В Джидде обсудили подготовку визита Контактной группы ОИС по Афганистану в Кабул

Генеральный консул Казахстана в Джидде, заместитель Постоянного представителя РК при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Руслан Коспанов принял участие в подготовительной встрече технического уровня, организованной в рамках подготовки визита Министерской контактной группы ОИС по Афганистану в Кабул.

Техническая встреча стала важным этапом в процессе подготовки предстоящего визита и координации совместных усилий государств - членов ОИС. В ходе заседания участники сосредоточились на проработке организационно-технических вопросов, а также согласовании повестки дня визита в Кабул Контактной группы ОИС по Афганистану.

Дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам предстоящих мероприятий, подчеркнув важность скоординированного подхода стран - членов ОИС к вопросам взаимодействия с Афганистаном и обеспечения эффективности визита.

Министерская контактная группа ОИС по Афганистану была учреждена в соответствии со статьей 33 Резолюции № 61/51-POL "О ситуации в Афганистане", принятой на 51-й сессии Совета министров иностранных дел государств-членов ОИС, состоявшейся 21-22 июня 2025 г. в Стамбуле.

Контактная группа (КГ) учреждена с целью координации усилий, содействия сотрудничеству и обеспечения согласованности действий государств-членов ОИС по вопросам, связанным с Афганистаном, включая политические, гуманитарные и экономические аспекты.

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2025 года Казахстан принял участие во встрече Контактной группы ОИС по Афганистану. Членами КГ являются Казахстан, КСА, Турция, Пакистан, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Индонезия, Гамбия, Узбекистан, Иран, Египет и Азербайджан.

Новые контуры казахско-словенской экономической дипломатии

Любляна, 9 января 2026 года - Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев провёл встречу с Государственным секретарём Министерства иностранных и европейских дел Словении по европейским делам, международному праву, защиты интересов и экономической дипломатии Невой Грашич.

Посол проинформировал о главных тезисах Главы государства, изложенных в интервью газете "Түркістан" от 5 января и об объявлении в Казахстане 2026 года "Годом цифровизации и искусственного интеллекта". Дипломаты также предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ход подготовки к 5-му заседанию МПК по торгово-экономическому сотрудничеству, а также планам проведения Цифрового форума "Digital Bridge" в Любляне, призванного стать площадкой для взаимодействия профильных ведомств, бизнеса и экспертного сообщества двух стран в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества в фармацевтической отрасли, включая взаимодействие с такими известными на казахском рынке ведущими словенскими брендами, как "Krka" и "Lek", а также расширение кооперации в сфере здравоохранения и медицинских технологий.

В рамках обсуждения транзитно-транспортного и логистического сотрудничества Посол подчеркнул ключевой потенциал Казахстана как одного из важных транзитных государств Евразийского пространства, а также о предпринимаемых мерах Правительством РК по развитию современной транспортно-логистической инфраструктуры, включая железнодорожные и мультимодальные маршруты. В этой связи была отмечена важность участия в развитии Среднего коридора и диверсификации транспортных маршрутов словенского морского порта Лука Копер как одного из ключевых узлов в повышении устойчивости цепочек поставок и расширении логистических возможностей для европейских государств, не имеющих доступа к отрытому морю.

Дипломаты затронули также актуальные аспекты двустороннего энергетического взаимодействия. Словенская сторона выразила интерес в налаживании сотрудничества аэрокосмической отрасли и нанотехнологий, подчеркнув важность научно-технологической кооперации и обмена компетенциями.

В целях формирования устойчивых и долгосрочных правовых основ казахско-словенского партнёрства достигнуто принципиальное взаимопонимание по вопросам дальнейшего расширения договорно-правовой базы, включая Соглашение о взаимной защите и поощрении инвестиций, новое Соглашение по безвизовому режиму для обладателей дипломатических и служебных паспортов, а также проведению консульских консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Казахская литература представлена на международной выставке в Нью-Дели

Нью-Дели, 10-18 января 2026 года - Казахстан принимает участие в одной из крупнейших литературных выставок Азии - "National Book Fair Delhi 2026".

Организацию и координацию участия казахстанской стороны обеспечило Посольство Казахстана в Индии при содействии казахстанских профильных культурных и издательских организаций. В рамках выставки была развёрнута национальная книжная экспозиция Казахстана, где посетители смогли ознакомиться с произведениями классической и современной казахской литературы, а также с изданиями, отражающими историю, культуру и духовное наследие казахского народа.

В работе выставки принимают участие известные писатели, учёные и представители литературного сообщества Казахстана, в том числе: Айнур Ахметова, PhD, литературовед, ведущий научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова, Алишер Айтуар, писатель, драматург, преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и профессор Саттар Мажитов.

В рамках программы состоялись встречи с читателями, профессиональные дискуссии, интервью, а также презентации казахстанских литературных и научных изданий.

