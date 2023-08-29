В Алматы прошло заседание Совета национальных координаторов государств - членов ШОС

Фото: МИД РК

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Алматы. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 21-24 августа 2023 года под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), - В Алматы 21-24 августа 2023 года под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в пресс-службе МИД РК.





Национальные координаторы государств - членов ШОС обсудили широкий круг вопросов по реализации принятых и подготовке новых решений Совета глав государств, правительств и министров иностранных дел.





В рамках реализации поручения главы государства презентованы проекты стратегии развития ШОС до 2035 года, инициативы ШОС "о мировом единстве за справедливый мир и согласие" и концепции совершенствования деятельности ШОС.





Открывая заседание, национальный координатор от РК по вопросам деятельности ШОС, посол по особым поручениям МИД Мурат Мукушев заявил, что председательство Казахстана в ШОС нацелено на придание нового импульса развитию ШОС и укрепление традиционно крепких уз дружбы между ее государствами-членами. Подчеркнул, что одной из основных задач Организации на предстоящий период станет выработка эффективных решений по проблемам региональной и международной повестки дня.





Стороны также обсудили тему реформирования ШОС, вопросы расширения Организации, углубления взаимодействия с государствами-наблюдателями, партнерами ШОС по диалогу и международными организациями.





Кроме того, рассмотрен план мероприятий ШОС на 2024 год. Основное внимание уделено подготовке заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС, которое запланировано на 25-26 октября 2023 года в Кыргызстане.





Как сообщалось ранее, с июля 2023 года Казахстан принял на себя роль председателя ШОС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил приоритеты председательства Казахстана в ШОС, которые будут иметь стратегическое значение для всех государств - членов организации.



