении ОПЕК? Слышали ли вы, что ОПЕК открыты для увеличения объемов добычи энергоресурсов? Работает ли подход Байдена?" - спросил Модератор Манус Крэнни (Bloomberg).
Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Я президент Казахстана и хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами", - ответил Касым-Жомарт Токаев.