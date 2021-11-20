Утвержден план по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарствами и фармсубстанциями

ЕРЕВАН. 19 НОЯБРЯ - Сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване утвержден План мероприятий до 2024 года по повышению уровня обеспеченности стран Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Документ, создание которого инициировано Евразийской экономической комиссией, разработан по поручению глав государств евразийской "пятерки" в целях стабильного развития лекарственного рынка стран Союза не только на период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, но и на дальнейшую перспективу.
Реализация мероприятий плана будет способствовать созданию в странах ЕАЭС полного цикла производства наиболее важных лекарственных препаратов, вакцин и фармацевтических субстанций, а также усилению инновационного вектора развития. Поддержка нашей инициативы на столь высоком уровне позволит фармацевтической отрасли ЕАЭС перейти на новый уровень, благодаря стабильному развитию и расширению кооперационного сотрудничества внутри Союза, несмотря на турбулентность внешних рынков. Комиссия совместно со странами сформирует перечень лекарств и субстанций, производство которых необходимо обеспечить в Союзе в первую очередь", - сказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
По его словам, планом предполагается реализация ряда мероприятий. Это формирование евразийской технологической платформы по направлению "Фармацевтика", подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы Союза, применение мер тарифного и нетарифного регулирования, субсидирование отдельных этапов разработки, производства и дистрибуции лекарственных средств и фармацевтических субстанций, проработка вопросов финансирования кооперационных проектов.
Реализация плана также будет способствовать дальнейшему развитию производства вакцин, в том числе против коронавируса.
В подготовке документа по развитию фарминдустрии приняли участие как отраслевые эксперты и научные организации, так и представители фармацевтического бизнеса Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.
Напомним, на заседании межправсовета в Ереване была достигнута договоренность о том, что граждане стран ЕАЭС смогут получать кредиты в любой стране пятерки независимо от гражданства.