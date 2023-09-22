Мажилис ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда

Также депутаты приняли казахстанско-китайское межправительственное соглашение о выявлении лиц с двойным гражданством

Рассказать друзьям

Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду ратифицировали соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, заключенное странами Организации тюркских государств в марте этого года.





Тюркский инвестиционный фонд - это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира. Принятие этого закона даст Казахстану дополнительный инструмент для развития экономики, а отечественным предпринимателям - возможность привлечения дополнительных инвестиций в свой бизнес, отметили в мажилисе.





Целью фонда является содействие экономическому развитию государств-участников организации за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.





Для достижения своей цели фонд будет выполнять следующие функции посредством инвестиционной деятельности - финансирование проектов, в частности проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизация физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и зеленая экономика.





Фонд наделят статусом международной финансовой организации, которая будет заниматься инвестиционной деятельностью для финансирования проектов микро-, малых и средних предприятий, а также проектов развития. Интерес представляют такие сферы, как промышленное производство, инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство, ИКТ, туризм и "зеленая" экономика.





Кроме того, в рамках ТИФ Казахстан получит возможность сотрудничества с международными и национальными финансовыми институтами, торговыми палатами и частными организациями. А также возможность развития внутрирегиональной торговли, расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей.





Уставной капитал делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство приходится по $70 млн оплаченных акций", - проинформировал министр нацэкономики РК Алибек Куантыров.





Решением глав государств-членов организации от 11 ноября 2022 года первым президентом фонда был назначен Амреев Багдат Культаевич, бывший генеральный секретарь Организации тюркских государств. Штаб-квартира фонда размещена в Стамбуле.





Также сегодня депутаты мажилиса ратифицировали казахстанско-китайское межправительственное соглашение об обмене информацией в отношении граждан сторон. Это позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами сторон в области миграции и противодействия двойному гражданству.





Создание механизма обмена информацией в отношении граждан в сфере миграции позволит оперативно обнаруживать такие факты и принимать соответствующие меры по предотвращению нарушений. Кроме того, принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию, сохранению правопорядка, безопасности и укреплению двухстороннего сотрудничества между нашими странами", - отметили в палате парламента.