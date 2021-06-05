ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Манчжун - Колошение хлебов

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.





Манчжун - Колошение хлебов

Манчжун (Колошение хлебов) - это девятый из 24 малых сезонов и третий малый сезон лета, обычно начинающийся с 5 по 7 июня по григорианскому календарю. В этом году Манчжун приходится на 5 июня. Манчжун - это типичный малый сезон, который отражает феномен сельскохозяйственной фенологии. Слово "Ман" означает сбор урожая ячменя, пшеницы и других ости-культур, а слово "Чжун" - посев зерновых культур, таких как поливной рис, кукуруза, бобы и другие. Все вместе "Манчжун" означает, что люди в это время повсюду "заняты посевом" и сельскохозяйственные работы достигают самого загруженного периода.

Во время Манчжун значительно повышается температура воздуха, выпадают обильные осадки, влажность воздуха высокая, создаются благоприятные климатические условия для посева. Манчжун является точкой разделения сроков посевов сельскохозяйственных культур. В общем если проводить посевы после завершения сезона Манчжун, то выживаемость урожая становится все ниже. Народная поговорка гласит: "Если не посадишь в Манчжун, то последующие посевы бесполезны", что и отражает этот закон природы.





В народе существует много обычаев и мероприятий, связанных с сезоном Манчдун, таких как "проводы бога цветов", "успокаивание рассады", варка сливы и другие. В это время цветы начинают увядать, и люди проводят церемонию поклонения "богу цветов", чтобы выразить ему свою благодарность и надежду на следующую встречу в наступающем году. В одном из четырех великих творений китайской литературы "Сон в красном тереме" описывается оживленная сцена, где богатая семья делает проводы "бога цветов". "Успокаивание рассады" - это обычай на юге провинции Аньхой, когда фермеры проводят ритуалы поклонения после завершения посадки риса. Они готовят на пару макаронные изделия из молодой пшеницы, выделывая их в форме пяти основных продовольственных культур (рис, просо, ячмень, пшеница, бобы) и шести видов домашних животных (корова, лошадь, овца, свинья, собака, курица), а также фруктов, овощей и ягод. Далее их красят в разные цвета овощными соками в качестве подношения, и молятся об изобилии урожая и благополучии всех жителей деревни. На юге Китая май и июнь - сезон созревания сливы. Зеленая слива содержит множество натуральных органических кислот и богата на минералы и питательные вещества, которые полезны для здоровья человека. Однако свежие сливы бывают кислыми на вкус и их трудно есть напрямую. Поэтому люди часто ее обрабатывают посредством варки.

Наступление сезона Манчжун знаменует приближение самой жаркой поры. В это время людям следовует рано вставать по утрам, придерживаться легкой диеты и всегда быть беззаботным. Летом дни длинные, а ночи короткие, поэтому необходимо достаточно спать. Полуденный сон помогает избавляться от усталости и восстанавливать силы. Жаркая погода может легко привести к потере аппетита, вялости или беспокойству. Рекомендуется больше употреблять в пищу нежирные и легко усваиваемые продукты питания, такие как рис, батат, жожоба, курица, бобы и другие, а также нужно пить достаточно воды. Что касается психического состояния, необходимо стараться быть спокойным и оставаться в облегчённом и комфортном состоянии.

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