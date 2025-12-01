С 1 января 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание новых госплатформ вне QazTech

Рассказать друзьям

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внедряется новая модель предоставления права недропользования в сфере углеводородов и урана. Сегодня сенат одобрил изменения в Кодекс "О недрах и недропользовании", инициированные депутатами парламента.





Принятый парламентариями закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в области недропользования, повышение инвестиционной привлекательности, а также защиту интересов государства в урановой отрасли.





В частности, в целях обеспечения государственной безопасности и эффективного управления урановыми ресурсами предусматривается приоритетное право национальной компании в области урана на получение лицензий на разведку.





Для этого уточняется программа управления государственным фондом недр, где будут определены территории, предназначенные для разведки и добычи урана национальной компанией в области урана.





Кроме того, предлагается установить требование, согласно которому при передаче права недропользования через прямые переговоры доля участия национальной компании в проекте должна составлять не менее 75 процентов (согласно действующей норме данная норма составляет 50 процентов).





Это позволит сохранить контроль государства над стратегическими активами и обеспечит прозрачность в управлении урановыми ресурсами.





Законом также предусматриваются основания для досрочного прекращения контракта по добыче урана в случаях:





1) полной отработки запасов урана, предусмотренных в рабочей программе контракта по состоянию на 1 января 2024 года;





2) отказа недропользователя передать долю национальной компании в области урана, если это препятствует увеличению ее участия до 90%, а также отсутствия локализации или передачи технологий по конверсии и обогащению урана при продлении срока добычи или увеличении запасов.





Закон предусматривает введение нового вида контракта на разведку и добычу углеводородов в пределах малоизученных территорий, что позволит инвесторам самостоятельно проводить геологические изучения.





В целях сокращения бюрократических процедур и создания благоприятных условий для бизнеса предусматривается ускоренный порядок проведения аукциона по малоизученным территориям.





Также в случае выполнения недропользователем минимальных обязательств по сейсмическим исследованиям на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, досрочно и намерения осуществить дополнительное бурение в течение трехлетнего периода законом предлагается снять запрет на бурение и дать возможность недропользователю проводить дальнейшие разведочные работы.





Кроме того, законом предусматривается, что в рамках контракта на недропользование по малоизученным территориям доля участия национальной компании в области углеводородов должна составлять пятьдесят и более процентов.





Также инвесторам, проводящим геологическое изучение за собственные средства, предоставляется возможность продлить контракт и перейти к разведке без проведения нового конкурса. Данная норма должна повысит интерес инвесторов и снизит их риски.





Законом вводится ограничение срока резервирования участков национальными компаниями в области углеводородов для последующих прямых переговоров. Такой подход обеспечит честную конкуренцию и предоставит равные условия между частными недропользователями и национальными компаниями в области углеводородов.





Отдельно предусмотрены меры по стимулированию применения новых технологий для увеличения извлечения нефти. Недропользователи, использующие такие методы, будут освобождены от некоторых обязательств по внутреннему рынку и смогут пользоваться и другими преференциями.





Законом также предусматривается гибкое управление участками недр. К примеру, недропользователям будет позволено расширять участок, если соседний недропользователь прекратил свою деятельность, а также углублять разведку до 5000 метров без изменения границ участка - для доразведки нижних горизонтов.





Кроме того, предлагается продлить срок деятельности государственной комиссии по запасам углеводородов до 2030 года. Это позволит сохранить государственную экспертизу запасов и обеспечить рациональное использование недр страны.