Особое внимание посетителей вызвала презентация книги Великого поэта Абая Кунанбаева "Слова назидания", переведённая на хинди, что стало важным шагом в продвижении философского и культурного наследия Казахстана в Индии и укреплении культурных связей между двумя странами.

В рамках выставки особо отмечен высокий интерес со стороны индийских читателей к казахстанской литературе, культуре и Казахстану.

Участие Республики Казахстан в международной книжной выставке "National Book Fair Delhi 2026" способствует продвижению казахстанской литературы на международном уровне, развитию культурной дипломатии между государствами, а также расширению международного сотрудничества в области книгоиздания и перевода.

Астана и Любляна укрепляют побратимские связи

Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с руководством мэрии города Любляны обсудил вопросы двустороннего сотрудничества на межмуниципальном и региональном уровнях, предложив установить побратимские отношения между столицами - Астаной и Любляной. Эти связи рассматриваются как важная платформа для обмена опытом в управлении городским хозяйством, реализации совместных проектов и укрепления взаимопонимания между народами двух стран.

Словенская сторона выразила неподдельный интерес темпам развития Астаны, актуальной позиции столицы в рейтинге "Oxford Economics 2025", а также приоритетным задачам, обозначенным Президентом Республики Казахстан 24 декабря 2025 года перед столицей нашей страны и реализации инициативы по Astana Smart City.

Отдельное внимание сторонами было уделено обмену опытом по градостроительству, муниципальному развитию и решению задач городской коммуникации, охраны окружающей среды, безопасности горожан, роли ИИ в развитии городской инфраструктуры, столичных трафиков и привлечению иностранных туристов и инвестиций.

В рамках подготовки к 35-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Словенией стороны обсудили инициативы по реализации ряда совместных культурных мероприятий, дней Казахстана в Любляне и дальнейшему упрочнению долгосрочного партнерства и дружбы между нашими государствами и их столицами.
 
В сейме Латвии настроены на укрепление диалога с Казахстаном

В сейме Латвийской Республики состоялась встреча посла Республики Казахстан в Латвии Даурена Карипова с депутатом, руководителем группы сейма по сотрудничеству с парламентом РК Линдой Лиепиней, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Посол информировал о состоянии и перспективах дальнейшего развития казахско-латвийского сотрудничества, графике предстоящих совместных мероприятий на текущий год. Особое внимание уделил вопросам активизации взаимодействия между законодательными органами двух государств.

Лиепиня подтвердила заинтересованность в углублении и расширении двусторонних отношений, прежде всего через укрепление торгово-экономического сотрудничества. Поддержала необходимость придания нового импульса межпарламентскому измерению Казахстана и Латвии.
 
Парламентская дипломатия - проводник казахско-португальского сотрудничества

Посол Казахстана в Португалии Жан Галиев провел встречу с председателем комиссии по иностранным делам и португальским сообществам за рубежом в Ассамблее Республики Жозе Сезариу, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Дипломат ознакомил собеседника с процессом модернизационных реформ, реализуемых по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В конструктивном ключе были обсуждены наиболее перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Португалией, а именно в сферах сельского хозяйства и агроиндустрии, туризма и спорта, транспорта и логистики, цифровых технологий и искусственного интеллекта, водных ресурсов, образования и др.

Посол заверил в готовности казахстанской стороны активизировать межпарламентский диалог.

В свою очередь португальский депутат, проявив интерес к преобразованиям в Казахстане, выступил за сближение народов двух стран, в том числе посредством культурно-гуманитарных обменов.

В завершение беседы стороны договорились способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, опираясь на парламентскую дипломатию. Ж. Сезариу выразил готовность в обозримой перспективе посетить Казахстан во главе группы депутатов Ассамблеи Республики Португалии.
 
В Шанхае обсуждены приоритеты политики Казахстана и роль студенческого сообщества

Генеральный консул Республики Казахстан в городе Шанхай Нурлан Аккошкаров провел встречу с казахстанскими студентами, обучающимися в образовательных учреждениях консульского округа Генерального консульства Республики Казахстан в Шанхае, сообщили в МИД Казахстана.

В ходе встречи Генеральный консул проинформировал студентов об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, текущих социально-экономических реформах, реализуемых по инициативе главы государства, а также о приоритетах двустороннего казахско-китайского сотрудничества на современном этапе.

Отдельное внимание было уделено вопросам защиты прав и законных интересов граждан РК за рубежом, консульского учета, соблюдения миграционного законодательства и правил пребывания иностранных студентов в Китайской Народной Республике.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам, представляющим интерес для казахстанского студенческого сообщества, включая условия обучения и проживания, участие в культурно-гуманитарных и общественных инициативах, а также возможности взаимодействия с Генеральным консульством.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы организационного развития казахстанского студенческого сообщества в Шанхае, в том числе порядок формирования руководящих органов Казахстанской студенческой ассоциации в Шанхае (KSAS). По итогам обсуждения Президентом KSAS была избрана Дария Машынбай. В этой связи, подчеркнута роль студенческой ассоциации в координации деятельности казахстанских студентов, налаживании взаимодействия с Генеральным консульством, а также в организации культурных, образовательных и общественных мероприятий.

