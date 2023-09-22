20.09.2023, 15:59 3951
Мажилис ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда
Также депутаты приняли казахстанско-китайское межправительственное соглашение о выявлении лиц с двойным гражданством
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду ратифицировали соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, заключенное странами Организации тюркских государств в марте этого года.
Тюркский инвестиционный фонд - это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира. Принятие этого закона даст Казахстану дополнительный инструмент для развития экономики, а отечественным предпринимателям - возможность привлечения дополнительных инвестиций в свой бизнес, отметили в мажилисе.
Целью фонда является содействие экономическому развитию государств-участников организации за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.
Для достижения своей цели фонд будет выполнять следующие функции посредством инвестиционной деятельности - финансирование проектов, в частности проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизация физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и зеленая экономика.
Фонд наделят статусом международной финансовой организации, которая будет заниматься инвестиционной деятельностью для финансирования проектов микро-, малых и средних предприятий, а также проектов развития. Интерес представляют такие сферы, как промышленное производство, инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство, ИКТ, туризм и "зеленая" экономика.
Кроме того, в рамках ТИФ Казахстан получит возможность сотрудничества с международными и национальными финансовыми институтами, торговыми палатами и частными организациями. А также возможность развития внутрирегиональной торговли, расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей.
Уставной капитал делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство приходится по $70 млн оплаченных акций", - проинформировал министр нацэкономики РК Алибек Куантыров.
Решением глав государств-членов организации от 11 ноября 2022 года первым президентом фонда был назначен Амреев Багдат Культаевич, бывший генеральный секретарь Организации тюркских государств. Штаб-квартира фонда размещена в Стамбуле.
Также сегодня депутаты мажилиса ратифицировали казахстанско-китайское межправительственное соглашение об обмене информацией в отношении граждан сторон. Это позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами сторон в области миграции и противодействия двойному гражданству.
Создание механизма обмена информацией в отношении граждан в сфере миграции позволит оперативно обнаруживать такие факты и принимать соответствующие меры по предотвращению нарушений. Кроме того, принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию, сохранению правопорядка, безопасности и укреплению двухстороннего сотрудничества между нашими странами", - отметили в палате парламента.
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07.09.2023, 11:51 17911
Это прямое нарушение закона: спикер сената о скандальной фотографии с Кудебаевым
Фото: соцсети
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах парламента высказался о скандальной фотографии с Сериком Кудебаевым, на которой тот запечатлен сидящим за богато накрытым дастарханом в месте отбывания наказания.
Вопрос не в том, что все условия созданы для него на законных основаниях. Есть закон. В соответствии с законом есть требования по содержанию осужденных лиц. Соответствующие госорганы, которые отвечают за эту систему исполнительную, они должны закон полностью обеспечивать, реализовывать. Какие-то факты, которые вы сейчас поднимаете, они касаются того, что те или иные представители госорганов, работающие в этих структурах, закрывают глаза на закон и дают возможность, нарушая закон, обеспечивать какие-то хорошие условия заключенным", - сказал Ашимбаев.
По его словам, это прямое нарушение закона.
Лица, которые это допустили, будут привлекаться к ответственности, никто ответственности не избежит. Проводятся соответствующие следственные действия, все будет выяснено", - добавил спикер сената.
Если говорить в целом о системе КУИС, то в ней "есть проблемы", подчеркнул Ашимбаев.
С нашей стороны комитет соответствующий, если нужно будет, выйдет на учреждения КУИС, соберет ответственных работников, руководителей этой структуры, и мы со своей стороны будем этим вопросом заниматься", - уточнил Ашимбаев.
Ранее в КУИС, комментируя распространенное в Казнете фото дастархана с Кудебаевым, заявили, что "осужденные имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками, а также употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время".
Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого.
3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны. 23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул.
27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили.
28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
18 июля Кудебаеву вынесли приговор по делу о незаконном пересечении границы. Он полностью признал свою вину. По совокупности наказания и путем частичного сложения суд назначил Кудебаеву общий срок заключения составил 10 лет и 3 месяца лишения свободы.
