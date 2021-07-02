В ЕАБР оценили потенциальные эффекты от вступления Узбекистана в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В Евразийском банке развития оценили потенциальные эффекты от вступления Республики Узбекистан в Евразийский экономический союз, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Евразийский банк развития опубликовал доклад "Узбекистан и ЕАЭС: перспективы и потенциальные эффекты экономической интеграции", в котором представил оценки потенциальных эффектов от интеграции Республики Узбекистан с ЕАЭС, а также перспективы сотрудничества действующих стран - членов Союза с Узбекистаном.





Без участия Узбекистана как крупного и стратегически расположенного игрока на пространстве Центральной Азии решение вопросов развития региона не будет иметь сильной динамики. Более глубокая экономическая интеграция Узбекистана с ЕАЭС может стать значимым драйвером инвестиционного и торгового сотрудничества," - считают авторы аналитического доклада.

Как сообщается в документе, со вступлением Узбекистана в ЕАЭС общая численность населения единого рынка увеличится примерно на 20%. Такой прогноз установлен ввиду существенного запаса природных ресурсов РУ и потенциала роста их добычи.

Расширение доступа действующих членов союза к трудовым ресурсам и сырьевой базе создает предпосылки для усиления экономической кооперации на пространстве ЕАЭС. Свободное движение товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов обеспечит благоприятные условия для расширения бизнеса в Узбекистане. В целом для интеграционного объединения переток ресурсов повысит эффективность производственной базы и ценовую конкурентоспособность товаров," - сказано в докладе.

Отмечается, что нереализованный потенциал экспорта действующих членов союза в Узбекистан оценивается в размере $1,6 млрд. Самыми перспективными экспортными товарными группами являются продукция машиностроения, черные металлы, пшеница, минеральные продукты, древесина, пластмассы и резина.

Одним из преимуществ вступления Узбекистана в ЕАЭС, по мнению авторов доклада, станет улучшение транспортной связанности в странах Центральной Азии. В настоящее время отсутствие выхода к морским путям создаёт ограничения для внешней торговли и увеличивает потребность в транспортной сети для быстрого и незатратного перемещения людей и товаров.

Узбекистан граничит с тремя из шести стран региона операций ЕАБР. По его территории проходит несколько трансазиатских транспортных маршрутов. За счет ликвидации "узких" мест транспортно-логистической инфраструктуры Узбекистана и устранения трансграничных ограничений улучшится транспортная связанность действующих стран-участниц банка с активно развивающимися рынками стран Азии," - говорится в документе.

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