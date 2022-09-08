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Мажилис одобрил проект закона о Конституционном суде

07.09.2022, 11:52 2896
Мажилис одобрил проект закона о Конституционном суде
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты палаты одобрили проект конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представляя проект закона, министр юстиции Канат Мусин сообщил, что в проекте определены статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение и порядок конституционного производства.
 
Так, говоря о функционале Конституционного суда, министр отметил, что Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.
 

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией. В законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий. Закрепляются их независимость и неприкосновенность", - цитирует главу Минюста "Казправда".

 
Он отметил, что, учитывая высокий статус судей Конституционного суда, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению. В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с конституционным законом о судебной системе. Также раскрываются вопросы, связанные с финансированием, организацией и обеспечением деятельности Конституционного суда, включая статус его аппарата.
 
Вместе с тем определяется компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.
 
Так, к компетенции Конституционного суда отнесены: рассмотрение вопросов правильности проведения выборов; рассмотрение принятых парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции республики; дача официального толкования норм Конституции.
 

То есть все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду. При этом самое важное: в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также право обращения в Конституционный суд получили генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека", - цитирует Мусина портал "Казинформ".

 
Что касается вопросов конституционного производства, то в проекте закона закрепляются общие условия и принципы конституционного производства. Определяются виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание.
 

Также хотелось бы уделить особое внимание статье 46 проекта конституционного закона, в которой предлагается установить критерии допустимости обращений граждан. Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу. Установление данной нормы необходимо прежде всего для реализации нормы Конституции о том, что Конституционный суд по обращениям граждан проверяет нормативные правовые акты, исключительно затрагивающие их права и свободы", - пояснил министр.

 
При этом законопроектом предлагается установить два исключения из общего правила.
 

Первое, установить, что Конституционный суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина. По второму исключению - обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона. Полагаем, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан", - сказал Канат Мусин.

 

новости по теме

В МИОР рассказали об изменениях в закон о массмедиа

07.09.2022, 12:54 2271
В МИОР рассказали об изменениях в закон о массмедиа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан подготовило для публичного обсуждения консультативный документ регуляторной политики к проекту закона Республики Казахстан "О массмедиа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем послании народу Казахстан от 16 марта 2022 года глава государства отметил, что в современную эпоху для любой прогрессивной страны критически важно иметь конкурентоспособные и свободные средства массовой информации.
 

У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны. Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа. Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы", - сказал глава государства.

 
Как отмечено в консультативном документе, современные реалии требуют пересмотра и расширения правового статуса журналистов.
 
В условиях массового развития интернета и при анализе практической реализации действующих норм выявлен ряд проблемных вопросов, требующих правового регулирования. В этой связи необходимым видится укрепление прав журналистов путем пересмотра действующих норм законодательства. Введение ряда законодательных новелл позволит повысить правовой статус журналистов и в целом расширить правовые гарантии, стимулирующие развитие отечественной журналистики.
 
Согласно документу, поправки позволят определить статус средств массовой коммуникаций.
 

В настоящее время массовые коммуникации проникают во все сферы деятельности, тем самым создавая новые виды массовой коммуникации, которые лежат вне правового поля. Интернет, интернет-ресурсы, социальные сети стали частью общественных отношений. Решение данной проблемы видится в определении новых понятий и субъектов СМК, а также их систематизация", - пояснили в МИОР.

 
Уточняется, что изменения позволят разграничить новые виды массовой коммуникации и позволят регламентировать деятельность субъектов, распространяющих массовую информацию.
 
Также сообщается, что в настоящее время с учетом новой реальности и практики реализации государственного информационного заказа в течение последних пяти лет назрела необходимость выработки новых подходов в реализации государственного финансирования. Решение данной проблемы видится в переходе к грантовому финансированию и субсидированию традиционных газет и журналов.
 

Предлагаемые изменения повысят эффективность реализации государственной информационной политики, а также позволят повысить конкурентоспособность отечественных СМИ", - разъяснили в Мининформации.

 
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время журналистским сообществом неоднократно поднимаются вопросы установления качественной обратной связи от государственных органов. 
 

Зачастую запрашиваемая СМИ информация предоставляется долго и теряет свою актуальность. Решение данной проблемы видится в пересмотре сроков рассмотрения журналистских запросов и улучшении деятельности государственных органов в социальных сетях. Предлагаемые изменения позволят представителям СМИ оперативно и качественно получать от государственных органов запрашиваемую информацию и выстроить качественные каналы коммуникаций в социальных сетях", - заверили в ведомстве.

 
Также ожидаются изменения порядка регистрации СМИ.
 
Так, пояснили в министерстве, в рамках действующего законодательства установлена упрощенная система регистрации СМИ. Вместе с тем анализ правоприменительной практики показывает необходимость пересмотра ряда критериев.
 

Решение данной проблемы видится в установлении требования по наличию доменного имени. Предлагаемые изменения позволят повысить качество и конкурентоспособность отечественных СМИ", - отмечается в документе.

