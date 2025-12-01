10.12.2025, 13:39 16961

Оперные театры Казахстана и Омана развивают культурное сотрудничество

Театр "Астана Опера" представил на сцене Королевского оперного театра Маската в Султанате Оман балет Ролана Пети "Коппелия" на музыку Лéo Делиба, являющийся одним из признанных произведений мировой балетной классики, сообщает пресс-служба МИД РК.

Показы, проведенные в рамках международного гастрольного тура, продемонстрировали высокий профессиональный уровень и творческое мастерство коллектива "Астана Опера".

Спектакли вызвали значительный интерес у оманской публики, а сам балет является одним из ключевых культурных событий сезона 2025-2026 годов Королевского оперного театра Маската.

Зрители особо подчеркнули виртуозное исполнение партий ведущими солистами, отличающееся тонкостью актерской интерпретации и безупречной техникой, а также гармоничное сочетание современных режиссерских решений с традициями классического балета. Профессионализм творческой группы способствовал созданию постановки, отличающейся высоким художественным уровнем и выразительностью сценического воплощения.

Постановка внесла существенный вклад в укрепление культурного взаимодействия между Республикой Казахстан и Султанатом Оман, содействуя дальнейшему развитию двусторонних связей в гуманитарной сфере и открывая новые перспективы для сотрудничества в области искусства.
 
10.12.2025, 14:00

В Вашингтоне проявили большой интерес к сотрудничеству с Казахстаном в сфере критических минералов

На площадке аналитического центра Atlantic Council состоялся круглый стол, посвященный потенциалу Казахстана в сфере критических минералов, сообщает пресс-служба МИД.

В мероприятии приняли участие посол РК в США Магжан Ильясов, старший директор центра Евразии Atlantic Council Джон Хербст, представители правительства США, американских финансовых институтов развития, бизнеса и экспертного сообщества.

Выступая перед участниками, посол представил ключевые итоги визита главы государства в Вашингтон и саммита "С5+1", включая подписание коммерческих соглашений на сумму свыше 17 млрд долларов США и заключение первого в регионе меморандума о сотрудничестве по критическим минералам между Казахстаном и США.

М.Ильясов подчеркнул, что меморандум формирует расширенный формат партнерства, предусматривающий создание обрабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и доступ продукции на рынок США.

В качестве примера практической реализации меморандума посол привел соглашение с американской компанией Cove Capital, предполагающее привлечение инвестиций в размере 1,1 млрд долларов США при участии американских финансовых институтов развития для выпуска в Казахстане продукции с высокой добавленной стоимостью.

Участникам мероприятия была представлена подробная информация о благоприятном инвестиционном климате в Казахстане, включая последние изменения в законодательстве в сфере недропользования, направленные на повышение прозрачности и открытости процедур выдачи лицензий.

Представитель НК "Kazakh Invest" представил около 50 готовых инвестиционных проектов, основанных на подтвержденных запасах критических минералов и обладающих высоким инвестиционным потенциалом.

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов, где участники подтвердили высокую заинтересованность в укреплении сотрудничества с РК в сфере критических минералов, отметили значительный потенциал двустороннего взаимодействия и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.
 
10.12.2025, 13:45

Казахстан и Саудовская Аравия усиливают координацию в сфере горно-металлургического комплекса

Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с вице-министром промышленности и минеральных ресурсов королевства Халедом Аль-Мудайфером, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи основное внимание было уделено активизации диалога между профильными министерствами двух стран для продвижения сотрудничества в горно-металлургическом секторе.

В этом контексте стороны отметили важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи министра промышленности и строительства РК Е. Нагаспаева и министра промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандара Аль-Хорайефа, состоявшейся в ноябре 2025 года в рамках 21-й сессии Генеральной конференции ООН по промышленному развитию.

По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного партнерства.
 
10.12.2025, 13:40

Казахстан и Международная организация труда укрепляют стратегическое партнерство

Постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ержан Казыхан провел встречу с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе беседы посол передал теплые слова приветствия от президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и подтвердил неизменную приверженность Казахстана укреплению стратегического партнерства с МОТ. Особо отмечена важность исторического визита генерального директора в Казахстан в сентябре 2024 года - первого визита главы МОТ с момента вступления страны в организацию в 1993 году.

Собеседниками были высоко оценены совместные достижения, включая успешную реализацию дорожной карты по достойному труду 2024-2025 годов и недавнюю ратификацию конвенции МОТ № 131 о минимальной заработной плате.

