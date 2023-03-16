15.03.2023, 12:29 8056
Проживающие в России казахстанцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Речь идет о сроках проживания в России, для того чтобы иметь право на упрощенное гражданство
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Москва. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства РФ, так как в версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента.
Поправка восстанавливает право, предусмотренное действующим законом для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, т.е. получивших вид на жительство. В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что этой категории граждан можно будет дать право на гражданство через указ президента. Но зачем ждать указа? Если действующий закон это право им дает, почему новый закон его отнимает? Предлагаемая поправка снимает вопрос", - приводит РИА Новости текст пояснения к поправке в закон о гражданстве.
Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, речь идет о сроках проживания в России, для того чтобы иметь право на упрощенное гражданство.
Я эти сроки сокращаю (с трех лет до одного года). Дальше речь идет о той части закона, где обсуждается возможность упрощенного гражданства для членов семей, которые состоят в браке с гражданином/гражданкой… Я предложил просто срок брака, если он в браке состоит не менее трех лет, тогда это основание… Бывают обстоятельства, когда могут не иметь детей", - добавил парламентарий.
Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Напомним, с 15 марта Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранцев.
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15.03.2023, 11:16 9016
Парламент принял закон, упраздняющий институт земельных комиссий
В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельные участки на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли в двух чтениях поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости, передает корреспондент агентства.
Целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых государственных услуг в указанных сферах, сказано в заключении к проекту закона.
Ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения. При этом предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.
В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами. При этом для земель поселков, сел и сельских округов и по остальным категориям земель сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством", - уточняется в документе.
В целях обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры, возможности бронирования мощностей (электро-, тепло-, водоснабжения), сокращения сроков выдачи технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии также предлагается обязать субъектов естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.
Кроме того, учитывая стратегическую важность градостроительных проектов, законопроектом предусматривается передать проведение комплексной градостроительной экспертизы, как монопольный вид деятельности, республиканскому государственному предприятию уполномоченного органа в сфере градостроительной, архитектурной и строительной деятельности. В этой связи этот вид деятельности исключается из компетенции местных исполнительных органов и уполномоченного органа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В этой связи и в целях приведения действующего законодательства в соответствие с вносимыми поправками законопроекта предусмотрены внесение изменений и дополнений в Земельный и Предпринимательский кодексы Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "О жилищных отношениях", "Об особом статусе города Алматы", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "О статусе столицы Республики Казахстан", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", "О государственном имуществе", "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", "Об информатизации", "О естественных монополиях".
По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит обеспечить доступ населения и бизнес-структур к информации о земельном фонде и объектах недвижимости, снизить коррупционные риски в сфере земельных отношений и градостроительства, а также исключить дублирующие процессы по оказанию государственных услуг.
Напомним, Антикор защитил права около 70 предпринимателей, столкнувшихся с волокитой и необоснованными отказами при аренде земель. Местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий. Согласно статье 12 Земельного кодекса таких полномочий у комиссии нет.
09.03.2023, 11:10 20646
Президент сможет увольнять политических служащих в связи с утратой доверия - сенат принял поправки
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", передает корреспондент агентства.
Целями законопроекта являются: создание правовых условий для выполнения задач по совершенствованию государственной службы, поставленных президентом Республики Казахстан в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"; дальнейшее совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, говорится в заключении к законопроекту.
Закон предусматривает законодательное закрепление института контрактных служащих, которые будут привлекаться государственным органом по контракту для реализации национальных и иных проектов.
Также предполагается введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.
Законом внедряются ротационные выплаты в целях найма жилища при проведении ротации государственных служащих.
За Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы будет закреплен ряд полномочий, направленных на повышение эффективности государственной службы и кадровой политики.
Также предусмотрено включение в Трудовой кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан "О жилищных отношениях" и Закон Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" норм, касающихся особенностей регулирования труда контрактных служащих, ротационной выплаты и других норм.
Ожидается, что принятие закона повысит эффективность деятельности государственных органов; усовершенствует механизмы прохождения государственной службы; повысит ответственность политических государственных служащих; будет способствовать профилактике коррупционных преступлений, а также укрепит взаимодействия между "центром" и "регионами".
