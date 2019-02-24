В Комитете по международным отношениям, обороне и безопасности сената рассмотрели международные документы

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Комитете сената рассмотрели международные документы, передает Kazakhstan Today.

В частности, Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента на расширенном заседании рассмотрел проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности".

Соглашение подписано в Минске 29 ноября 2017 года.

Документ регулирует взаимодействие между предприятиями Казахстана и Беларуси в сфере оборонной промышленности.

Законопроект регламентирует вопросы разработки, производства, модернизации и ремонта продукции военного назначения (вооружение, военная техника, работы и услуги военного назначения, результаты интеллектуальной деятельности и научно-техническая информация в военной области), а также товаров двойного применения (сырье, оборудование, работы, услуги, которые используются в гражданских целях, но которые в силу своих особенностей и свойств могут быть использованы в целях создания оружия массового уничтожения и иных видов вооружений); оказания услуг военно-технического назначения; осуществления поставок продукции для собственных нужд, необходимых для производства, модернизации и ремонта продукции военного назначения, а также товаров двойного применения.

В рамках Соглашения будут обеспечены благоприятные условия для экономической, производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности, такие как освобождение от квотирования и лицензирования поставляемой продукции и услуг военно-технического назначения.

Соглашением определены уполномоченные компетентные органы сторон, установлены меры по обеспечению охраны интеллектуальной собственности, переданной или созданной в рамках Соглашения, урегулированы вопросы контроля качества и приемки продукции, поставляемой сторонами.

Кроме того, в Комитете также рассмотрен проект закона "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности".

Соглашение подписано главами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности 30 ноября 2017 года в Минске (далее ОДКБ).

Целью настоящего Соглашения является развитие взаимодействия в интересах обеспечения информационной безопасности государств-членов ОДКБ.

Согласно нормам законопроекта, стороны обеспечивают дальнейшее развитие системы информационной безопасности государств-членов ОДКБ на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, предпринимают совместные усилия по формированию правовых основ сотрудничества и совершенствованию международной правовой базы, также содействуют формированию практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности.

Развивая меры укрепления доверия в области обеспечения информационной безопасности стороны осуществляют обмен результатами научно-исследовательских работ, стимулируют научно-технические разработки, принимают согласованные меры по совершенствованию технологической основы обеспечения информационной безопасности. Также предусматривается защита информации, передаваемой или создаваемой в ходе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, доступ и распространение которой ограничены в соответствии с законодательством сторон", - сообщили в пресс-службе сената.

Документы переданы на рассмотрение сената.

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