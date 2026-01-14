В Джидде обсудили подготовку визита Контактной группы ОИС по Афганистану в Кабул

Рассказать друзьям

Генеральный консул Казахстана в Джидде, заместитель Постоянного представителя РК при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Руслан Коспанов принял участие в подготовительной встрече технического уровня, организованной в рамках подготовки визита Министерской контактной группы ОИС по Афганистану в Кабул.

Техническая встреча стала важным этапом в процессе подготовки предстоящего визита и координации совместных усилий государств - членов ОИС. В ходе заседания участники сосредоточились на проработке организационно-технических вопросов, а также согласовании повестки дня визита в Кабул Контактной группы ОИС по Афганистану.

Дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам предстоящих мероприятий, подчеркнув важность скоординированного подхода стран - членов ОИС к вопросам взаимодействия с Афганистаном и обеспечения эффективности визита.

Министерская контактная группа ОИС по Афганистану была учреждена в соответствии со статьей 33 Резолюции № 61/51-POL "О ситуации в Афганистане", принятой на 51-й сессии Совета министров иностранных дел государств-членов ОИС, состоявшейся 21-22 июня 2025 г. в Стамбуле.

Контактная группа (КГ) учреждена с целью координации усилий, содействия сотрудничеству и обеспечения согласованности действий государств-членов ОИС по вопросам, связанным с Афганистаном, включая политические, гуманитарные и экономические аспекты.

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2025 года Казахстан принял участие во встрече Контактной группы ОИС по Афганистану. Членами КГ являются Казахстан, КСА, Турция, Пакистан, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Индонезия, Гамбия, Узбекистан, Иран, Египет и Азербайджан.

Источник: МИД РК