Н.Аккошкаров подчеркнул значимость получения качественного образования, соблюдения законов страны пребывания и отметил высокую востребованность специалистов со знанием китайского языка и опытом обучения в КНР. Вместе с тем, в ходе встречи Генконсул обратил внимание молодых казахстанцев на важность отслеживания изменений, происходящих в Казахстане по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Отмечая внимание Главы государства к молодежной политике, а также, что он отлично знает Китай, было подчёркнуто, что качественные кадры обладают широкими перспективами профессиональной реализации, в том числе в системе государственной службы, а также в развитии торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. В этой связи, обращено внимание участников на обширное интервью Президента РК, вышедшей накануне под заголовком "Казахстан вступил в новый этап модернизации" в газете "Turkistan" 5 января 2026 г.

По итогам встречи Генеральный консул призвал студентов к активной жизненной позиции, укреплению взаимосвязей внутри казахстанского студенческого сообщества и формированию позитивного имиджа Республики Казахстан за рубежом.
 
Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан

Алжир, 5 января 2025 года - Посол Республики Казахстан в Алжире Ануарбек Ахметов встретился с Министром по коммуникациям Алжирской Народной Демократической Республики Зохейром Буамамой, курирующим вопросы государственной информационной политики, деятельность средств массовой информации и продвижение идеологического вектора страны.

В ходе встречи А.Ахметов передал Министру З.Буамаме текст интервью Главы государства "Казахстан вступил в новый этап модернизации", с которым алжирская сторона с интересом ознакомилась, отметив достижения и инициативы нашей страны в формировании идеологического и информационного фундамента.

Министр З. Буамама выразил уверенность, что ключевые положения данного интервью, а также проводимые в Казахстане реформы и достигнутые успехи будут освещены в ведущих алжирских средствах массовой информации.

Кроме того, для изучения и практического использования в работе был передан перевод Основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан. Документ вызвал значительный интерес у алжирского министра, который дал высокую оценку системным и взвешенным подходам казахстанского руководства.

Алжирская сторона отметила, что опыт Казахстана в выстраивании внутренней и внешней политики представляет особый интерес в условиях современной геополитической турбулентности.

Стороны подробно обсудили перспективные направления сотрудничества и возможный обмен опытом по продвижению позитивного имиджа стран на мировой арене по линии внешнеполитических ведомств, а также между Министерством культуры и информации РК и Министерством коммуникаций АНДР.

Учитывая схожесть экономических структур, сложные геополитические реалии и рост глобальных вызовов, З.Буамама подчеркнул, что Алжир заинтересован в изучении и адаптации наиболее успешных практик Казахстана, в том числе в сфере внешней информационной работы и определения стратегических приоритетов внутренней политики.

В целом собеседники наметили план совместных действий, включая обмен визитами официальных и экспертных делегаций, а также проработку договорно-правовой базы взаимовыгодного сотрудничества.

В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Маскат, 31 декабря 2025 года - Посольство Казахстана в Султанате Оман организовало круглый стол на тему "Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане как модель устойчивого межрелигиозного диалога".

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Офиса Верховного муфтия Султаната Оман шейх Ахмад бин Сауд бин Саид Ас-Сияби, принимавший участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2022 году, Посол Республики Узбекистан в Султанате Оман Абдусалом Хатамов, представители экспертно-аналитических кругов и СМИ Омана.

В своём выступлении Посол Казахстана в Султанате Оман Айдарбек Туматов кратко проинформировал участников мероприятия об истории Съезда, этапах его развития и подробно остановился на основных аспектах VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего 17-18 сентября текущего года.

Вместе с тем в своём выступлении Шейх Ахмад Ас-Саяби поделился тёплыми воспоминаниями об участии в работе VII Съезда. Представитель духовенства Омана отметил, что форум в Астане зарекомендовал себя как признанная и авторитетная международная платформа, способствующая укреплению межрелигиозного диалога, взаимного доверия и культуры мира. По его словам, деятельность Съезда наглядно демонстрирует, что религия может и должна быть источником созидания, мира и гармонии.

Также в своих выступлениях другие участники мероприятия подчеркнули уникальный опыт Астанинского религиозного форума в организации межрелигиозного диалога, особо отметив сходство подходов Казахстана и Омана к укреплению мира, гармонии и межцивилизационного взаимопонимания, а также приверженность обеих стран принципам терпимости, взаимного уважения и мирного сосуществования.

В заключение участники круглого стола выразили убеждение, что дальнейшее развитие такого диалога, основанного на принципах взаимного уважения, ответственности и совместного поиска решений, является важным вкладом в укрепление глобальной стабильности и взаимопонимания.

