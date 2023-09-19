18.09.2023, 18:35 1346
Ляньюньган способствует развитию грузоперевозок в рамках сотрудничества Восток - Запад
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Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган) с планировочной площадью 69,79 квадратного километра расположен в коридоре, соединяющем два крупных портовых района - Ляньюньган и Сювэй, и оснащен различными видами транспорта, такими как автомобильный, железнодорожный, речной и морской.
Парк примыкает к Национальной зоне экономического и технологического развития, Национальной демонстрационной зоне регионального сотрудничества Восток - Запад и новому городу Ляньюнь и является новым носителем для связанного развития порта, логистики, промышленности и города в Ляньюньгане. В национальном 13-м пятилетнем плане четко предлагается "построить Международный логистический парк ШОС".
Казахстане более 80% импортных повседневных потребительских товаров, продукции горнодобывающей промышленности и продовольствия, импортируемых транзитом из Китая, распределяются в порту Ляньюньган.
Как отметил вице-президент китайско-казахстанской международной логистической компании в городе Ляньюньган с казахстанской стороны Азиз Ескендиров, значение китайско-казахстанской логистической базы в Ляньюньгане нельзя просто измерить цифрами.
Ляньюньганская логистическая база не только играет очень важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции из Казахстана и Узбекистана, но и играет важную роль в автомобильной промышленности двух стран. Именно по этому логистическому каналу автозапчасти из Китая и Кореи отправляются в Центральную Азию и собираются на местных заводах", - проинформировал он.
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15.09.2023, 08:32 11556
Higer Bus содействует развитию глобального "зеленого" транспорта
Фото: Компания Higer Bus
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Компания Higer Bus вышла на казахстанский рынок в 2007 году и к настоящему времени продала более 800 единиц, причем основными моделями являются туристические автобусы и городские автобусы, пользуясь хорошей репутацией и популярностью на местном рынке благодаря отличному качеству и безупречному послепродажному обслуживанию.
В начале 2017 года в Алматы была официально открыта производственная база электрических автобусов HIGER-QUZAR, что стало еще одной важной инициативой компании Higer Bus, направленной на реализацию национальной стратегии развития "Один пояс - один путь" и содействие развитию глобального "зеленого" транспорта.
В 2022 году компания Higer Bus разработала трехдверный низкопольный автобус KLQ6126G для казахстанского рынка. Как только была выпущена на рынок, эта модель получала всеобщую положительную оценку на местном рынке, и последующий спрос был постоянным. В дальнейшем компания Higer Bus будет прилагать все усилия для обеспечения наилучшего качества автобусной продукции для индивидуальных потребностей казахстанского рынка и прилагать неустанные усилия для улучшения уровня оборудования общественного транспорта в Казахстане.
Компания Higer Bus Company Limited была основана в конце 1998 года под сокращенным названием Higer Bus. В течение последних 20 с лишним лет компания Higer Bus приложила неустанные усилия, создала современную производственную базу площадью 750 тыс. кв. м, годовой объем продаж продуктов превысил 10 млрд юаней. Автобусы Higer продаются более чем в 130 странах и регионах по всему миру, открывая устойчивую дорогу быстрого развития. Компания Higer Bus завоевала титулы "Известная торговая марка Китая", "Известный бренд Китая", "Экспортная продукция освобожденная от государственной проверки" и т.д. 15 лет подряд она входит в список "500 самых ценных брендов Китая" со стоимостью бренда 66,539 млрд юаней, стала национальным базовым предприятием по экспорту автомобилей и одним из 100 лучших предприятий Китая в области информатизации.
В настоящее время общая стоимость активов компании составляет 6,6 млрд юаней, в ней работает более 4000 человек, в том числе более 1100 профессиональных и технических специалистов различного профиля, ежегодный объем производства составляет 25 000 единиц больших, средних и легких автобусов и шасси. В компании имеются научно-исследовательская станция аспирантов, региональный технологический центр предприятия провинции Цзянсу, исследовательский центр новой техники и технологии автобусов, центр исследований и разработок новых высокоскоростных автобусов, исследовательский институт новых энергетических автобусов Higer в городе Сучжоу, парк современной производственной базы автобусов.
Компания Higer Bus получила сертификаты TS16949 и 3C. У нее имеются продукты более чем 50 категорий и 300 типов, включая автобусы Higer серии E, серии H, серии A, серии V, серии W, серии B, автобусы Galaxy и легковые автомобили, которые охватывают сферы высококлассного бизнеса, пассажирских перевозок, туристических, городских, школьных автобусов и групповой поездки.
Автобусы Higer хорошо продаются не только в Китае, но и в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, России, Восточной Европе, Америке и других странах.
Заглядывая в будущее, компания Higer Bus выдвигает стратегию "от внутреннего превосходства к международному превосходству", отводя ведущую роль профессиональной работе в области автобусов, ориентируясь на рынок, ведя информатизацию, способствующую в интернационализации, и быстро реагируя на индивидуальные потребности международных и внутренних клиентов. Придерживаясь концепции развития бренда "Стабильности и долгосрочности на пути к успеху", компания первой в автобусной отрасли разработала и запустила интеллектуальную систему управления G-BOS, осуществив трансформацию из производителя автобусов в поставщика комплексных решений для управления и эксплуатации автобусов, взяв на себя ответственность за создание "безопасных, комфортных и экономичных" интеллектуальных автобусов, став лидером интеллектуальных и безопасных автобусов в Китае, создав более удобные условия для жизни людей, предоставив сотрудникам возможность для проявления талантов и их развития, чтобы по-настоящему реализовать концепцию "Сделаем наше расстояние не таким далеким".