 
За последние годы, продолжили в МИОР, в сферу телерадиовещания проникают новые виды вещания в сетях телекоммуникаций (интернет) - аудиовизуальные платформы, операторы IP TV и операторы ОТТ-формата и др.
 

С учетом новой реальности решение данной проблемы видится в законодательном урегулировании их деятельности. Предлагаемые изменения позволят устранить нездоровую конкуренцию между IPTV-сервисами и отечественными спутниковыми и кабельными операторами телерадиовещания и причинение ущерба правообладателям, а также недопущение распространения IPTV/OTT-сервисами иностранных телеканалов, которые не прошли процедуру учета на территории РК", - рассказали в МИОР.

 
Также отмечается, то массовое развитие новых технологий и проникновение интернета, которые стали частью общественных отношений, порождает новые формы рекламы, которые лежат вне правового поля. 
 

В рамках законопроекта решение данной проблемы видится в определении понятия "интернет-реклама" и принципов ее регламентации. Предлагаемые изменения позволят систематизировать и обеспечить прозрачность рекламы в интернете", - говорится в документе.

 
С полным текстом консультативного документа регуляторной политики к проекту закона РК "О массмедиа" можно ознакомиться здесь.
 

Омбудсмен по правам человека сможет беспрепятственно посещать колонии

02.09.2022, 12:15 6471
Омбудсмен по правам человека сможет беспрепятственно посещать колонии
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В мажилисе парламента Республики Казахстан рассмотрели проект Конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Казахстане", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова, в части усиления компетенции уполномоченному по правам человека предлагается предоставить ему право присутствовать на любых совместных и раздельных заседаниях палат парламента и быть выслушанным. 
 
Кроме того, предусмотрено право омбудсмена обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина.
 
Вместе с тем предлагается предоставить уполномоченному право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению. А для усиления его полномочий закрепляется право по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.
 

В Казахстане планируют продлить мораторий на проверки МСБ

01.08.2022, 12:13 22856
В Казахстане планируют продлить мораторий на проверки МСБ
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Разработан проект поправок в указ президента Республики Казахстан о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года государственный контроль и надзор, проводимый по инициативе государственных органов в отношении малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства", - говорится в проекте документа.

 
Исключения составят:
 
1) внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а именно:
 
 - обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;
 
 - поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;
 
 - обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;
 
 - повторная проверка, связанная с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);
 
 - поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;
 
 - обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);
 
2) расследования и профилактический контроль в виде контрольного закупа, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан;
 
3) проверки, связанные с проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте;
 
4) проверки, связанные с осуществлением государственного контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных, продукцию и сырье животного и (или) растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой животных), хранение, переработку продуктов и сырья животного и (или) растительного происхождения в едином технологическом цикле;
 
5) проверки, связанные с контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов;
 
6) проверки, связанные с соблюдением требований бюджетного законодательства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов, проводимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле;
 
7) проверки, связанные с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", и если законодательством Республики Казахстан предусмотрен такой контроль;
 
8) проверки, связанные с государственным контролем в сфере таможенного дела;
 
9) проверки, связанные с пересечением государственной границы Республики Казахстан;
 
10) проверки, связанные с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля, при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза и (или) государственной границы Республики Казахстан и (или) в местах доставки, местах завершения таможенной очистки, определяемых в соответствии с международными договорами, а также проведением контроля и надзора в области карантина растений, ветеринарного контроля на фитосанитарных и ветеринарных контрольных постах;
 
11) проверки, связанные с высшим надзором, осуществляемым прокуратурой;
 
12) проверки, связанные с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу;
 
13) проверки, связанные с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
 
14) проверки, связанные с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.
 
Проект поправок опубликован на сайте "Открытые НПА".
 

Токаев одобрил проект договора Казахстана с Кипром об экстрадиции

26.07.2022, 11:08 27491
Токаев одобрил проект договора Казахстана с Кипром об экстрадиции
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Каксым-Жомарт Токаев одобрил проекты договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам и договора о выдаче, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев одобрил проект договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам.
 

Договаривающиеся государства обязуются оказывать друг другу самую широкую правовую помощь по уголовным делам, в отношении правонарушений, наказание за которые на момент обращения за помощью подпадает под юрисдикцию Запрашивающего государства", - говорится в проекте документа.

 
Также главой государства одобрен проект договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче.
 

Каждое Договаривающееся государство по запросу другого Договаривающего государства обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и своим законодательством выдавать любое лицо, находящееся на его территории, которое разыскивается компетентными органами Запрашивающего Договаривающегося государства в целях осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу", - сказано в проекте договора.

 

Исключение в мораторий о проверках малого бизнеса внесено на рассмотрение Токаева

22.07.2022, 10:33 39931
Исключение в мораторий о проверках малого бизнеса внесено на рассмотрение Токаева
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Правительство Республики Казахстан внесло на рассмотрение президента проект указа о внесении дополнения в указ президента о введении моратория на проверку бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Внести в указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан" следующее дополнение: пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания: "14) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан", - сказано в документе.


