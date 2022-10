КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Брифинг cпециального представителя Министерства иностранных дел по правам человека госпожи Ли Сяомэй о позиции Китая по "проекту решения"

Вакцины необходимы для контроля и профилактики многих инфекционных заболеваний, и качество вакцины имеет большое значение для жизни и здоровья огромного числа семей. Это также основа глобальной безопасности в области здравоохранения. Качество вакцин - наша цель. Sinovac соответствует системам менеджмента качества, которые соответствуют международным производственным процессам и охватывают весь жизненный цикл производства. Это гарантирует, что каждой вакцине Sinovac можно доверять в спасении жизни", - рассказали в компании.

Основываясь на концепции управления рисками качества, компания создала централизованную систему управления качеством вакцин на протяжении всего жизненного цикла.

В соответствии с идеей о том, что "качество исходит из дизайна", мы используем инструменты научных исследований для формулирования и проектирования производственных процессов на стадии НИОКР и контролируем риски качества продукции от начала до конца производства.

У нас есть заводы по производству GMP, спроектированные и построенные в соответствии с международными стандартами и GMP требованиями. Организовали производство и проверку в строгом соответствии с китайским GMP. Мы продолжаем внедрять передовые концепции управления от ВОЗ GMP, гарантируя тем самым качество наших вакцин.

Мы проводим клинические испытания наших продуктов строго в соответствии с GCP и соответствующими руководящими принципами клинических испытаний.

Никакие национальные границы не могут остановить болезнь. Паспорт не требуется для вируса. Человечество уже давно является сообществом с общей судьбой. ВОЗ представила себе мир, в котором каждый везде в любом возрасте может в полной мере воспользоваться вакцинами для улучшения своего здоровья и благополучия в следующем десятилетии. Наше видение состоит в том, чтобы увеличить показатели прививки, снизить возникновение заболеваний и защитить здоровье людей во всем Китае и по всему миру с нашими высококачественными вакцинами. Мы воплощаем наше видение в реальность с каждой доставкой, каждой вакциной и каждой прививкой. Заглядывая в будущее, Sinovac прикладывает все усилия для обеспечения доступности вакцин и их приемлемости по цене", - заявили в штаб-квартире Sinovac.





Следуя миссии "поставлять вакцины для устранения болезни человека", Sinovac стремится к исследованию, разработке, производству и коммерциализации вакцины для людей, а также предоставлению услуг для контроля и профилактики заболеваний. Ассортимент продукции Sinovac в настоящее время включает в себя: вакцину против Covid-19 (Vero Cell), инактивированную ("КоронаВак"*); вакцину против энтеровируса 71-го типа ("Клетка"), инактивированную (Inlive, новый препарат в категории "1 Профилактические биологические препараты"); первая китайская ВОЗ предварительно подготовленная вакцина против гепатита А ("Диплоидная клетка человека"), инактивированную (Healive); вакцину против гриппа (расщепленный вирион), инактивированную (Anflu*) и противогриппозную вакцину (расщепленный вирион), инактивированную четырехвалентную вакцину против полиомиелита (Vero Cell), инактивированные штаммы Сабина; живую вакцину против ветряной оспы; эпидемический паротит (вакцина живая); 23- хранение пневмококкового полисахарида вакцина; комбинированная вакцина против гепатита А и гепатита В ("Двуязычный") и т.д. Кроме того, Sinovac последовательно разработала первую в мире инактивированную вакцину против атипичной пневмонии (фаза I клинических испытаний завершена), первую в Китае вакцину против гриппа H5N1 (Panflu) и первую в мире вакцину против гриппа H1N1 (Panflu.1°). Sinovac вносит большой вклад в борьбу с болезнями и их профилактикой в Китае и во всем мире. Сосредоточившись на китайском рынке, Sinovac продолжает искать возможности на международных рынках. Вакцины Sinovac успешно получили разрешения на продажу и/или лицензии на регистрацию продукта в десятках стран по всему миру.

Sinovac установила надежные партнерские отношения с десятками стран, где мы получили лицензии на продажу нашей продукции. Наши продукты и услуги были хорошо восприняты, включая нашу вакцину против COVID-19, инактивированную вакцину против гепатита И ВИЧ, все из которых были проданы странам в Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Южной Америке, Африка и Содружестве Независимых Государств. Мы также поставляем вакцины многим международным организациям. По мере развития компании на международном уровне мы будем предоставлять еще больше высококачественных вакцинных продуктов и улучшение обслуживания большего числа стран, регионов и международных организаций в будущем", - заверили в компании.

Sinovac Biotech Ltd., котирующаяся на Nasdaq Global Select Market ((Nasdaq: SVA) - высокотехнологичная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Пекине. Через свою дочернюю компанию Sinovac Biotech (Гонконг) Ltd. владеет пятью филиалами, в том числе Sinovac Biotech Co., Ltd., Sinovac Life Sciences Компания Sinovac (Далянь), Sinovac (Далянь). Технология вакцин Co., Ltd., Sinovac (Сингапур) Ltd. и Sinovac Biomed Co., Ltc., а также четыре производственные базы, расположенные в районах Хайдянь, Чанпин и Дасин Пекина и Далянь провинции Ляонин.

Информационное агентство Kazakhstan Today

Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.





Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)

