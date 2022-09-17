Минюст: сроки пребывания на посту президента являются неизменными

НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Разработан проект поправок в указ президента Республики Казахстан о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года государственный контроль и надзор, проводимый по инициативе государственных органов в отношении малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства", - говорится в проекте документа.

Исключения составят:

1) внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а именно:

- обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;

- поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

- обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;

- повторная проверка, связанная с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);

- поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

- обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

2) расследования и профилактический контроль в виде контрольного закупа, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан;

3) проверки, связанные с проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте;

4) проверки, связанные с осуществлением государственного контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных, продукцию и сырье животного и (или) растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой животных), хранение, переработку продуктов и сырья животного и (или) растительного происхождения в едином технологическом цикле;

5) проверки, связанные с контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов;

6) проверки, связанные с соблюдением требований бюджетного законодательства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов, проводимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле;

7) проверки, связанные с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", и если законодательством Республики Казахстан предусмотрен такой контроль;

8) проверки, связанные с государственным контролем в сфере таможенного дела;

9) проверки, связанные с пересечением государственной границы Республики Казахстан;

10) проверки, связанные с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля, при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза и (или) государственной границы Республики Казахстан и (или) в местах доставки, местах завершения таможенной очистки, определяемых в соответствии с международными договорами, а также проведением контроля и надзора в области карантина растений, ветеринарного контроля на фитосанитарных и ветеринарных контрольных постах;

11) проверки, связанные с высшим надзором, осуществляемым прокуратурой;

12) проверки, связанные с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу;

13) проверки, связанные с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

14) проверки, связанные с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.