14.09.2023, 21:54 14771
Международный логистический парк ШОС в Ляньюньгане
Фото: Kazakhstan Today
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Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган) с планировочной площадью 69,79 квадратного километра расположен в коридоре, соединяющем два крупных портовых района - Ляньюньган и Сювэй, и оснащен различными видами транспорта, такими как автомобильный, железнодорожный, речной и морской. Парк примыкает к Национальной зоне экономического и технологического развития, Национальной демонстрационной зоне регионального сотрудничества Восток - Запад и новому городу Ляньюнь и является новым носителем для связанного развития порта, логистики, промышленности и города в Ляньюньгане. В национальном 13-м пятилетнем плане четко предлагается "построить Международный логистический парк ШОС".
Парк был успешно утвержден в качестве национального образцового логистического парка, Китайской базы логистического сотрудничества, Национального отличного логистического парка, первой партии инновационного демонстрационного парка океанической экономики Цзянсу, грузового узла "13-й пятилетки" Министерства транспорта и активно участвует в процессе объявления провинциальной зоны развития. Завершенный автомобильный порт, речной порт, бондовый логистический центр и другие функциональные платформы в парке работают хорошо, а ускоряются строительство ключевых проектов, таких как выделенная железная дорога, железнодорожная погрузочно-разгрузочная площадка, логистический центр Sinotrans и логистический парк Фэн Шу, в то время, индустрии, как трансграничная электронная коммерция, морская экспресс-доставка и центры отбора руды, накапливаются.
На следующем этапе парк приложит все усилия для продвижения строительства общественной инфраструктуры и повышения пропускной способности, сосредоточится на развитии современной логистической промышленности, будет активно продвигать инвестиции и внешнего сотрудничество, укреплять логистическую торговлю со странами и регионами вдоль "Пояса и пути", ускорит сбор мультимодальных перевозок и других современных логистических отраслей и будет стремиться как можно скорее стать брендом "Пояса и пути".
Основные функции парка:
- Превращение в торговый и логистический распределительный центр Центральной Азии и Тихоокеанского региона.
- Создание международной базы логистического сотрудничества, обслуживающей страны и регионы вдоль "Пояса и пути".
- Превращение в пилотную демонстрационную зону инновационного развития современной логистической отрасли.
13 октября успешно отправился первый в Цзянсу интермодальный железнодорожный транспорт общего пользования Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Транспортная линия поезда: Ляньюньган (Логистический парк ШОС) - Кашгар (полная железная дорога) - (пересадка на автомобильную дорогу) Карасу, Кыргызстан - Ташкент, Узбекистан, всего около 5000 километров, время работы около 20 дней, по сравнению с традиционной линией из Синьцзянского порта Хоргос пробег новой линии сокращен почти на 500 километров, время перевозки сокращено на 3-5 дней. Планируется, что в первый год эксплуатации будет отправлено 1000 стандартных контейнеров. С точки зрения источников грузов товары из окрестностей Ляньюньгана составили 35%, а товары из Сучжоу, Нанкина, Шанхая и Чжэцзяна - 65%, при этом товарные категории включали домашние текстильные изделия, солнечные батареи, новые энергетические транспортные средства, новые материалы, одежду, обувь, игрушки и т.д. Обратный груз - это в основном сельскохозяйственная и побочная продукция, такая как стручковая фасоль из стран Центральной Азии.
Открытие международного грузового поезда не только поможет улучшить общую транспортную сеть в Азии и Европе, построить южный выход нового Азиатско-Еврапейского континентального моста и расширить сферу перевозок, но и создаст новые возможности для перезапуска экономики и изучения экономического потенциала после эпидемии, будет способствовать глубокой интеграции города Ляньюньгана с рынком Центральной Азии. Это имеет большое значение для парка по расширению возможностей сбора ресурсов, углублению интеграции в строительство "Одного пояса, одного пути" и укреплению морской базы ШОС.
Автомобильные дороги: автомагистрали G30 (Ляньюньган - Хоргос), G25 (Чанчунь - Шэньчжэнь) и GIS (Шэньян - Хайкоу) пересекаются в Ляньюньгане, 242 провинциальная дорога и 228 национальное шоссе проходят через логистический парк и пересекаются с Восточным скоростным шоссе (573) в узле Дадашань, связанные с дельтой реки Янцзы на юге и Бохайским заливом на севере, сеть обслуживания охватывает экономическую зону Хуайхай и распространяются на запад до Среднего Запада.
Железные дороги: логистический парк имеет четыре железнодорожные линии, складское помещение площадью 200 000 квадратных метров и склад общего назначения площадью 6000 квадратных метров. С общим объемом инвестиций 1,8 млрд юаней и общей протяженностью 19 километров проект железнодорожной линии и погрузочно-разгрузочной площадки ШОС официально введен в эксплуатацию 28 октября 2021 года для реализации дальнейшего взаимодействия со странами вдоль "Пояса и пути" в качестве логистического терминала нового Азиатско-Еврапейского континентального моста.
