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Визит главы государства в Таджикистан увенчался успехом

20.05.2021 7750
Визит главы государства в Таджикистан увенчался успехом
Фото со страницы Facebook Берика Уали
ДУШАНБЕ. 20 МАЯ - Двухдневный официальный визит главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Двухдневный официальный визит главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Таджикская сторона с большими почестями принимала делегацию Казахстана. Эмомали Рахмон лично встречал и провожал Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Душанбе", - написал Уали.

 
Напомним, по результатам переговоров, состоявшихся в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, главы двух государств сделали совместное заявление.
 
Также президент Казахстана провел встречи с председателем маджлиси намояндагон маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.
 

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