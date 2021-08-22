Казахстан и Россия являются союзниками - Токаев

МОСКВА. 21 АВГУСТА - В Кремле прошла встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.





Казахстан и Россия являются союзниками, мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично", - сказал Токаев.





Он отметил, что сопредельные регионы двух стран дают 70% двустороннего товарооборота.





Мы запланировали с вами встречу форума приграничных регионов, надеюсь, что она состоится в октябре, если не в личном формате, то хотя бы в режиме онлайн, поскольку люди ждут - это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям", - сказал президент Казахстана, обращаясь к Путину.





Важной темой обсуждения лидеров двух стран стала ситуация в Афганистане.

Мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблем безопасности. И эта проблема особенно становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане. Хотел бы сегодня выслушать вашу точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно с общих позиций проводить нашу политику", - заявил на встрече президент Казахстана.





В свою очередь, Владимир Путин заявил, что вопросы безопасности очень важны с учетом ситуации в Афганистане. По его словам, в понедельник, 23 августа, в рамках ОДКБ он обсудит этот вопрос с коллегами в режиме видеоконференции.





На встрече президенты также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

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