Внутренние реки: река Шаосян, протекающая через логистический парк, является частью канала Тунью, который был построен с инвестициями в размере почти 4 млрд юаней правительством провинции Цзянсу и относится к провинциальным внутренним водным путям класса III, что позволяет проходить 1000-тонным судам. В настоящее время построено 44 причала для прохождения судов водоизмещением 1 тысяча тонн, открыто и стабильно функционирует 11 внутренних контейнерных маршрутов. Внутренний водный путь и дноуглубительный канал связаны с рекой Хуай, каналом Пекин - Ханчжоу и системой реки Янцзы через канал Туньюй, а также с близлежащими провинциями и регионами, такими как Цзянсу, Шаньдун, Хэнань, Аньхуэй.
Морской порт: товары логистического парка могут быть напрямую доставлены в портовый терминал по Восточному дноуглубительному скоростному шоссе и ленточному конвейеру, а затем погружены на суда для выхода в море, таким образом, достигается бесперебойная связь с морскими службами. В настоящее время порт Ляньюньган имеет 85 дальних и близких международных морских маршрутов. Построены глубоководный канал для судов водоизмещением 300 тысяч тонн, глубоководные специальные причалы для судов водоизмещением 300 тысяч тонн, переводящих руду и контейнеры 6-го поколения, в том числе 70 причалов для судов водоизмещением более 10 тысяч тонн, с проектной мощностью 174 млн тонн. Порт Ляньюньган стал первым портом в Китае, открывшим транзитные перевозки по сухопутному мосту, а также является национальным образцовым портом для железно-водных интермодальных перевозок, внутренние железно-водные интермодальные перевозки были открыты в Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Хэнань, Аньхое и других крупных провинция и регионах вдоль Лонгхайской линии.
Планируемая площадь бондового логистического центра в Ляньюньгане составляет 1,39 квадратного километра, а в настоящее время 800 000 квадратных метров введено в эксплуатацию, где осуществляются функции бондового хранения, простой обработки и услуг добавленной стоимости, глобального поиска поставщиков и международной дистрибуции, реэкспортной торговли и международной перевалки.
Опираясь на функции бондового логистического центра и строительство комплексного пилотного города трансграничной электронной коммерции в Ляньюньгане, ускоряется развитие индустрии трансграничной электронной коммерции. Платформа общественного обслуживания трансграничной электронной коммерции в Ляньюньгане была успешно подключена к платформе общего обслуживания трансграничного импорта и экспорта главного таможенного управления, и был введен в эксплуатацию центр распределения трансграничной электронной коммерции.
14.09.2023, 21:50 14181
Инновационный нефтехимический парк Шэнхун
Фото: shenghongpec.com
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От "шелковой столицы тысячелетия" Шэнцзе до "жемчужины Желтого моря" Ляньюньган парк нефтехимической промышленности Шэнхун возник в соответствии с требованиями времени и развивался в соответствии с веяниями времени, сообщает пресс-служба компании Shenghong Petrochemical.
Парк нефтехимической промышленности Shenghong - это инновационный экологический кластер нефтехимической промышленности, энергично созданный Shenghong Holding Group, входящей в топ-500 Fortune 2020. Он расположен в Национальной демонстрационной зоне регионального сотрудничества Восток - Центр - Запад (Новый район Сювэй, город Ляньюньган, провинция Цзянсу).
Парк нефтехимической промышленности Shenghong площадью 15 квадратных километров объединил в себе множество функций, таких как производство, исследования, разработки, логистика и вспомогательные услуги, а также придерживался принципов интеграции нефтепереработки и химической промышленности и сбалансированного развития всей цепочки высокотехнологичной нефтехимической промышленности.
Являясь одной из семи крупнейших национальных баз нефтехимической промышленности мирового класса, Shenghong Petrochemical Industry Park стал столпом бренда с чрезвычайно сильным влиянием. Стремясь быть двигателем качественного развития в области регионального взаимодополняемости и взаимодействия Север - Юг, город Ляньюньган находится на пересечении двух основных национальных стратегий - китайской инициативы "Пояс и путь" и стратегии развития прибрежного региона провинции Цзянсу.
Обладая уникальными преимуществами расположения и богатыми запасами земельных ресурсов, город Ляньюньган занимает очень важное стратегическое положение для повышения общей мощи дельты реки Янцзы, содействия развитию Западного и Центрального Китая, улучшения экономического положения восточного побережья Китая и содействия региональному скоординированному развитию Китая. Это важное место для реализации двух основных национальных стратегий и важный морской порт как для дельты реки Янцзы, так и для нового Евразийского сухопутного моста.
В 2010 году Shenghong Petrochemical воспользовалась возможностью одновременной реализации нескольких национальных стратегий, откликнулась на призыв провинциального комитета КПК и правительства о координации развития промышленности Север - Юг, внедрила производственную цепочку, инвестировала и построила первый в мире парк нефтехимической промышленности в городе Ляньюньгане.
