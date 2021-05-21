Фото со страницы Facebook Берика Уали

ДУШАНБЕ. 20 МАЯ - Двухдневный официальный визит главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Двухдневный официальный визит главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Таджикская сторона с большими почестями принимала делегацию Казахстана. Эмомали Рахмон лично встречал и провожал Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Душанбе", - написал Уали.

Напомним, по результатам переговоров, состоявшихся в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, главы двух государств сделали совместное заявление.

Также президент Казахстана провел встречи с председателем маджлиси намояндагон маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства