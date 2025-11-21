ЕАБР расширяет возможности кредитования микробизнеса в Таджикистане

Фото: ЕАБР

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) подписали Соглашение о целевом финансовом взносе, направленное на наращивание потенциала мукомольных предприятий и повышение качества и безопасности процессов обогащения пшеничной муки. Поддержка осуществляется за счет средств Фонда технического содействия ЕАБР.





Соглашение подписали Руслан Даленов, заместитель председателя правления ЕАБР и Адхам Мусаллам, страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН в Таджикистане.





Целью проекта является оказание поддержки в борьбе с дефицитом микроэлементов среди населения путем широкого внедрения обогащенной пшеничной муки. За счет гранта ЕАБР на ряде мукомольных заводов будут установлены дозаторы для добавок (премиксов), приобретено лабораторное оборудование, а также будет проведено обучение специалистов. Это повысит эффективность мукомольных предприятий, задействованных в проекте, и создаст основу для масштабирования производства и потребления обогащенной пшеничной муки в стране.





Поддержка инициатив, направленных на укрепление продовольственной безопасности и здоровья населения, является одним из приоритетов ЕАБР. Мы рассматриваем этот проект как значимый вклад в улучшение качества питания и повышение устойчивости продовольственной системы Таджикистана. Благодаря партнерству с ВПП ООН и национальными ведомствами создаются условия для развития локальной индустрии и внедрения лучших международных практик в производстве обогащенной муки", - отметил Руслан Даленов.





Проект ЕАБР и ВПП ООН стал логичным продолжением переговоров Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, Агентства ТАДЖИКСТАНДАРТ и представительства ВПП ООН в 2025 году. Это уже второй совместный проект ЕАБР и ВПП ООН после успешной реализации программы школьного молочного питания в Армении.





ЕАБР предоставляет экспертную, техническую и финансовую поддержку странам-участницам в реализации проектов социального значения. Используя накопленные компетенции и лучшие региональные практики, Банк обеспечивает высокую результативность и устойчивый эффект программ, финансируемых за счет средств Фонда технического содействия.





Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".