На данный момент инвестиции превысили 40 млрд юаней, и проект PTA Honggang Petrochemical мощностью 3,9 млн тонн в год, и проект Sailboat Petrochemical Poly-generation мощностью 2,4 млн тонн в год были успешно завершены.
Также были завершены некоторые вспомогательные проекты, такие как проект по хранению жидких химических веществ объемом 1,4 млн кубометров, два проекта терминала жидких химических веществ емкостью 50 000 тонн и проект когенерации. Быстро сформировался парк нефтехимической промышленности Шэнхун. Он превратился из грязевой равнины в место, полное оборудования, и стал образцовым проектом для взаимодополняемости промышленных районов провинции Цзянсу и взаимодействия Север - Юг. Это также стало мощным двигателем для "высококачественного развития города Ляньюньган со сверхвысокой скоростью".
Создав высококлассного промышленного кластера с ведущими ролями и расширением "двух цепочек", компания Shenghong Petrochemical активно реализует свою новую концепцию развития высокого качества, играя ведущую роль в проекте интеграции нефтеперерабатывающей химии, расширяя свою производственную цепочку и постоянно приближаясь к высшему звену глобальной промышленной цепочки.
В настоящее время Shenghong Petrochemical реализует проект по интеграции нефтеперерабатывающей химии, включающий переработку нефти мощностью 16 млн тонн в год, ароматических углеводородов - 2,8 млн тонн в год, этилена - 1,1 млн тонн в год и его производных.
Также осуществляются некоторые вспомогательные проекты, такие как проект терминала сырой нефти вместимостью 300 000 тонн, проект складирования объемом 3 830 000 кубометров и некоторые общественные работы. Общий объем инвестиций составляет около 67,7 млрд юаней.
После завершения всех проектов Shenghong Petrochemical сформирует скоординированную модель развития с уникальным одновременным расширением "двух цепочек" - от нефти до олефина и от метанола до олефина - и обеспечит новый подход к трансформации и модернизации нефтехимической промышленности Китая.
Shenghong Petrochemical будет активно участвовать в объединении и играть ведущую роль в своем проекте по интеграции нефтеперерабатывающей химии, разработает новый подход к поставкам сырья, создаст интерфейс глубокой переработки промежуточных продуктов, таких как этилен, пропилен и ароматические углеводороды, расширит и разовьет производственную цепочку среднего и нижнего звена, а также сформирует систему продуктов, включающую новые химические материалы, специальная резина и высококачественные специализированные химикаты на основе универсальных продуктов, таких как синтетические смолы и органическое сырье.
Кроме того, компания расширит свою долю на рынке за счет использования новых торговых марок и дифференцированных продуктов. Это будет способствовать формированию промышленного кластера высокого класса с скоординированным развитием "вверх по течению" и "вниз по течению" через инновационную цепочку и цепочку создания стоимости в рамках схемы промышленной цепочки.
За последние два года компания осуществила более 100 независимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов и совместных разработок.
Соотношение расходов на исследования и разработки к выручке от продаж увеличивается с каждым годом. Компания успешно разработала несколько новых продуктов, таких как фотоэлектрические материалы EVA, под новыми торговыми марками, и многие из ее продуктов заполнили пробелы на внутреннем рынке.
В апреле 2017 года Shenghong Petrochemical учредила академический консультативный совет, состоящий из 12 академиков Китайской академии наук и Китайской инженерной академии, чтобы предоставить самые передовые технологии и технологические достижения для своего развития. В июне 2019 года была официально создана платформа Shenghong Petrochemical Innovation Center.
12.09.2023, 10:56 21911
Съемки Синьцзяна казахстанскими СМИ способствуют добрососедским отношениям
Фото: Кадр с видео
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10.09.2023, 13:07 28221
Китайско-сингапурский индустриальный парк Сучжоу
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Созданный в феврале 1994 года с одобрения Государственного совета промышленный парк Сучжоу (SIP) является первым проектом правительственного сотрудничества между Китаем и Сингапуром, охватывающим административную площадь 278 квадратных километров.
К концу 2022 года в SIP будет проживать 1 134 000 постоянных жителей, среди которых занятое население достигнет 940 000 человек. SIP - это одна из областей с высочайшим уровнем открытости, лучшим качеством разработки и эффективностью, самой сильной инновационной активностью и лучшим бизнесом для окружающей среды в Китае. Это признано важным окном реформ и открытости Китая, а также успешной моделью международного сотрудничества.
С момента своего основания SIP добросовестно проводит основную государственную политику реформ и открытости. Опираясь на успешный опыт Сингапура и других развитых стран и регионов, она приняла ряд стратегий, способствующих инновационному промышленному развитию, экономической глобализации и модернизации городов. Благодаря этим усилиям она добилась замечательных успехов как в экономическом, так и в социальном развитии, включая создание системы управления и операционного механизма в соответствии с международными стандартами. Правительства Китая и Сингапура проложили путь искреннего сотрудничества, взаимной выгоды и беспроигрышных результатов в области совместного планирования, поощрения совместных инвестиций и совместного развития на ранних этапах, а также научно-технических инноваций, торговли услугами, финансовых инноваций, трансграничных инвестиций и социального управления в последние годы.