Мораторий на проверки бизнеса по части земельных отношений могут отменить в Казахстане. 

Ранее Министерством сельского хозяйства были утверждены рекомендации по определению понятия "массовая угроза" для возможности проведения проверок по вопросам неиспользования либо нерационального использования сельхозземель. Однако при проведении проверочных мероприятии в рамках "массовой угрозы" на местах возникает ряд вопросов, а именно - жалобы проверяемых субъектов по вопросу законности проведения проверок на момент действующего указа, которые являются сдерживающим фактором при рассмотрении в судебном порядке.

Напомним, в Казахстане 3 млн гектаров пастбищ выданы незаконно.
 

Беженцам разрешат находиться в Казахстане до трех месяцев

20.07.2022, 11:48 44736
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Министерство внутренних дел Республики Казахстан подготовило проект поправок в постановление правительства РК "Об утверждении правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Разрешение на временное проживание оформляется с внесением соответствующей информации в информационную систему миграционной полиции (далее - ИС МП) с выдачей разрешения на временное проживание иммигранта, говорится в проекте документа.
 
Иммигрантам, ищущим убежище, получившим статус беженцев, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по их ходатайству на три месяца с возможностью продления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о беженцах.
 
Согласно предлагаемым поправкам, иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории РК, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству местного исполнительного органа на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев.
 
Новведениями также предусматривется, что иммигранты, выявленные и идентифицированные в качестве жертв торговли людьми на территории Республики РК, не подлежат выдворению за пределы Казахстана в государство их происхождения (страну гражданства иностранца) до завершения процесса предоставления гарантированного объема специальных социальных услуг согласно действующему законодательству Республики Казахстан в сфере предоставления специальных социальных услуг, в течение которого принимают решение об обращении в правоохранительные органы и сотрудничестве с ними.

С полным тектом документа можно ознакомиться здесь
 

Парламент РК принял законопроект о введении уголовной ответственности за рекламу финпирамид

28.06.2022, 11:29 59236
Парламент РК принял законопроект о введении уголовной ответственности за рекламу финпирамид
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Депутаты сената Республики Казахстан одобрили проект закона "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Законопроект предполагает введение уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид, а также повышение верхнего порога санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами. 
 
Также закон определяет подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование. 
 
Кроме того, документом разграничиваются уголовные деяния от административных правонарушений, вводится запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на осуществление такой деятельности. 
 
Ранее сообщалось, что поправки вводятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и в закон "О рекламе". 
 

Казахстан намерен изменить военную доктрину

10.06.2022, 12:33 69556
Казахстан намерен изменить военную доктрину
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Министерством обороны разработан проект указа президента "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года № 554 "Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан".
 
По поручению главы государства оборонным ведомством совместно с заинтересованными госорганами осуществляется перезагрузка действующей военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК. 
 
Отмечается, что внесение изменений в документ планируется завершить до конца текущего года.
 
В доктрину будет введено понятие "кризисная ситуация" - обстановка на территории страны или в ее отдельных местностях, связанная с нарушением нормального режима функционирования государства, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.
 
Также предусматривается понятие "воинская служба в резерве" - особый вид воинской службы, заключающийся в прохождении воинских сборов и специальной подготовки резервистами.
 
Раздел основных условий, которые могут привести к военным угрозам Республике Казахстан, дополнен следующими пунктами:
 
 - проведение информационно-пропагандистской деятельности, в частности информационных операций (кибератак), направленных на дестабилизацию обстановки в государстве, формирование негативного фона на международной арене;
 
 - скрытая подготовка деструктивных элементов на территории Республики Казахстан и сопредельных государств;
 
 - усиление борьбы за превосходство в космическом пространстве;
 
 - обстановка на государственной границе, оказывающая влияние на пограничную безопасность.
 
Теперь к факторам, оказывающим влияние на военную безопасность РК в складывающихся условиях, будут относиться процессы и события, выходящие за рамки положений Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, подписанной в городах Москве, Лондоне и Вашингтоне 10 апреля 1972 года.
 
Согласно поправкам, военную угрозу Республике Казахстан может представлять "деятельность деструктивных сил, в том числе в информационном и киберпространстве, направленная на дестабилизацию обстановки в государстве, насильственное изменение конституционного строя, нарушение территориальной целостности Республики Казахстан".
 
Также к военным угрозам исходя из результатов анализа современных условий и факторов отнесены:
 
 - деятельность, направленная на ограничение возможностей Республики Казахстан в космической сфере, а также на снижение военного потенциала государства посредством воздействия из космического пространства;
 
 - террористическая и экстремистская деятельность.

До развязывания военного конфликта и в ходе вооруженной борьбы может осуществляться вредоносное программно-техническое воздействие (кибератаки) на критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе государственного и военного управления, с целью дестабилизации обстановки в государстве, снижения его военного и военно-экономического потенциала. Может проводиться усиленное воздействие в информационном пространстве с целью формирования негативного фона вокруг государства на мировой арене", - говорится в проекте. 


С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

 

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