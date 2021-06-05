Узбекистан намерен присоединиться к ЕАБР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ - Советник председателя правления Евразийского банка развития Григорий Марченко рассказал о желании Узбекистана присоединиться к ЕАБР, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Буквально десять дней назад правительство Узбекистана написала письмо о своем желании вступить акционером в наш банк. Нурсултан Назарбаев всегда хотел включить Узбекистан в эти интеграционные процессы. Очень хорошо, что сейчас это происходит", - рассказал Марченко в интервью корреспонденту Sputnik .

По его словам, интерес к присоединению также выразила Венгрия.

Их министр иностранных дел об этом официально заявил несколько месяцев назад во время визита в Казахстан. В принципе, могут быть и другие участники: Южная Корея, Вьетнам, Малайзия. Мы все находимся на одном большом куске Земли, который называется Евразия. В рамках этого пространства совершенно естественно и правильно развивать интеграционные процессы", - добавил Марченко.

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