Являясь новым городским центром Сучжоу, устремленным в будущее, SIP может похвастаться сетью скоростных автомагистралей, железных дорог, водных путей и авиамаршрутов, которые связывают его с крупнейшими городами мира. Поездка до Шанхая занимает всего 20 минут, до аэропорта - 60 минут до Нанкина и четыре часа езды по железной дороге до Пекина. Это важный центр экономики штаб-квартиры, а также коммерческой и культурной деятельности в регионе дельты реки Янцзы и важный компонент пояса расширения на север международного открытого хаба Хунцяо.
Следуя принципу "Ставить людей на первое место", SIP стремится к идеальной интеграции промышленного и городского развития. Компания придерживается стратегии "заблаговременного составления планов с последующим строительством, а также сначала подземного, а затем наземного строительства", чтобы стимулировать местное развитие с общей точки зрения. Это помогло SIP поддерживать высокое качество городского планирования и строительства. Коэффициент зеленого покрытия этого района достиг более 45%, а хорошо спроектированные системы сбора дождя и дренажа эффективно защитили его от переувлажнения. Кроме того, были построены современные подземные трубопроводные галереи для девяти видов трубопроводов и кабельных линий соответственно для электроснабжения, водоснабжения, отопления и подачи природного газа, связи, канализации, кабельного телевидения, циркуляции восстановленной воды, а также высокоплотная и эффективная многорежимная сеть общественного транспорта, которая является беспрепятственно соединенный с соседними скоростными автомагистралями, высокоскоростной железные дороги и линии междугороднего железнодорожного сообщения. Кроме того, район состоит из множества функциональных зон, каждая из которых оборудована соответствующими жилыми и деловыми помещениями и услугами. Это помогает сформировать новую модель скоординированного и интегрированного регионального развития.
Центральный деловой район, расположенный вокруг озера Цзинцзи, играет ключевую роль в развитии SIP. Сосредоточен он на площади 80 квадратных километров.
Сформировались Китайско-Сингапурская зона сотрудничества, четыре функциональные зоны для бизнеса на озере Цзинцзи, научно-образовательных инноваций на озере Душу, туризма и отдыха на полуострове Янчэн, а также высокотехнологичного производства и международной торговли, формируя основу для интеграции промышленности и городов и региональной интеграции.
Следуя новым концепциям развития, SIP по-прежнему привержена продвижению интеграции открытости и инноваций, инноваций и промышленного развития, а также промышленного и городского развития. Ускоряя строительство открытого и инновационного парка высоких технологий мирового класса, SIP играет ведущую роль на новом пути социалистической модернизации.
SIP привлекла 5100 проектов с иностранными инвестициями, при этом фактически освоенные инвестиции превысили 38 миллиардов долларов. В общей сложности в 101 состояние Global 500 enterprises инвестировали 166 проектов в этой области. Из всех внедренных проектов 184 имеют инвестиции в один проект, превышающие 100 миллионов долларов.
Две ведущие отрасли SIP - информационные технологии нового поколения и производство высокотехнологичного оборудования - сформировали конкурентоспособный на международном уровне производственный кластер высокого класса.
В 2022 году объем производства в двух ведущих отраслях промышленности достиг 242,795 млрд юаней и 245,265 млрд юаней соответственно, формируя цепочку производства интегральных схем с "дизайном-производством пластин-упаковкой и тестированием" в качестве ядра и поддерживаемую отраслями оборудования, сырья и услуг и новую индустрию дисплеев кластер, в основе которого лежит производство панельных модулей среднего уровня, а также производство материалов высшего уровня и сопутствующих электронных материалов.
Основываясь на развитии экономики, ориентированной на экспорт, и международных сопоставлениях, SIP сосредоточилась на инновационных областях, где у нее есть достаточные условия поддержки и сравнительные преимущества, и сосредоточилась на развивающихся отраслях, таких как биомедицина, нанотехнологии и искусственный интеллект, которые обеспечивают среднегодовой рост более чем на 20%. На данный момент SIP создала ряд ориентированных на инновации точек роста с сильными лидирующими и стимулирующими возможностями.
SIP энергично создает экосистему для инноваций и развития биомедицинской промышленности вокруг производственных и инновационных цепочек. Сосредоточившись на трех ключевых областях - разработке новых лекарств, высококачественных медицинских устройствах, биотехнологиях и новых методах лечения, SIP создала инкубатор инноваций и предпринимательства и систему обслуживания, представленную BioBAY. SIP привлекла более 2000 связанных компаний.
Сосредоточившись на четырех подразделениях полупроводников третьего поколения на базе GaN, микро- и нанопроизводстве на основе MEMS, новых наноматериалах и наноздраве, SIP создала Сучжоуский институт нанотехнологий и нано-бионики Китайской академии наук, а также Vacuum Internected Nanotech Workstation и другие крупные научно-исследовательские институты. и платформы. К концу 2022 года в нем насчитывалось более 1000 связанных компаний, и он стал одним из пяти крупнейших в мире кластеров наноиндустрии.
Компания SIP является одной из первых, кто внедрил предполагаемую индустрию информационных технологий нового поколения. Компания продолжает продвигать глубокую интеграцию интернета, больших данных и искусственного интеллекта с реальной экономикой, ускоряет расширение интеллектуального производства, интеллектуальных финансов, интеллектуального вождения, интеллектуального здравоохранения и других сценариев применения ИИ+, а также уделяет приоритетное внимание строительству новых инновационных центров в области ИТ, демонстрационной зоны приложений и промышленных агломерация.
