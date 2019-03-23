В Шымкенте поддержали переименование Астаны в честь Нурсултана Назарбаева

Директор по развитию Salem Company, председатель молодёжного крыла "Дустлик" узбекского ЭКО города Шымкента Данияр Мамирханов выступил в поддержку переименования Астаны, передает Kazakhstan Today.

Как напомнил Мамирханов, идея о том, чтобы столица Казахстана получила имя первого президента, была озвучена ещё два года назад.

"Сегодня в стране проходят исторические события, и теперь столица получает имя своего основателя. Считаю, что это правильно. Потому что Нурсултан Назарбаев сделал много, чтобы этот город стал сердцем Евразии. Благодаря его усилиям была построена новая столица новой страны, созданы крупные бизнесмены-предприятия, расширены возможности роста МСБ, открыт финансовый центр "Астана". Елбасы делает это для развития экономики страны и повышения уровня жизни населения", - подчеркнул он.

Также председатель молодёжного крыла отметил, что по инициативе Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, что "вдохнуло новую энергию в развитие мегаполиса".

"Поэтому уверен, что Первый Президент заслужил того, чтобы столица носила его имя. Сейчас говорят, что все международные бренды с названием "Астана" сохранят свои названия, а юридический процесс переименования города не доставит жителям больших неудобств", - заключил Мамирханов.

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