19.07.2023, 11:27 66641
Прокуратура отменила запрет КТЖ на фото- и видеосъемку
Ограничение затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на железнодорожных путях, а также создавало условия для укрытия различных инцидентов
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортная прокуратура добилась отмены телеграфного указания руководства АО "НК "Қазақстан темір жолы" о запрете на фото- и видеофиксацию любых случаев нарушения безопасности на железнодорожном транспорте, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.
Данное поручение прямо противоречило пункту 2 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, согласно которому каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом, объяснили в прокуратуре.
Подобное ограничение в первую очередь затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на железнодорожных путях, а также создавало условия для укрытия различных инцидентов, что в целом могло привести к ухудшению состояния безопасности в данной сфере", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что на сегодня протест прокуратуры удовлетворен в полном объеме и соответствующее указание признано незаконным.
Напомним, 17 июля грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области.
22.06.2023, 11:32 98031
Парламент одобрил ограничения для электросамокатчиков Дополнено
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", который предусматривает ряд ограничений при эксплуатации электросамокатов.
Как рассказал сенатор Евгений Больгерт, представляя проект закона, основной целью документа является устранение существующего правового пробела и введение законодательного регулирования вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств, а также электрических самокатов. Кроме того, законом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.
Законом предлагается внесение изменений и дополнений в два закона Республики Казахстан: "О дорожном движении" и "О разрешениях и уведомлениях".
Рассматриваемым законом предусматриваются следующие основные положения:
1) в законе "О дорожном движении" вводится понятие "малое электрическое транспортное средство", с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;
2) закон "О дорожном движении" дополняется понятием "электрический самокат", который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.
В частности, водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом. В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток - наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час", - уточнил депутат.
3) предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката;
4) устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.
Кроме того, внесены поправки, устанавливающие основания остановки транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел для проверки транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, на соответствие требованиям, предусмотренным Законом "О дорожном движении". Вводится государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков. Правом на осуществление данными видами деятельности наделяется республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при МВД РК", - рассказал Больгерт.
Также закон "О разрешениях и уведомлениях" дополняется новым видом уведомления о начале или прекращении деятельности учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.
Полагаем, что одобрение закона, принятого мажилисом, направленного на установление прав и обязанностей водителей электрических самокатов и малых электрических транспортных средств, ограничений и запретов, будет способствовать обеспечению правового регулирования общественных отношений по их использованию. Принятый мажилисом закон является первым шагом в сфере правового регулирования порядка использования средств индивидуального передвижения. Вместе с тем имеются еще ряд вопросов, требующих своего законодательного решения в будущем, с учетом апробирования на практике вводимых правовых новелл, а также международного опыта регулирования порядка эксплуатации электросамокатов и малых электрических транспортных средств", - заключил депутат.
Дополнено 22.06.2023, 12.40
В кулуарах сената председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев сообщил, что у полиции нет технической возможности определять скорость передвижения самоката.
Не буду скрывать. Откровенно скажу. Сегодня такой технической возможности у полиции - определять скорость передвижения самоката - практически нет. Если какое-то ДТП произойдет, у нас есть технические возможности рассчитать его скорость согласно скольжению, пути торможения и так далее. Будет назначена специальная судебно-медицинская экспертиза, по ее заключению будет доказана вина. И будем уже в зависимости от заключения судебно-медицинской экспертизы привлекать к ответственности нарушителя. Пока будет так. Это только начало. В дальнейшем мы вопросы контроля будем дальше смотреть", - цитирует tengrinews.kz Кайсара Султанбаева.
Но при этом, по его словам, в поправках расписано наказание в том числе за превышение скорости, отмечает zakon.kz.
Сейчас водители электросамокатов будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям - 593 статья КоАП, за несоблюдение правил перевозки пассажиров грузов. Штраф 5 МРП (17 250 тенге). А также штраф за нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, - это 620-я статья, сюда войдут все остальные правонарушения, штраф также 5 МРП", - цитирует inform.kz Султанбаева.
15.06.2023, 10:42 111991
Требования к скейт-паркам установят в Казахстане
Одно из важнейших требований заключается в том, чтобы каждый скейт-элемент обеспечивал безопасное пространство не менее 2000 мм по всей окружности
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане представлены новые требования безопасности для скейт-парков, направленные на защиту всех занимающихся этим видом спорта, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.