SIP активно развивает и концентрирует свое внимание на таких отраслях обслуживания, как финансы, штаб-квартиры, культура, аутсорсинг, бизнес и торговля, логистика, конгрессы, выставки и туризм. К концу 2022 года в нем участвовало 1561 финансовое учреждение, включая 196 банков и лицензированных учреждений сектора ценных бумаг и страхования. Добавленная стоимость сферы услуг составляла почти 50% местного ВВП. Кроме того, SIP сохранила первую позицию по выручке отелей в Сучжоу.
В последние годы SIP всесторонне реализовала стратегию развития, ориентированную на инновации, настаивала на привлечении и развертывании инновационных ресурсов на глобальном уровне, создала и поддерживала 15 национальных научно-исследовательских институтов, таких как Сучжоуский институт нанотехнологий и нано-бионики, CAS. и 33 отечественных и зарубежных учебных заведения, таких как Сиань Цзяотун-Ливерпульский университет и филиал Национального университета Сингапура. Кроме того, проведено более 600 исследований институты, включая совместный инновационный центр нанотехнологий Сучжоуского института, Оксфорд. В этом районе созданы Сучжоуский центр перспективных исследований, научно-исследовательский центр Microsoft Suzhou и научно-исследовательский институт Huawei Suzhou Research Institute. В общей сложности было построено более 10 миллионов квадратных метров различного рода технологических платформ, и было начато строительство крупных инновационных платформ.
К концу 2022 года SIP станет домом для более чем 9000 научно-технических инновационных предприятий, около 2500 национальных высокотехнологичных предприятий, включая 61 зарегистрированное предприятие. У SIP есть 321 талант в рамках Национальных программ ключевых талантов, 322 в рамках программы талантов высокого уровня в области инноваций и предпринимательства Цзянсу и 659 среди ведущих талантов Сучжоу в программе инноваций и предпринимательства. Более 1600 иностранных талантов высокого класса работают и живут в этом районе, таланты с высшим образованием и выше составляют более 54% занятого населения.
SIP всесторонне способствовала преобразованию и повышению качества высокотехнологичного производства и ускорению агломерации сферы услуг, укрепила и оптимизировала ключевые отрасли, такие как производство интегральных схем, оборудования, автозапчастей, авиационная промышленность, здравоохранение, торговля и логистика, а также в полной мере использовала преимущества комбинированной политики в отношении "свободных торговая зона + всеобъемлющая таможенная зона + торговая зона свободной торговли", активно опробованные политика и функции, дальнейшее упрощение таможенных процедур оформление торговли и инвестиций, а также стремление построить высококлассный производственный кластер, международный бизнес-центр и плацдарм для открытия Сучжоу.
В полной мере используя преимущества природной экологии и технологической экологии в сочетании, он фокусируется на трех инновационных ядрах "база штаб-квартиры предприятия + Китайско-сингапурская Эко-город + национальный туристический курорт" и промышленный пояс вдоль скоростной автомагистрали Луцзян. Благодаря комплексному развитию интеллектуальной экономики компания не пожалела усилий для создания промышленного кластера интеллектуальной экономики, ускорила строительство научно-технического экологического района Сучжоу и стала важным "полюсом инноваций" и "полюсом роста" новой экономики.
Основана на первой в Китае службе зарубежных инвестиций государственного уровня демонстрационная платформа, SIP планирует систематически следовать тенденциям глобализации в рамках системы открытости страны. Компания создала комплексную систему обслуживания, которая активно обслуживает предприятия не только в Сучжоу и районе дельты реки Янцзы, но и в более широком диапазоне для возведения проектов вдоль "Пояса и пути". Она служит для создания зарубежных научно-исследовательских, производственных, сбытовых и сервисных баз, а также способствует перемещению производственных мощностей, технологическому сотрудничеству, расширению рынка, слияниям и поглощениям за рубежом. и инвестиции в оба конца.
SIP стремится стать стратегической платформой для предприятий в дельте реки Янцзы, выходящих на мировой уровень, и лидером в создании высококачественной двусторонней модели открытости, которая привлекает проекты с иностранными инвестициями и помогает отечественным предприятиям, стремящимся к развитию за рубежом.
Перенимая опыт Сингапура, SIP внедряет концепции обслуживания в интересах бизнеса, включая создание различных платформ государственных услуг, таких как Единый сервисный центр и Корпоративный сервисный центр, стремясь помочь предприятиям в модернизации и развитии их бизнеса.
С другой стороны, SIP сосредоточилась на создании бизнес-среды мирового класса, постоянно углубляла реформу по оптимизации управления и делегированию полномочий, совершенствованию регулирования и модернизации услуг, а также создала первую в Цзянсу "платформу единого окна обслуживания" районного уровня. Он был первым, кто достиг цели "1220" в службах административного утверждения.
SIP сознательно придерживается идеи развития, ориентированного на людей, всесторонне способствует качественному и сбалансированному развитию образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, культуры, социального обеспечения и других сфер жизнедеятельности, а также постоянно повышает у людей чувство безопасности, счастья и достижений.
Опираясь на мощный потенциал интеграции ресурсов, SIP обеспечивает поддержку промышленной политики, услуги платформы технологических инноваций , финансовую поддержку и стимулирование талантов для предприятий с точки зрения промышленности, инноваций и талантов, в надежде, что эти стимулы побудят их к устойчивым инновациям и развитию.
08.09.2023, 22:57 33801
Культура современной инновационной кухни Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
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Ван Жобин является соучредителем ресторана Яню Тяньшань, он всегда стремится продвигать и внедрять инновации в синьцзянскую кухню, сообщает информационная компания "Урумчи".
Благодаря собственному опыту Ван Руобинг показывает красоту и культуру современной инновационной кухни Синьцзяна, уделяя особое внимание интеграции этнических групп и регионов, пропагандируя культурную атмосферу зеленого питания.
08.09.2023, 18:03 40751
В Алматы прошел симпозиум с участием представителей пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" и бизнесменов из Казахстана
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1 сентября в Алматы прошел симпозиум с участием представителей пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" (далее - пилотная зона "Китай - ШОС") и бизнесменов из Казахстана. На встрече с речами выступили Чжан Синьчжу, член постоянного комитета горкома Циндао, секретарь партийного рабочего комитета Пилотной зоны "Китай - ШОС"; Люй Аньци, торговый советник Генерального консульства Китая в Алматы, а также Акеркин Эралиева, исполняющая обязанности директора Палаты предпринимателей Алматы. Модерировал мероприятие заместитель директора администрации Пилотной зоны "Китай - ШОС" Чжан Дун. На встрече присутствовал начальник отдела внешних связей народного правительства господина Циндао Фань Цичжи.
Чжан Синьчжу сообщил, что пилотная зона "Китай - ШОС" в своей работе развивает четыре направления: международную логистику, торговлю по современным стандартам, двустороннее инвестиционное сотрудничество, а также торговые, туристические и гуманитарные обмены. Кроме того, при поддержке Торгово-экономического института Китай - ШОС пилотная зона создает новые площадки для взаимодействия, объединения ресурсной базы, разработки проектов, прилагает все силы для налаживания как физической, инфраструктурной, так и институциональной взаимосвязанности между коммерческими платформами, получив признание как в двусторонних, так и многосторонних международных контактах. Здесь стремятся способствовать торгово-экономическому сотрудничеству регионов стран "Пояса и пути". Чжан Синьчжу далее выразил надежду, что все стороны совместно воспользуются общей открытой международной площадкой пилотной зоны "Китай - ШОС", чтобы разнообразить сотрудничество, расширить пространство для взаимодействия, совместно построить более тесное сообщество общей судьбы ШОС, а также воспользоваться новыми возможностями качественного развития "Пояса и пути".
Люй Аньци в своей речи отметила, что в этом году исполняется десять лет с момента, как была запущена инициатива "Пояс и путь". За минувшее десятилетие торгово-экономические отношения Китая и Казахстана вышли на новый уровень качественного развития, КНР стала одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Циндао играет важную роль в совместной реализации Китаем и Казахстаном инициативы "Пояс и путь". Далее Люй Аньци выразила надежду, что стороны увидят в проходящем симпозиуме возможность углубить взаимопонимание и всесторонне укрепить практическое сотрудничество в торговле, инвестициях, логистике и других сферах.
Акеркин Эралиева отметила, что на протяжении последних 30 лет Казахстан постоянно наращивает практическое сотрудничество с Китаем в различных областях, активно участвует в диалогах и обменах в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Алматы является крупнейшим торговым и финансовым центром стран Центральной Азии и городом с высокой инвестиционной привлекательностью. Акеркин Эралиева выразила надежду, что участники встречи воспользуются представившимися возможностями и установят тесные партнерские отношения с китайскими компаниями и осуществят взаимовыгодное сотрудничество.
На встрече свои презентации провели Палата предпринимателей Алматы, представительство АО "Национальная компания "Kazakh Invest" в Алматы, КТЖ Экпресс-КТЖ Южный, Циндаоская компания по продаже зерна и масла "Лухай", Циндаоская международная компания развития современного сельского хозяйства "Гупу", китайская энергетическая компания Teld New Energy.
Пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" является важным центром железнодорожных перевозок товаров. Стороны установили тесные связи. Через Пилотную зону "Китай - ШОС" высококачественные казахстанские товары могут поставляться во все части мира, что облегчает нам расширение рынка", - отмечает Темирлан Махтеев, директор КТЖ Экпресс-КТЖ Южный. Далее он выразил надежду, что Пилотная зона "Китай - ШОС" откроет новые возможности сотрудничества, принесет заметную пользу и упростит сотрудничество между предприятиями стран ШОС.