Стороны подчеркнули ключевую роль трипартизма и социального диалога в трудовой политике Казахстана и выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
 
10.12.2025, 13:30

Казахстан широко представлен на благотворительной ярмарке в Душанбе

Посольство Республики Казахстан в Республике Таджикистан приняло участие в ежегодной благотворительной ярмарке, организованной Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба МИД РК.

Традиционно проходящая в преддверии новогодних праздников благотворительная ярмарка собрала представителей дипломатических миссий из различных стран и международных организаций. Участники представили национальные стенды, отражающие богатое культурное наследие своих государств.

На стенде Республики Казахстан гостям и посетителям ярмарки был предложен широкий ассортимент национальных блюд, изделий ручной работы, а также элементов традиционной одежды. Стенд пользовался большим интересом среди дипломатов и жителей таджикской столицы, предоставив возможность поближе познакомиться с самобытной культурой и гостеприимством казахского народа.

Особым украшением культурной программы стало исполнение казахского народного танца "Қара жорға". Яркое выступление в национальном костюме вызвало бурные аплодисменты и стало запоминающимся моментом ярмарки.

Все средства, вырученные от продажи представленной продукции, были переданы в специальный фонд для оказания помощи нуждающимся.

Участие в данной инициативе подчеркивает приверженность посольства Казахстана принципам гуманизма и является важным шагом в укреплении дружественных отношений и развитии сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.
 
10.12.2025, 13:20

Молодежный театр Шымкента завоевал Гран-при на международном фестивале в Сахаре

Молодежный театр Шымкента впервые принял участие и завоевал Гран-при на международном культурном фестивале театра в пустыне, состоявшемся в алжирском городе Адрар с 1 по 7 декабря, сообщает пресс-служба МИД РК.

Международный фестиваль проводился под эгидой Министерства культуры и искусств Алжира и администрации одноименного региона Адрар, находящегося в самом сердце африканской пустыни Сахара.

Театральные коллективы из 30 стран представили зрителям свое творчество, которое оценивало авторитетное международное жюри.

Казахская театральная труппа выступила под ночным небом Сахары на фоне древне-берберской цитадели Тамасахт IV века с оригинальной современной постановкой классической трагедии "Антигона".

Местные и иностранные зрители были впечатлены талантливой игрой и энергетикой наших молодых актеров, их мастерством и ярким творчеством.

Комиссар фестиваля Шейх Окбауи поблагодарил казахский театральный коллектив за яркое представление и выразил надежду на дальнейшую совместную с ним работу в сфере культуры, продвижение новых проектов и программ.

На торжественной церемонии главный приз фестиваля "Гран-при" вручила молодежному театру Шымкента министр культуры и искусств Алжира Малика Мендуда, которая дала высокую оценку творчеству театра и отметила заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной.

Она подчеркнула, что казахские актеры продемонстрировали высокий уровень театрального мастерства и ярко представили Казахстан на уникальной международной сцене.

Делегация театра смогла поучаствовать в этом международном мероприятии при поддержке акимата города Шымкент, управления культуры, развития языков и архивов, а также при содействии и сопровождении посольства РК в Алжире.

В целом, продвигаемая культурная дипломатия Казахстана укрепляет имидж нашей страны, позволяет расширять продуктивные контакты в Алжире и его регионах, инициировать совместные проекты в различных областях, а также обогащает взаимные гуманитарные обмены между народами двух стран.
 
10.12.2025, 13:10

Казахстан привержен активному сотрудничеству с ООН в борьбе с наркотиками и в противодействии преступности

В венском офисе Организации Объединенных Наций состоялось совместное заседание комиссии ООН по наркотическим средствам и комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, сообщает пресс-служба МИД РК.

В рамках сессии были рассмотрены стратегические, бюджетные и административные вопросы, определяющие направления деятельности комиссий на предстоящие годы.

В своем выступлении заместитель руководителя департамента судебной администрации по городу Астане Еркебулан Тындыбеков подчеркнул важность укрепления международного сотрудничества в противодействии организованной преступности, коррупции, терроризму и другим формам криминальной активности.

Казахстанская делегация вновь подтвердила готовность вносить активный вклад в работу комиссий, делиться накопленным опытом и поддерживать международные усилия в борьбе с наркопреступностью и продвижении международной безопасности.
 
09.12.2025, 20:40

Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Черногории

Посол Республики Казахстан в Черногории Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту Черногории Якову Милатовичу. Принимая верительные грамоты, глава Черногории подчеркнул, что Казахстан является важнейшим партнером страны в Центрально-Азиатском регионе, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Во время состоявшейся после церемонии беседы стороны отметили сложившийся дружественный характер отношений между двумя странами и подчеркнули взаимное стремление к дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия.

