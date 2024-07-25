24.07.2024, 14:11 4801
Расширены функции Министерства науки и высшего образования
Среди прочих функций МНВО будет ответственно за качественное и своевременное рассмотрения петиций
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана приняло постановление о внесении изменений и дополнений в постановление "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Согласно поправкам, функции Миннауки и высшего образования дополнены следующими:
- обеспечение качественного и своевременного рассмотрения петиций;
- утверждение и публикация отчетов по выполненным научным, научно техническим проектам и программам, финансируемым за счет бюджетных средств, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
- проведение ежегодных конкурсов для авторов наиболее важных и широко используемых изобретений;
- участие в формировании и реализации государственной научно технологической политики в области науки;
- разработка правил установления ежемесячной пожизненной стипендии академикам Национальной академии наук Республики Казахстан, достигшим пенсионного возраста;
- осуществление межотраслевой координации и реализации государственной политики в области науки, научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно технической деятельности;
- координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых за счет бюджетных средств и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа и др.
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21.07.2024, 18:49 10706
ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе: возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Караганда. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде создана специальная комиссия. По факту происшествия заведено уголовное дело, сообщает акимат Карагандинской области.
Для выяснения причин и обстоятельств случившегося несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде, где пострадали восемь человек, в рамках трудового законодательства создана специальная комиссия. Ее возглавил руководитель управления инспекции труда Мурат Каракекилов. В состав комиссии включены представители всех уполномоченных государственных органов", - говорится в сообщении акимата.
По последней информации, осмотрено место происшествия, проводится опрос очевидцев несчастного случая, идет ознакомление с технической документацией. Работа находится на постоянном контроле у руководства области.
По факту происшествия на ферросплавном заводе заведено уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - отметили в акимате.
Ранее сообщалось о самочувствии восьми пострадавших, шестеро из них находятся в критическом, крайне тяжелом состоянии.
Напомним, на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия.
16.06.2024, 17:00 40911
В Казахстане начал действовать закон о семейно-бытовом насилии
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 16 июня в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым в апреле.
Закон вводит нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:
- криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;
- предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;
- созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;
- законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;
- введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;
- введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;
- впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;
- установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;
- в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.
В МВД пояснили, что в целом закон можно разделить на три основных блока. Первый блок - это законодательное урегулирование профилактической деятельности, создание центров поддержки детей, создание и легализация мониторинговых групп, которые будут выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принимать комплексные меры по социальной реабилитации и адаптации этих семей. Второй блок - это ужесточение, соответственно, ответственности за любые формы насилия против детей, женщин и мужчин. Третий блок - это на усиление государственного контроля за соблюдением законодательства в отношении детей.
Отдельная часть закона посвящена безопасности детей. Довольно часто преступления против половой неприкосновенности являются частью семейно-бытового насилия. По новому закону тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей - изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера, будет навсегда исключен из общества.
Кроме того, законом разработаны правила реагирования на буллинг, унижения и травлю. Созданы каналы, куда могут обращаться дети с просьбой о помощи. Если лицо достигло 16-летнего возраста, он самостоятельно несет административную ответственность за совершение буллинга в отношении сверстников и несовершеннолетних. В случае если лицо не достигло возраста наступления административной ответственности, то за это будут нести административную ответственность его родители.
За недонесение в полицию о фактах буллинга и любых других преступлений в отношении детей также предусмотрена ответственность. Учителя, врачи, соседи - любой, кто стал свидетелем или подозревает совершение преступления, обязан сообщить об этом в полицию.
В ходе рассмотрения проекта закона парламентом, в соцсетях появилось много комментариев возмущенных пользователей, которые писали, что закон позволит органам опеки изымать детей из семьи. На данные опасения спикер сената Маулен Ашимбаев ответил, что таких норм в принятых законах нет. Он подчеркнул, что соответствующие органы могут поднять вопрос о лишении родительских прав в каких-то исключительных, единичных случаях, когда совершаются жесткие насильственные действия или преступления в отношении детей. Но окончательное решение принимает суд, а он принимает его на основании интересов ребенка.
06.06.2024, 15:10 52526
Масс-медиа будут проверять на предмет соблюдения общечеловеческих, культурных, национальных и семейных ценностей - Минкультуры
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации Казахстана планирует вести мониторинг СМИ на предмет нарушения общечеловеческих, культурных, национальных и семейных ценностей, сообщил на заседании сената вице-министр культуры и информации Канат Искаков.
По словам вице-министра, в законодательстве есть норма по ведению мониторинга СМИ на предмет соблюдения требований законодательства, и если нормы закона не соблюдаются, ведомство принимает соответствующие меры.
Теперь в закон о СМИ внедрен новый объект мониторинга касательно нравственных, культурных и семейных ценностей и их нарушения", - сообщил спикер.
При этом он отметил, что эти ценности никак не формализованы в законодательстве, Минкультуры будет разрабатывать по ним соответствующую нормативно-правовую базу.
В первую очередь - это отрицание наших традиционных ценностей, отрицание государственности, семейных и иных ценностей", - уточнил вице-министр.
Искаков подчеркнул, что применять санкции к нарушителям не будут. Минкультуры будет лишь направлять рекомендации о том, что материал вызывает в обществе негативный резонанс, имеет элементы нарушения этических норм или нарушения ценностей.
Напомним, депутаты сената парламента одобрили проект закона "О масс-медиа", он направлен на подпись президенту.