Проект стандарта будет включать требования безопасности, испытаний, маркировки и информации от производителей, а также рекомендации для пользователей. Его цель - защитить пользователей скейт-парков, зрителей и третьих лиц от возможных опасностей при использовании этих объектов", - отметил генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов.
Одно из важнейших требований заключается в том, чтобы каждый скейт-элемент обеспечивал безопасное пространство не менее 2000 мм по всей окружности, а металлические крепежные соединения и деревянные детали были защищены от гниения и коррозии.
Кроме того, в проекте стандарта будут установлены требования к отводу и дренажу поверхностных вод, а также проведению испытаний конструкции используемого оборудования.
Данный проект стандарта размещен на официальном сайте КазСтандарта для публичного обсуждения, приглашая всех заинтересованных лиц Казахстана принять активное участие в процессе разработки национального стандарта в этой сфере", - добавили в МТИ.
11.06.2023, 22:00 120641
По факту лесных пожаров в Абайской области начато расследование
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По делу пожаров в лесном массиве Абайской области начато досудебное расследование, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
9 июня по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - проинформировали в Генпрокуратуре.
По поручению главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров.
Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.
Кроме того, принимая во внимание тяжкие последствия, повлекшие гибель людей и причинение существенного вреда окружающей среде, спецпрокурором зарегистрировано уголовное дело по факту халатности", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в рамках расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями погибших работников лесничества. Он извинился перед родственниками и пообещал им оказать должную финансовую и моральную поддержку.
Кроме того президент заявил, что МЧС неправильно прогнозировали масштаб лесных пожаров.
Кроме того, президент заявил, что МЧС неправильно прогнозировали масштаб лесных пожаров.
Напомним, 9 июня площадь пожаров составила около 30 тысяч гектаров, к вечеру превысила 60 тысяч гектаров.
Акорда сообщила, что президент отложил поездку во Вьетнам и планирует посетить область Абай для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам.
Президент поручил задействовать все имеющиеся ресурсы для борьбы с пожаром. Позже сообщалось, что ситуация стабилизировалась.
В Абайской области погибли 14 сотрудников лесничества. Были опубликованы имена и фотографии погибших во время пожара.
12 июня объявлен Днем общенационального траура по жертвам лесных пожаров.
08.06.2023, 10:09 127111
Парламент принял проект закона по пресечению ложных товарных знаков в СНГ
Закон подразумевает обеспечение эффективной защиты и охраны прав национальных и зарубежных владельцев товарных знаков и географических указаний и недопущения на рынок продукции, способной ввести потребителя в заблуждение относительно качества и места происхождения товара
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли проект закона "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", передает корреспондент агентства.
Как рассказал, представляя проект закона, сенатор Евгений Больгерт, целью соглашения является координация совместной деятельности государств-членов по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы государств - участников СНГ.
Товарные знаки и географические указания являются средствами индивидуализации товаров, которые служат для отличия однородных товаров различных производителей. Качество, особые свойства, репутация продукции, маркируемой товарными знаками и зарегистрированной в качестве географических указаний, оказывают значительное влияние на конкурентоспособность товаров. Данные средства индивидуализации могут использоваться в качестве национальных брендов, которые обеспечивают узнаваемость государства, позволяют повысить престиж национальных производителей, увеличить спрос на национальные продукты, а также способствовать развитию экономики посредством экспорта товаров, известных в мире своим высоким качеством", - рассказал депутат.
В этой связи представляется важным обеспечение эффективной защиты и охраны прав национальных и зарубежных владельцев товарных знаков и географических указаний и недопущения на рынок продукции, способной ввести потребителя в заблуждение относительно качества и места происхождения товара.
Соглашение направлено на обеспечение условий, позволяющих государствам осуществлять тесное сотрудничество в вопросах предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения через таможенные границы государств-участников СНГ товаров с ложными товарными знаками и географическими указаниями", - разъяснил докладчик.