В контексте обсуждения вопросов расширения политического сотрудничества Яков Милатович выразил намерение посетить Астану с официальным визитом в следующем году.

Президент Черногории с теплотой отзываясь о своих встречах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе сессий Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 и 2025 годах, передал наилучшие пожелания народу Казахстана и главе государства.

Казахский дипломат проинформировал собеседника о приоритетах внутренней и внешней политики Казахстана, включая реализацию масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных президентом Токаевым. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.
 
09.12.2025, 20:36

Специальный представитель президента Казахстана по Афганистану посетил Афганистан

Специальный представитель президента Республики Казахстан по Афганистану - посол по особым поручениям МИД Еркин Тукумов осуществил рабочую поездку в Афганистан по поручению министра иностранных дел РК, направленному на реализацию установок президента Касым-Жомарта Токаева, который придает особое, приоритетное значение развитию конструктивного взаимодействия с Афганистаном и его вовлечению в региональные процессы, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе поездки Еркин Тукумов провел ряд содержательных встреч с руководством Афганистана, в том числе с министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, губернатором провинции Балх Мохаммадом Юсуфом Вафой, заместителем министра общественных работ Мохаммадом Сахибзадой, а также с представителями других ключевых ведомств. Основное внимание в ходе переговоров было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, промышленной, инфраструктурной, сельскохозяйственной, гуманитарной, образовательной и медицинской сферах, а также вопросам безопасности и противодействия терроризму.

Искреннее внимание афганская сторона уделила гуманитарной инициативе Казахстана - миссии бригады казахстанских врачей, работавших в Афганистане в конце ноября текущего года. Было подчеркнуто, что деятельность казахстанских медиков имела важный эффект, позволив оказать квалифицированную помощь значительному числу пациентов и поддержать работу местных клиник. По словам афганских представителей, миссия врачей стала не только практическим проявлением дружбы и партнерства, но и конкретным вкладом Казахстана в укрепление социальной устойчивости афганского общества, снижая напряженность, связанную с нехваткой медицинских кадров и ресурсов.

В ходе переговоров с руководителем афганского внешнеполитического ведомства и других профильных ведомств обсуждено строительство железной дороги Тургунди - Герат - Кандагар - Спин-Болдак, имеющей стратегическое значение для транспортной интеграции Афганистана и расширения региональных торговых потоков. Проведены консультации о текущем состоянии подготовки проекта, его технических параметрах и планируемых этапах реализации. Было подчеркнуто, что магистраль север-юг позволит связать ключевые экономические центры Афганистана с узловыми логистическими точками Центральной и Южной Азии, создавая условия для диверсификации внешней торговли, роста доходов населения и увеличения транзитного потенциала страны. Афганское руководство, в свою очередь, отметило, что политика президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению региональной взаимосвязанности и поддержке инфраструктурных проектов воспринимается в Кабуле как важный фактор стабилизации и экономического возрождения Афганистана.

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки отметил, что Казахстан является одним из наиболее последовательных и предсказуемых партнеров, оказывающих реальное содействие социально-экономической устойчивости Афганистана. По его словам, инициатива казахстанского президента по укреплению региональной взаимосвязанности и поддержке гуманитарных проектов в Афганистане помогает смягчать последствия экономических вызовов, способствует расширению торговых потоков и создает дополнительные возможности для занятости населения.

Губернатор провинции Балх подчеркнул, что Казахстан своей деятельностью вносит важный вклад в улучшение социально-экономической среды Афганистана, поддерживая инфраструктурные проекты, логистические инициативы и поставляя жизненно важные продукты питания, что способствует снижению напряженности и укреплению стабильности на местах. Афганские представители отметили, что наличие надежного партнера, ориентированного на долгосрочные решения, является ключевым фактором для формирования устойчивых основ внутреннего развития Афганистана.

Руководство афганских ведомств выразило признательность за личное внимание президента Токаева к ситуации в Афганистане, подчеркнув, что такой подход помогает сохранять баланс интересов в регионе, укрепляет доверие между странами и демонстрирует ответственную роль Казахстана как государства, последовательно выступающего за стабильность, мир и развитие. Афганская сторона отметила, что активная дипломатия и практическая поддержка Казахстана значительно способствуют снижению рисков гуманитарной деградации, укреплению экономической устойчивости и сохранению пространства для политического диалога в Афганистане.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение продолжать интенсивный диалог и расширять практическое взаимодействие по всем ключевым направлениям, исходя из общих интересов мира, стабильности и процветания в регионе.
 