13.05.2024, 12:33 81496
Гибель лесников "Семей орманы": руководителям резервата вынесли приговор
Фото: Depositphotos
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Семей. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бородулихинский районный суд области Абай вынес приговор двум занимавшим руководящие должности сотрудникам государственного природного резервата "Семей орманы".
Дело рассматривали по статье 292 "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Суд установил, что В. и К., занимавшие руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале во время лесного пожара, не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.
Вина В. и К. полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, протоколами изъятия вещественных доказательств и т.д.
С учетом смягчающих обстоятельств в виде наличия малолетних детей у обоих подсудимых и отсутствия отягчающих обстоятельств суд признал В. и К. виновными и назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому", - сообщили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
25.04.2024, 16:27 105231
Страны СНГ будут совместно бороться с биологическими угрозами: парламент принял закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, передает корреспондент агентства.
Соглашение было подписано в Астане 28 октября 2022 года. Оно направлено на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между странами содружества и правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам.
Положения соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.
Согласно документу, основными направлениями работы специализированных противоэпидемических бригад являются: выявление возбудителей инфекционных болезней; участие в проведении противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов опасных инфекционных болезней; оказание консультативно-методической и практической помощи медицинским организациям государства запрашивающей стороны.
Основанием для привлечения специализированных противоэпидемических бригад являются:
- чрезвычайные ситуации, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства - участника СНГ, и только по просьбе этого государства;
- чрезвычайные ситуации, имеющие трансграничное распространение и требующие осуществления согласованных действий с государствами, территории которых затронуты чрезвычайными ситуациями.
Соглашением также регулируются вопросы перемещения противоэпидемических бригад в зону чрезвычайной ситуации, приоритетного пропуска через государственную границу, транзита оснащения и расходных материалов, оплаты труда и страховки личного состава, питания и охраны места дислокации.
Принятие соглашения будет способствовать сотрудничеству по совместному проведению необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными инфекционными или массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями), требующими скоординированных на национальном и (или) международном уровне ответных мер по санитарной охране территории", - отметили в сенате.
Напомним, Казахстан и Россия создадут совместную группу по мониторингу опасных инфекций.
18.04.2024, 16:32 119066
Педагогам будут доплачивать за научно-исследовательскую работу
Депутаты сената приняли соответствующий проект закона
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании палаты сенаторы рассмотрели и одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования", который направлен на улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке, передает корреспондент агентства.
Закон был инициирован депутатами в рамках исполнения поручений главы государства и реализации задач, обозначенных ранее на заседании Национального совета по науке и технологиям.
Нормы закона направлены на повышение статуса ученого, поддержку научных работников и привлечение талантливой молодежи к научной деятельности. В частности, законом предусматриваются нормы по установлению дополнительных выплат к основной заработной плате педагогов, занимающихся научно-педагогической и научно-исследовательской работой.
Ведущим ученым также предоставляется право на оплачиваемый творческий отпуск для завершения научных работ. Кроме того, гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, предоставляются льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Надеемся, что одобренный Закон внесет значимый вклад в дальнейшее развитие науки и системы образования в нашей стране", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.
Ранее сообщалось, что депутаты сената вернули закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы" в мажилис.
17.04.2024, 15:04 123146
В Казахстане ужесточат наказание за превышение скорости на дорогах
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в первом чтении поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, передает корреспондент агентства.
Основным законопроектом вводятся понятия средней и максимальной скорости движения транспортного средства. Данные поправки направлены на снижение скорости водителей на всем участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также на уменьшение количества ДТП по причине превышения скоростного режима, пояснили в пресс-службе мажилиса.
При этом средняя скорость будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути.
Кроме того, поправками в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости транспортных средств на 60 километров в час и выше от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП.
Также закон предусматривает норму, согласно которой не имевшие водительских прав нарушители ПДД не смогут получить их в течение 7 лет.
После принятия поправок лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение семи лет", - уточнили в мажилисе.
Отмечается, что сегодня они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания. Действующие же водители после их привлечения к ответственности по аналогичным статьям лишаются права вождения на 7 лет.
Ранее сообщалось, что в РК ужесточаются требования к водителям мопедов. Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, получать водительское удостоверение категории "А1", проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.
Напомним, казахстанцы высказались за ограничение скорости автотранспорта во дворах жилых домов. По итогам опроса на сайте информационного агентства Kazakhstan Today "В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домов?" 70% участников опроса ответили: "Ограничения необходимо ввести как можно скорее"; 9% выбрали ответ: "В РК водителям вообще не нужны никакие ограничения скорости и ПДД"; 19% считают, что нужно запретить въезд машин на территорию дворов; 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
20.03.2024, 15:01 163616
Мажилис ратифицировал поправки в договор о правовой помощи между Казахстаном и Китаем
Изменения исключат временные затраты самих граждан и уполномоченных органов по перенаправлению ходатайств из компетентного органа до Верховного суда
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал протокол о внесении изменений в договор между Казахстаном и Китаем об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года.
В документе уточняются функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих сторон.
Протоколом определены следующие центральные учреждения: со стороны Казахстана - Верховный суд, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции; со стороны Китая - Министерство юстиции, Верховная народная прокуратура и Верховный народный суд.
Такие изменения исключат временные затраты самих граждан и уполномоченных органов по перенаправлению ходатайств из компетентного органа до Верховного суда договаривающихся сторон. В свою очередь это будет способствовать более быстрому разрешению вопросов защиты законных интересов граждан и юридических лиц", - отметили в мажилисе.
Напомним, на сегодняшнем заседании депутаты также одобрили законопроект о запрете выдачи кредитов без согласия супругов.
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