Согласно информации Министерства юстиции РК, по итогам 2022 года территориальными подразделениями органов экономических расследований зарегистрировано 9 досудебных расследований по фактам нарушений прав на объекты интеллектуальный собственности.
В качестве приоритета в данной сфере определены пресечение деятельности подпольных цехов по изготовлению поддельной продукции, влияющей на безопасность и здоровье населения.
В 2020 году ДЭР по Алматы пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению лекарственных средств с использованием товарного знака, путем подделки упаковочной тары и изменения даты срока годности. В 2021 году службой экономических расследований зарегистрировано 11 уголовных правонарушений. Сумма причиненного ущерба составила более 1,8 млрд тенге. Окончено производством 8 дел, из них направлено в суд - 7, прекращено по нереабилитирующим основаниям - 1. ДЭР по Алматы направлено в суд уголовное дело в отношении физического лица по факту незаконного использования товарного знака Hyundai, Toyota при реализации запасных авточастей на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге. Наложен арест на имущество на сумма 1,8 млрд тенге. ДЭР по Туркестанской области пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению, хранению и распространению стирального порошка с использованием товарного знака Ariel, Tide, Миф, Persil. Ущерб состояния свыше 5,9 млн тенге, который возмещен в полном объеме", - проинформировали в Минюсте.
По данным ведомства, в 2022 году органами государственных доходов приостановлен выпуск товаров по 638 декларациям на товары с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности на общую стоимость 12,9 млн долларов США. В отношении иностранных товаров на основании заявлений правообладателей по приостановленным декларациям на товары в отношении участников внешнеэкономической деятельности составлено 11 административных материалов по статье 158 КоАП, судом конфисковано 23 426 единиц товара с последующим уничтожением, а также наложением штрафа на сумму 949 539 тенге.
В настоящее время в таможенном реестре товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, содержится 819 товарных знаков (245 правообладателей) по 8108 наименованиям товаров", - добавили в ведомстве.
01.06.2023, 12:12 138271
Казахстан будет выдавать разрешение на постоянное проживание членам католической церкви из-за рубежа
Особенностью при оформлении разрешения является исключение подтверждения платежеспособности и места проживания
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли проект закона "О ратификации дополнительного соглашения к соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года", передает корреспондент агентства.
Соглашение подписано в городе Нур-Султане 14 сентября 2022 года в целях урегулирования вопросов выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан членам католической церкви из-за рубежа. Особенностью при оформлении разрешения является исключение подтверждения платежеспособности и места проживания, которые будут заменены письменными обязательствами компетентного органа католической церкви", - сказано в заключении к проекту закона.
Представляя законопроект, депутат сената Андрей Лукин уточнил, что в случае необходимости аннулирования подобного разрешения на постоянное проживание достаточно направления уведомительного документа компетентного органа католической церкви в компетентные государственные органы Республики Казахстан о прекращении служения члена католической церкви из-за рубежа в Казахстане.
31.05.2023, 11:15 141546
Мажилис одобрил соглашение ОДКБ по вопросам юрисдикции и оказанию правовой помощи
Фото: odkb-csto.org
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили проект закона "О ратификации соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности", передает корреспондент агентства.
Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ, подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года.
Ратификация соглашения создаст механизм сотрудничества компетентных органов по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, связанным с временным пребыванием формирований на территории государств - членов ОДКБ, говорится в заключении к документу.
Под юрисдикцию направляющей стороны подпадают преступления и иные правонарушения, совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, против направляющей стороны или лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны; совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, при исполнении служебных обязанностей; совершенные гражданами принимающей стороны, не входящими в состав формирований направляющей стороны, в местах дислокации при условии задержания указанных лиц на месте преступления - до выполнения неотложных следственных действий в месте дислокации.
В случае совершения правонарушения на территории принимающей стороны лицом, входящим в состав формирования одной из направляющих сторон, против другой направляющей стороны в месте ее дислокации проведение неотложных следственных действий осуществляется направляющей стороной, в месте дислокации которой совершено правонарушение. Далее соответствующие материалы передаются другой направляющей стороне для продолжения осуществления уголовного преследования в отношении лица, входящего в состав ее формирования, совершившего правонарушение", - сказано в заключении.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?