Пилотная зона "Китай - ШОС" активно развивает обмены и сотрудничество с Казахстаном в различных областях с момента начала своей работы. В полной мере реализуя свой потенциал мультимодального логистического хаба, интегрирующего все виды транспорта: морской, автомобильный, воздушный и железнодорожный, пилотная зона "Китай - ШОС" создала Международный порт-хаб ШОС. Тут запустили прямые пассажирские и грузовые воздушные перевозки из Циндао в Алматы, осуществляют железнодорожные контейнерные перевозки Китай - Европа в Алматы, Астану и другие города. Пилотная зона "Китай - ШОС" открыла зарубежные склады в Алматы и Астане, создав тем самым выход для Казахстана к морю и открыв ему рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Пилотная зона "Китай - ШОС" создала в Казахстане филиал Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС. В первом полугодии текущего года торговый оборот Циндао со странами ШОС достиг 63,1 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 36,1%, при этом объем торговли с Казахстаном за указанный период вырос сразу на 40,9%.
Пилотная зона "Китай - ШОС", работая на благо общества, предоставляет площадку для казахстанских предприятий по выходу на китайский рынок и расширению экономического и торгового обмена со странами ШОС. Здесь создали Комплексную сервисную платформу регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС. Структура выполняет трансграничные закупки, таможенное оформление, осуществляет логистическое и финансовое сопровождение, предоставляет пользователям сервис комплексного, всеобъемлющего характера, включающий полный цикл, все элементы и единую цепочку услуг. В Международном выставочном центре "Жемчужина Пилотной зоны Китай - ШОС" (Циндао) действует выставочная зона, посвященная культуре Казахстана, где можно не только познакомиться с культурой и историей этой страны, но и приобрести качественную продукцию. Для китайских бизнесменов и простых жителей эта площадка уже стала окном в Казахстан, а также мостом регионального торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. Пилотная зона "Китай - ШОС" инициировала создание Альянса промышленных парков Китай - ШОС, проект объединяет 21 зарубежный индустриальный парк из стран ШОС, включая Химический парк Тараз (Казахстан), и 19 китайских промышленных парков. За счет обеспечения бесперебойности производственных цепочек и цепочек поставок альянс будет фокусировать свою работу на взаимодополняющих преимуществах промышленностей стран ШОС. Также тут запущен Торгово-экономический институт Китай - ШОС, на платформе которого уже провели 149 мастер-классов, в том числе семинар по сотрудничеству с Казахстаном в области финансового и инвестиционного сотрудничества. Деятельность структуры позволяет готовить специалистов для многостороннего торгово-экономического сотрудничества со странами ШОС.
07.09.2023, 11:30 38741
На площадке VI Международной культурной выставки Шелкового пути в Китае царит красота истории и культуры
Фото: Синьхуа
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На площадке VI Международной культурной выставки Шелкового пути в Китае царит красота истории и культуры.
Культурная выставка в Дуньхуане является воплощением плодотворных культурных обменов между Востоком и Западом.
Люди, проезжавшие мимо, распространяли свою культуру по пути, словно семена экзотических специй, которые они привозили в отдаленные места", - отметила профессор Йельского университета в США Валери Хансен.
В общей сложности более тысячи китайских и иностранных высокопоставленных лиц, экспертов, ученых и других важных гостей из более чем 140 стран были приглашены для участия в конференции, было выставлено более 10 000 экспонатов.
Являясь страной - гостем культурной выставки, мы привезли десятки прекрасных произведений из коллекции для популяризации культуры и искусства Туркменистана", - сообщила заместитель директора отдела науки и технологий Национального музея Национального культурного центра Туркменистана Суригун Беркиева.
Профессор университета политических наук и права Ганьсу Оля Плонкина подчеркнула, что "культура может объединять разные страны, разные религии и разные национальности".
Причина, по которой наша жизнь богата и красочна, заключается в том, что она связана культурой", - заявила она.
Как отметил сотрудник муниципального бюро культуры, спорта, радио, телевидения и туризма Цзюцюаня Ван Ин, "многие иностранцы приезжали покупать культурные и творческие продукты. В прошлом году объем продаж культурной и творческой продукции в Дуньхуане превысил 40 миллионов юаней".
Ожидается, что с привлечением к участию около 150 известных предприятий из страны и за рубежом контрактный капитал составит более 13 миллиардов юаней и будет охватывать различные аспекты, такие как культурный туризм и здравоохранение, комплекс культурного туризма, технологии культурного туризма, благоустройство живописных мест.
Инсайдеры отрасли полагают, что с помощью международных мероприятий Китай продолжит углублять международное сотрудничество в сфере культуры и туризма, что также будет способствовать развитию смежных отраслей.
По состоянию на 2022 год Китай и 142 страны вдоль "Пояса и пути" подписали соглашения или меморандумы в области культурного туризма, а также создали международные театры, музеи, фестивали искусств, библиотеки, художественные галереи и другие альянсы Шелкового пути для формирования многопрофильного сообщества.
В Камбодже продолжают сохранять и восстанавливать руины камбоджийского королевского дворца. Это третий этап защиты и восстановления культурных реликвий Камбоджи при поддержке Китая после храмов Чжуса и храмов Теа Кео.
Также широко представлена новая картина разнообразных и интерактивных культурных обменов, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Китайское правительство предоставило нам различные стипендии и помогло в строительстве портового города Коломбо. После окончания учебы я хочу присоединиться к китайской компании в Шри-Ланке и продолжать помогать обменам между двумя странами", - добавила студентка из Шри-Ланки, обучающаяся в Пекинском университете языка и культуры, Джефф.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?