23.02.2023, 11:31 40036
Сенат одобрил закон о расширении полномочий военной полиции
Законом регулируются вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената в ходе пленарного заседания одобрили проект закона Республики Казахстан "Об органах военной полиции".
Законопроектом предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций. Также отрегулированы принадлежность и порядок подчинения органов военной полиции силовым ведомствам, а также порядок их взаимодействия между собой и с другими государственными органами.
На органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, а также исполнение наказания в виде ареста, административного ареста, а также иных мер временной изоляции военнослужащих от общества", - сказано в заключении к документу.
Законом регулируются вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения.
В ходе обсуждения сенаторы внесли следующие изменения в принятый ранее мажилисом проект закона:
- уточняются задачи органов военной полиции, в том числе органов военной полиции Комитета национальной безопасности;
- уточняется редакция нормы по применению оружия военнослужащими органов военной полиции.
Как сообщалось ранее, согласно внесенным изменениям органы военной полиции наделены обязанностью принимать непосредственное участие в правовом воспитании военнослужащих, взаимодействовать с гражданами и организациями по профилактике правонарушений среди военнослужащих и другими.
23.02.2023, 11:03 40611
В Казахстане введут новую форму управления жилыми домами
Непосредственное совместное управление - данная форма может применяться жилым домом с количеством квартир до шестнадцати.
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы на пленарном заседании одобрили проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", целью которого является совершенствование действующего законодательства в сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.
Закон направлен на обеспечение прозрачности деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума и активное вовлечение в этот процесс собственников квартир, нежилых помещений.
Законом предусматривается создание отдельной формы управления объектом кондоминиума - непосредственное совместное управление. Данная форма может применяться жилым домом с количеством квартир до шестнадцати.
Также предлагается ограничить количество квартир для образования простого товарищества. Они могут быть созданы в жилых домах, в которых не более тридцати квартир. Для остальных многоквартирных жилых домов должна применяться форма объединения собственников имущества, сказано в заключении к документу.
Кроме того, законом вводится субсидирование затрат работодателей, строящих жилье для своих сотрудников в селе, поселке. Отмечается, что данная норма разработана в целях реализации поручения главы государства по внедрению механизма субсидирования затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе.
Наряду с этим регламентируется компетенция собрания в части: утверждения годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, размера оплаты за содержание парковочного места (гаража при наличии) и кладовки; принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду); другие нормы.
В ходе обсуждения закона в сенате парламента Республики Казахстан с учетом замечаний и предложений комитетов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый мажилисом закон по следующим направлениям:
- вводится норма, согласно которой если собственником квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при уплате расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума не будет распространяться действие Закона Республики Казахстан "О государственных закупках";
- законодательно закрепляется механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность бюджетных средств собственниками квартир и нежилых помещений;
- вводится запрет на отчуждение общего имущества объекта кондоминиума в индивидуальную собственность;
- уточняются права и обязанности собственников парковочных мест и кладовок;
- регламентируется обязанность заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность.
Напомним, летом прошлого года в Казахстане продлили сроки перехода на новые формы управления объектом кондоминиума на ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простое товарищество) до 1 июля 2023 года.
15.02.2023, 12:53 54616
В Казахстане вводится ответственность за незаконные постройки в лесах
Внесены дополнения в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана внесло поправки в постановление "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан".
Поправки предусматривают ответственность за незаконные постройки на лесных территориях страны.
В базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства, внесены следующие дополнения: повреждение одного квадратного метра сенокосов и пастбищных угодий предусматривает штраф в 3 МРП; за незаконную раскорчевку мест рубок и гарей - 0,5 МРП за один квадратный метр; за незаконное возведение построек и устройство складов за один квадратный метр - 2 МРП; за нарушение правил добычи живицы и древесных соков, заготовки второстепенных древесных ресурсов - 0,5 МРП.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
10.02.2023, 13:03 65811
Амстердамский суд вынес решение по делу Стати в пользу "Самрук-Қазына"
Успешное завершение судебного процесса достигнуто в результате плодотворного взаимодействия "Самрук-Қазына" с Министерством юстиции РК
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Амстердам. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний против "Самрук-Қазына" недопустимы, и обязал Стати оплатить судебные расходы, понесенные "Самрук-Қазына" и Республикой Казахстан.
