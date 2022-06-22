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Токаев: я хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами

21.06.2022, 21:16 5281
Токаев: я хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами
Фото: Акорда
ДОХА. 21 ИЮНЯ - Как сообщает Telegram-канал "БОРТ №1", в ходе специальной панельной сессии In Conversation with President Tokayev ("Разговор с президентом Токаевым") в рамках проходящего сегодня в Дохе Катарского экономического форума модератор мероприятия задал вопрос Касым-Жомарту Токаеву по поводу усилий президента США в вопросе увеличения объемов добычи нефти в рамках ОПЕК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Администрация президента Байдена требует от властей Саудовской Аравии добывать больше нефти. Работает ли политика президента США Джо Байдена в отношении ОПЕК? Слышали ли вы, что ОПЕК открыты для увеличения объемов добычи энергоресурсов? Работает ли подход Байдена?" - спросил Модератор Манус Крэнни (Bloomberg).

 

Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Я президент Казахстана и хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами", - ответил Касым-Жомарт Токаев.

 

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Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими

22.06.2022, 10:46 2551
ДОХА. 22 ИЮНЯ - Во время Катарского экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Да, Путин по-прежнему является надежным союзником, и, как глава государства, я рад сообщить, что у меня близкие отношения с Путиным", - ответил Токаев на вопрос о своем отношении к российскому президенту "в связи с текущими событиями", информирует rbc.ru.

 
Глава государства также подчеркнул, что Россия является надежным союзником Казахстана.
 
Кроме того, Токаев заявил, что Путин в личной беседе никак не отреагировал на его слова о том, что Казахстан не собирается признавать ЛНР и ДНР.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского международного экономического форума сформулировал позицию Казахстана по вопросу самоопределения наций.
 

Токаев на встрече с премьером Грузии: мы готовы к самой тесной кооперации

21.06.2022, 17:42 6151
Токаев на встрече с премьером Грузии: мы готовы к самой тесной кооперации
Фото: Акорда
ДОХА. 21 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на полях Катарского экономического форума встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает Акорда.
 

В частности, это расширение объемов взаимной торговли. Считаю, что мы могли бы увеличить поставки продукции. Грузия в свою очередь располагает большими резервами в плане увеличения поставок в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Мы готовы к самой тесной кооперации в этом направлении", - сказал Токаев.

 
Он отметил важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности в осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием потенциала казахстанских портов Актау и Курык, а также Батумского морского порта.
 
В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу в Дохе и подтвердил нацеленность на развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества. 
 
Премьер-министр Грузии планирует посетить Казахстан в конце следующего месяца.
 

Токаев прибыл в Катар

21.06.2022, 08:20 7721
Токаев прибыл в Катар
Фото: Telegram/ТРК президента
ДОХА. 21 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению эмира Катара прибыл в Доху, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Лидер Казахстана примет участие в Катарском экономическом форуме, а также проведет встречу с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщается в Telegram-канале ТРК президента РК. 
 

Токаев выразил претензии к ряду российских общественных деятелей

17.06.2022, 22:33 23376
Токаев выразил претензии к ряду российских общественных деятелей
Фото: Telegram/Борт№1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - В ходе Петербургского экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил претензии к ряду российских общественных деятелей из-за некорректных высказываний про Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана. Неточные высказывания журналистов и даже деятелей культуры", - заявил президент Казахстана.

 
Глава государства подчеркнул, что нет таких вопросов, которые можно муссировать тем или иным способом, сея тем самым рознь между народами двух стран.
 

Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, "на чью мельницу воду льют"  эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране", - высказался президент.

 
Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину, который изложил позицию высшего руководства Кремля по отношению к другим государствам, в том числе и к Казахстану.


 

Токаев сформулировал позицию Казахстана по вопросу самоопределения наций

17.06.2022, 22:08 23971
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского международного экономического форума сформулировал позицию Казахстана по вопросу самоопределения наций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются. Современное международное право - это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом - это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент, видимо, в свое время не учли, а возможно, и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу. И коль скоро они противоречат друг другу, то есть и разные понимания", - заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 
Он отметил, что если право нации на самоопределение будет реализовано, то на Земле возникнет более 500-600 государств и будет хаос.
 

По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал глава государства.

 

Углубление многостороннего сотрудничества с Китаем является крайне важной задачей - Токаев

17.06.2022, 20:32 24911
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - За последние 15 лет Китай инвестировал в экономику Казахстана более 22 миллиарда долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономики нашего региона. Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна уже инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 миллиарда долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что актуальны не только политические моменты. Предстоит усилить прямые связи между бизнес-структурами, выстроить новые транспортно-логистические коридоры.
 

Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете формированию новых возможностей для роста глобальной экономики", - заключил глава государства.

 

Казахстан и Башкортостан намерены развивать совместные проекты

17.06.2022, 14:02 27041
Казахстан и Башкортостан намерены развивать совместные проекты
Фото: Акорда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Башкортостана Радий Хабиров обсудили меры по дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Казахстана отметил поступательное развитие торгово-экономических отношений Казахстана и Башкортостана.
 

Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы создавать и развивать конкретные проекты для делового сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном. Поэтому приглашаю ваших руководителей компаний в Казахстан. Мы будем создавать все условия. Наш интерес абсолютно очевиден. Если с вашей стороны будут предлагаться очень интересные совместные проекты с учетом индустриального потенциала, я думаю, хорошо поработаем", - сказал президент.

 
В свою очередь Радий Хабиров выразил Токаеву признательность за встречу и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.
 

Башкортостан выражает сильное намерение продолжать работать с бизнесом Казахстана. Для нас это очень важно. Мы все это время не сидели сложа руки. Во время моего визита в Казахстан заключен ряд соглашений и договоренностей, которые были реализованы. Прежде всего мы создавали инфраструктуру взаимоотношений", - отметил Хабиров.


 

Токаев выступит на Петербургском экономическом форуме в пятницу

17.06.2022, 10:05 27761
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Сегодня, 17 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарной сессии экономического форума в Санкт-Петербурге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно программе форума, пленарная сессия начнется в 17.00 по времени Нур-Султана. 
 
Первым выступит президент России Владимир Путин. После него - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, далее - президент Египта Абдель Фаттах Аль-Сиси и председатель КНР Си Цзиньпин.

Модератором форума будет главный редактор телеканала RT, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
 

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