Решение вынесено 8 февраля в ходе разбирательства, в котором Стати утверждал, что "Самрук-Қазына" фактически является частью Республики Казахстан и поэтому несет ответственность за предполагаемые претензии по арбитражному решению против РК", - сообщает пресс-служба компании.
В ней подчеркнули, что успешное завершение судебного процесса достигнуто в результате плодотворного взаимодействия "Самрук-Қазына" с Министерством юстиции РК.
Это не первое решение суда в Нидерландах по делу Стати в пользу "Самрук-Қазына" и Республики Казахстан, подчеркнули в компании.
14 июня Апелляционный суд Гааги постановил, что акции "Самрук-Қазына" в KMG Kashagan B.V. пользуются суверенным иммунитетом от принудительного исполнения, подтвердив незаконность и недействительность ареста имущества "Самрук-Қазына". Незаконный досудебный арест, наложенный по иску Стати в 2017 году, был отменен. Были восстановлены законные права Фонда в части независимого владения без каких-либо ранее наложенных ограничений", - говорится в информации.
9 января окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Стати о признании и исполнении арбитражного решения, указав, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов.
Стати совершили финансовое мошенничество путем вывода из Казахстана крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати - ТОО "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз") при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати - Hayden Limited Ltd, извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood и скрытия своих расходов в годовой отчетности "активов" и "затрат", в результате чего годовая отчетность была существенно искажена", - говорится в заключении суда.
Окружной суд Амстердама также пришел к выводу, что финансовое мошенничество, совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства во время арбитража. Было установлено, что Стати представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты.
Для справки:
Анатолий (Анатол) Стати (25 октября 1952 года) - молдавский бизнесмен, основатель компании Ascom Group. В 2010 году считался самым богатым гражданином Молдовы. Габриэль Стати (30 сентября 1976 года) был вице-президентом Ascom Group. В 2009 году, будучи на Украине, был задержан по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии. К концу года дело было прекращено.
Ascom Group - крупнейшая нефтяная и газовая компания в Молдове. Имеет коммерческие операции в Казахстане, Туркменистане и Судане. Производит около 500 тысяч тонн нефти и около 1,3 млрд кубометров природного газа в год. По последним данным, компания владела в Казахстане доказанными запасами нефти в объеме 13 млн тонн и газа в объеме 10 млрд кубометров.
В декабре 2017 года Стати получил письменное извещение о признании арбитражного решения, которое было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии в декабре 2019 года. Однако оба решения были основаны на ограниченном количестве доказательств, которые не включали новых.
В ноябре 2020 года апелляционный суд в Брюсселе полностью удовлетворил иск Казахстана о факте мошенничества, несмотря на возражения Стати. Теперь апелляционный суд вынес решение в пользу Республики Казахстан, подтвердив таким образом, что Стати участвовал в крупномасштабной мошеннической схеме. Отсюда следует, что арбитражное решение не подлежит признанию или исполнению.
08.02.2023, 13:14 73671
В МВД разъяснили изменения в правила оформления ПМЖ для иностранцев
Фото: pixabay.com
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали, какие изменения внесены в правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в Казахстане.
Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам. Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.
Для приведения в соответствие с действующим законодательством 6 января 2023 года приказом МВД в правила оформления разрешения на постоянное проживание внесены изменения.
Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника", - разъяснили в пресс-службе.
В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда и пребывания иностранцев. В МВД РК объяснили причину отмены "визарана".
27.01.2023, 11:43 93941
Обновляются правила соблюдения мер безопасности в отношении участников уголовного процесса
В правилах детализирован порядок, меры, действия должностных лиц органов военной полиции, ответственных за безопасность лиц, участвующих в уголовном процессе
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главным управлением военной полиции переработаны правила осуществления мер безопасности органами военной полиции Вооруженных сил РК, утвержденные приказом министра обороны 10 июля 2017 года № 343, сообщает Министерство обороны РК.
В ведомстве рассказали, что правила разработаны в соответствии с требованиями статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса, норм закона "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", закона "Об органах военной полиции". В них детализирован порядок, меры, действия должностных лиц органов военной полиции, ответственных за безопасность лиц, участвующих в уголовном процессе.
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" до 27 января текущего года.
Напомним, мажилис принял закон об органах военной полиции.
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